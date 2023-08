Continuera d’appliquer des changements tactiques pendant le Trophée des champions d’Asie : l’entraîneur de hockey indien Craig Fulton

L’équipe indienne de hockey masculin continuera d’appliquer les changements tactiques qu’elle a introduits récemment lors du Trophée des champions d’Asie à partir d’ici jeudi, a déclaré l’entraîneur-chef Craig Fulton.

Fulton a déclaré que les hôtes utiliseront le tournoi du 3 au 12 août qui se déroulera au stade Mayor Radhakrishnan comme plate-forme pour se préparer aux prochains Jeux asiatiques à Hangzhou, en Chine.

« Nous avons apporté quelques changements tactiques à notre jeu lors de nos derniers matchs et nous visons maintenant à les mettre en œuvre dans le Trophée des champions d’Asie », a déclaré Fulton après l’arrivée de l’équipe indienne ici mardi.

« Je pense que nous avons très bien fait lors de notre tournoi à quatre nations récemment conclu en Espagne. Nous avons affronté de très bons adversaires au cours des 10 derniers jours et nous avons bien performé contre eux. Nous avons commencé à jouer comme nous aimons jouer. »

L’Inde a terminé troisième du tournoi international du 100e anniversaire de la Fédération espagnole de hockey à Terrassa. L’équipe a battu les Pays-Bas, champions en titre de la FIH Pro League, 2 à 1 lors du troisième-quatrième match de barrage dimanche.

« Nous utiliserons ce tournoi (Asian Champions Trophy) comme plate-forme pour préparer les prochains Jeux asiatiques », a déclaré l’entraîneur en chef.

Le Japon, la Corée, le Pakistan, la Chine et la Malaisie sont les cinq autres équipes du tournoi. Les six équipes joueront chacune cinq matchs dans la phase du tournoi à la ronde avant que les quatre premières se qualifient pour les demi-finales.

L’Inde ouvrira sa campagne contre la Chine jeudi.

L’Inde et le Pakistan sont les équipes les plus titrées du tournoi avec des titres chacune.

Le vice-capitaine Hardik Singh a déclaré que son équipe devra rester « allumée » tout au long de chaque match.

« Nous devons contrôler le rythme du jeu et être activés dès le départ afin que nous puissions commencer un match sur une note positive », a déclaré Hardik.

« Chaque équipe participant à la compétition présente un défi formidable, étant de bonne qualité. Par conséquent, notre approche consistera à nous préparer avec diligence pour chaque rencontre, en n’offrant rien de moins que nos plus grands efforts », a-t-il ajouté.

« Nous avons bien performé en Espagne, en particulier lors des deux derniers matchs, dont la victoire 2-1 contre les Pays-Bas. »

Le capitaine Harmanpreet Singh a souligné que les deux prochains mois seront cruciaux pour l’équipe indienne.

« Les deux prochains mois sont très importants pour nous. Au Trophée des champions d’Asie, nous avons cette opportunité de jouer des matchs de qualité avant les Jeux asiatiques de Hangzhou », a déclaré Harmanpreet.

« Ce sera une bonne expérience pour les joueurs. Nous devons nous assurer que nous exécutons nos stratégies sur lesquelles nous avons travaillé et je suis sûr que le tournoi sera utile pour les joueurs », a ajouté le skipper.

L’Inde, la Malaisie, le Japon et la Corée sont déjà arrivés ici. Le Pakistan et la Chine devraient arriver plus tard mardi pour l’ACT.

