Continental Resources, Bank of America, Apple et autres

Ressources continentales (CLR) – Le président et fondateur Harold Hamm et sa famille acquerront les actions du producteur d’énergie qu’ils ne possèdent pas déjà pour 74,28 $ par action. L’opération n’est subordonnée à aucun financement et devrait être conclue avant la fin de l’année. Continental a bondi de 8,6 % en précommercialisation.

Banque d’Amérique (BAC) – Bank of America a bondi de 3,1% dans les échanges avant commercialisation après avoir dépassé les estimations des résultats supérieurs et inférieurs dans son rapport sur les résultats du troisième trimestre. Les résultats ont été stimulés par une augmentation du revenu net d’intérêts.

Banque de NY Mellon (BK) – L’action de la banque a rebondi de 4,4 % en pré-commercialisation après des résultats du troisième trimestre meilleurs que prévu. Les revenus d’intérêts nets ont bondi de 44 % par rapport à il y a un an au cours du trimestre.

Nouvelles Corp. (NWSA), Fox Corp. (FOXA) – News Corp. a gagné 3,5 % en précommercialisation tandis que Fox Corp. a glissé de 4,1 %. Les sociétés de médias de Rupert Murdoch ont toutes deux formé des comités spéciaux pour envisager de recombiner les deux sociétés de médias, qui se sont séparées en 2013.

Pomme (AAPL) – Apple a ajouté 1,4 % au pré-marché après que Morgan Stanley l’ait nommé « premier choix » pour sa capacité à résister à un ralentissement économique.

Métaplates-formes (META) – Meta n’atteint pas ses objectifs pour son produit phare de métaverse “Horizon Worlds”, selon des documents internes consultés par le Wall Street Journal. Le produit compte moins de 200 000 utilisateurs actifs par mois, contre un objectif initial de 500 000 d’ici la fin de cette année et un objectif révisé de fin d’année de 280 000. Meta a augmenté de 1,6 % en précommercialisation.

Goldman Sachs (GS) – Goldman envisage de regrouper ses différentes activités en trois divisions dans le cadre d’une importante réorganisation, selon des personnes proches du dossier qui se sont entretenues avec le Wall Street Journal. Une unité abritera la banque d’investissement et le négoce, la gestion d’actifs et de patrimoine dans une autre et la banque de transactions dans une troisième division. Goldman a ajouté 1% dans les échanges avant commercialisation.

Splunk (SPLK) – Splunk a bondi de 9,1% dans le pré-marché à la suite d’un rapport du Wall Street Journal selon lequel l’investisseur activiste Starboard Value détient un peu moins de 5% du capital de la société de logiciels.

Archaea Énergie (LFG) – Les actions du producteur de gaz naturel ont grimpé de 51,1 % dans les échanges avant commercialisation après avoir accepté d’être acquis par BP (BP) pour 26 $ par action. BP a augmenté de 2,2 %.

Crédit Suisse (CS) – Le Credit Suisse a rebondi de 3,2% en action avant commercialisation après que le Financial Times a annoncé que la société était prête à vendre des parties de sa banque nationale suisse pour lever des capitaux.