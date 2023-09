Contingent indien d’esports aux Jeux asiatiques 2022 : calendrier et aperçu des quatre titres auxquels l’Inde participe

L’esport fera ses débuts aux Jeux asiatiques de 2023 en tant qu’épreuve de médaille à part entière, alors qu’au début de 2018, il s’agissait d’un titre de démonstration. Les Jeux asiatiques 2022, initialement prévus en septembre de l’année dernière, se tiendront désormais du 23 septembre au 8 octobre 2023.

Les sept événements Esports officiels du tournoi sont : Arena of Valor Asian Games Version, Dota 2, Dream Three Kingdoms 2, FIFA Online 4, League of Legends, Peace Elite Asian Games Version, Street Fighter V : Champion Edition.

L’événement Esports des Jeux asiatiques de Hangzhou se tiendra au China Hangzhou Esports Center du 24 septembre au 2 octobre, et les athlètes s’affronteront pour 7 médailles d’or.

L’Inde participera cependant à quatre des sept titres : DOTA 2, FIFA Online 4, League of Legends et Street Fighter V : Champion Edition.

Voici une introduction aux titres :

1. FIFA en ligne 4

Type de jeu: Un joueur

Rendez-vous: 24 au 27 septembre

Format: Tous les matchs, y compris la finale, se joueront au meilleur des trois (BO3).

Description: FIFA Online 4 est un jeu de football virtuel dans lequel les joueurs contrôlent des équipes composées de joueurs de football du monde réel. C’est comme jouer un vrai match de football, mais sur une console où vous contrôlez les joueurs et leurs actions. Deux joueurs s’affrontent dans un match qui dure près de 15 minutes avec une pause entre les deux et le joueur avec le plus de buts marqués gagne.

Les joueurs peuvent sélectionner n’importe quel joueur en train de jouer ou des légendes du passé pour jouer dans leur équipe personnalisée. Le joueur doit élaborer plusieurs stratégies pour différentes formations et sélectionner les bons joueurs pour défendre, passer et attaquer avec précision afin de l’emporter. Les joueurs ont des notes fixes attribuées par les éditeurs du jeu en fonction de leurs performances dans la vie réelle et le rythme d’un joueur est le facteur clé car tout le monde préfère généralement des joueurs plus rapides pour les aider à gagner.

Charanjot Singh et Karman Singh Tikka seront les deux représentants indiens dans FIFA Online 4.

2. Ligue des Légendes

Type de jeu: En équipe

Rendez-vous: 25 au 29 septembre

Format: Les matchs de la phase de groupes se dérouleront au format meilleur de un (BO1), tandis que les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront au format meilleur de trois (BO3).

Description: League of Legends est un jeu de stratégie en équipe dans lequel chaque joueur contrôle un puissant personnage fantastique. Deux équipes s’affrontent sur une carte et travaillent ensemble pour vaincre leurs adversaires en détruisant leur base. La première équipe à détruire une structure connue sous le nom de Nexus, située à l’arrière de la base de chaque équipe, remporte le match.

Les joueurs qui gagnent de l’or sur la carte peuvent l’utiliser pour acheter des objets dans un magasin situé près de la fontaine. Les objets incluent tout, de l’armure à la résistance magique, en passant par les dégâts d’attaque, la vitesse et la puissance. Les joueurs peuvent transporter six objets à la fois.

Akshaj Shenoy dirige l’équipe indienne et Samarth Arvind Trivedi, Mihir Ranjan, Aditya Selvaraj, Aakash Shandilya et Sanindhya Malik font partie de l’équipe. Au total, cinq joueurs participeront au tournoi avec un remplaçant.

3. Street Fighter V : Édition Champion

Type de jeu: Un joueur

Rendez-vous: 26 au 28 septembre

Format: Tous les matchs, y compris la finale, se joueront au meilleur des trois (BO3).

Description: Street Fighter V est un jeu de combat en tête-à-tête dans lequel les joueurs choisissent un personnage unique doté de mouvements et de capacités spéciales. Ils s’affrontent dans des combats passionnants, un peu comme un tournoi d’arts martiaux.

Les joueurs peuvent sélectionner n’importe quel personnage de leur choix parmi 40 disponibles, doté de ses propres capacités. Ils doivent construire des combos et des stratégies pour maîtriser l’attaque et la défense afin de vaincre leurs adversaires. Un match Street Fighter V dure généralement entre 1 et 2 minutes et se termine lorsqu’un des joueurs bat son adversaire en deux tours.

Mayank Prajapati et Ayan Biswas sont les deux combattants de rue indiens qui concourront pour le pays aux Jeux asiatiques 2022.

4. DOTA2

Type de jeu: En équipe

Rendez-vous: 29 septembre au 2 octobre

Format: Les matchs de la phase de groupes se dérouleront au format meilleur de un (BO1), tandis que les quarts de finale, les demi-finales et la finale se joueront au format meilleur de trois (BO3).

Description: DOTA 2, qui signifie Defense of the Ancients 2, est un autre jeu de stratégie en équipe. Il y a deux équipes de cinq joueurs chacune qui sont chargées de détruire l’Ancien ennemi, qui est la structure centrale de leur base, et de protéger la leur.

Les joueurs du jeu prennent le contrôle d’un héros – chacun avec son propre ensemble unique d’attributs, de capacités, de forces et de faiblesses – et doivent faire équipe pour devenir suffisamment forts pour vaincre leur Ancien. Un match DOTA 2 dure en moyenne entre 30 et 40 minutes.

Darshan Bata est capitaine de l’équipe indienne et Krish Gupta, Abhishek Yadav, Ketan Goyal et Shubham Goli sont ses coéquipiers. Semblable à League of Legends, cinq joueurs joueront pour l’équipe.