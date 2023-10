Les membres républicains de la Chambre des représentants des États-Unis ont réagi mercredi à une protestation de manifestants exigeant qu’Israël mette fin à sa réponse militaire contre le Hamas.

Des centaines de manifestants de Jewish Voice for Peace ont envahi la rotonde inférieure du bâtiment de bureaux de Cannon House et ont crié « Pas un sou de plus. Pas un autre centime. Plus d’argent pour les crimes d’Israël.» Israël s’est déclaré sur le pied de guerre après que le Hamas a lancé une attaque terroriste meurtrière sur plusieurs sites frontaliers de la bande de Gaza, tuant au moins 1 400 personnes et prenant plus de 200 otages. (EN RELATION : Un invité de Fox News suggère d’utiliser les « camps de déprogrammation d’Hillary » pour les manifestants pro-Hamas)

« J’ai préparé mon panneau. Le rassemblement a-t-il lieu à Rayburn ou à Cannon ? Représentant républicain Mike Collins de Géorgie posté sur X, y compris une photo d’une pancarte indiquant « Continuez à bombarder le Hamas ».

J’ai préparé mon panneau. Le rassemblement se déroule-t-il à Rayburn ou à Cannon ? pic.twitter.com/MBVU1HrcLS – Représentant Mike Collins (@RepMikeCollins) 18 octobre 2023

« Ils sont dehors en ce moment, scandant ‘Libérez la Palestine’ et ‘Du fleuve à la mer’, appelant à l’extermination du peuple juif et félicitant ensuite le nombre de Juifs arrêtés à l’intérieur de ce bâtiment », a déclaré le représentant républicain. Kat Cammack, de Floride, a déclaré dans une vidéo de deux minutes tournée depuis l’intérieur du bâtiment de bureaux de Cannon House.

Le représentant républicain Brandon Williams de New York était photographié brandissant un drapeau israélien au-dessus des manifestants par Chad Pergram, correspondant principal au Congrès de Fox News.

Le représentant Cammack réagit aux manifestations à l’intérieur du bâtiment de bureaux de Cannon House. ⬇️ pic.twitter.com/EeIgDxcdMj – Bureau de presse du représentant Cammack (@RepKatCammack) 18 octobre 2023

« Cette haine n’a absolument pas sa place dans les couloirs du bâtiment de bureaux de Cannon House », a posté le représentant républicain David Kustoff du Tennessee sur X. « Je suis fier de #StandWithIsrael. »

« J’exige que @CapitolPolice préserve aujourd’hui toutes les séquences vidéo à l’intérieur et à l’extérieur du bâtiment de bureaux de Cannon House », la représentante républicaine Marjorie Taylor Greene de Géorgie. posté sur X. « Il doit y avoir une enquête sur la violation et l’occupation organisées qui ont empêché le Congrès de tenir une élection à la présidence et de poursuivre les travaux législatifs aujourd’hui. »

Je demande @Police du Capitole préserver toutes les séquences vidéo à l’intérieur et à l’extérieur de l’immeuble de bureaux de Cannon House aujourd’hui. Il doit y avoir une enquête sur la brèche et l’occupation organisées qui ont empêché le Congrès d’organiser aujourd’hui l’élection du Président et de poursuivre les travaux législatifs. https://t.co/QBWVF1XjT9 – Représentante Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) 18 octobre 2023

Greene plus tôt posté des photos des téléphones des manifestants, les qualifiant d’« insurgés ».

Les manifestants ont répété des affirmations démenties selon lesquelles les forces israéliennes auraient bombardé un hôpital à Gaza. Les services de renseignement américains ont estimé qu’une roquette tirée par le Jihad islamique était responsable de l’explosion et du nombre de morts.

