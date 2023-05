"Continuez à favoriser Ladla…": Pak PM sur le soulagement de la Cour suprême à Imran Khan

Le Premier ministre Shehbaz Sharif a remis en cause vendredi l’octroi d’une réparation par la Cour suprême à son « ladla » Imran Khan, affirmant que ses « deux poids deux mesures » ont conduit à la mort de la justice au Pakistan.

Dans un soulagement majeur pour Khan, la Cour suprême du Pakistan a déclaré jeudi son arrestation dramatique « illégale » et « invalide » et a ordonné sa libération immédiate après avoir été traduit devant un tribunal sur ses ordres.

M. Khan, 70 ans, a été arrêté mardi devant la Haute Cour d’Islamabad (IHC) et un tribunal responsable l’a remis mercredi au Bureau national de la responsabilité (NAB) pour huit jours de détention provisoire dans le cadre de l’affaire de corruption Al-Qadir Trust.

Répondant à la demande de la Cour suprême au chef pakistanais Tehreek-e-Insaf, M. Khan, M. Sharif a déclaré : « Lorsqu’il (Imran) a été présenté au tribunal hier, le CJP a dit qu’il était bon de vous voir. Et, il a dit cela dans une affaire de corruption. »

« Si vous voulez continuer à favoriser ce ladla (choyé), alors vous devriez également libérer tous les dacoits derrière les barreaux du pays. Que ce soit gratuit pour tous », a-t-il déclaré vendredi devant le Cabinet fédéral.

Il a demandé pourquoi de telles clémences n’avaient pas été accordées à son frère et ancien Premier ministre Nawaz Sharif et à d’autres membres de la coalition fédérale qui ont été arrêtés lorsque Khan était Premier ministre.

« Personne n’a parlé à Nawaz des injustices subies par lui. Ces doubles standards ont causé la mort de la justice au Pakistan », a-t-il déclaré au journal Dawn.

La Haute Cour d’Islamabad (IHC) a accordé vendredi une libération sous caution au président du PTI Khan dans l’affaire Al-Qadir Trust pendant deux semaines.

L’arrestation de Khan mardi a déclenché de vastes manifestations dans tout le Pakistan, incitant le gouvernement à déployer l’armée dans la capitale nationale, ainsi que dans les provinces du Pendjab, du Khyber Pakhtunkhwa et du Balouchistan. Les violentes manifestations ont fait au moins huit morts.

Jeudi, un haut tribunal composé de trois membres, composé du juge en chef Umar Ata Bandial, du juge Muhammad Ali Mazhar et du juge Athar Minallah, a ordonné sa libération immédiate.

Khan fait face à plus de 120 affaires à travers le pays, notamment pour avoir commis des allégations de trahison et de blasphème et d’incitation à la violence et au terrorisme.

Il a été évincé du pouvoir en avril après avoir perdu un vote de défiance à l’égard de son leadership, qui, selon lui, faisait partie d’un complot dirigé par les États-Unis le visant en raison de ses décisions de politique étrangère indépendantes sur la Russie, la Chine et l’Afghanistan.

Il est le seul Premier ministre pakistanais à avoir été évincé lors d’un vote de censure au Parlement.