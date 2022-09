Pour l’éditeur:

Peut-être qu’un contexte serait utile concernant la lettre “Une réponse au nationalisme chrétien” publiée le 1er septembre. La prière citée a ses racines dans la version autorisée de 1662 du “Livre de prière commune de l’Église d’Angleterre”. C’est une prière pour le monarque régnant, et les adversaires auxquels il est fait référence sont ceux qui s’opposent au roi ou à la reine d’Angleterre.

La prière, citée en partie par l’auteur de la lettre, a été offerte par Jacob Duche, recteur de l’Église du Christ de Philadelphie, le troisième jour du premier congrès continental, le mercredi 7 septembre 1774. Selon le Bureau du Aumônier de la Chambre des représentants des États-Unis, il est considéré comme la “première prière du Congrès continental, 1774”. Cette réunion avait été convoquée par des représentants de la colonie du Massachusetts à la suite de la réponse punitive du roi au soi-disant Boston Tea Party de 1773. La seule colonie non représentée était la Géorgie. L’adversaire mentionné dans la prière était évidemment le roi d’Angleterre.

La partie de la prière citée pourrait facilement avoir été offerte par un juif ou un musulman, qui, selon la tradition biblique, avec les chrétiens, sont aussi des enfants d’Abraham. La seule référence à une perspective chrétienne se trouve dans la toute dernière phrase de la deuxième partie de la prière, qui n’est pas citée par l’auteur de la lettre.

Avance rapide environ 90 ans plus tard, une autre version de cette même prière est apparue : dans une brochure publiée pendant la guerre civile, elle est considérée comme une « prière patriotique pour la cause du Sud ». La seule différence significative est que l’adversaire est désormais le Nord.

Je ne sais pas à quel « nouveau document » l’auteur de la lettre fait référence. Trois documents ont émergé de ce premier congrès continental : les « statuts de l’association », dans lesquels les colonies acceptaient de boycotter les produits britanniques ; la «Déclaration et résolutions», qui énonçait les objections du groupe à la réponse punitive du roi, les soi-disant actes intolérables et coercitifs, et une pétition officielle au roi George III décrivant les griefs des colonies sans blâmer le roi.

Les « statuts » prévoyaient la tenue d’un deuxième congrès continental en mai 1775, si les mesures punitives du roi restaient en place. Après les batailles de Lexington et de Concord, ce deuxième rassemblement a bien eu lieu. Il comprenait des représentants de Géorgie et se concentrait principalement sur l’effort de guerre.

Roger V.Asplund

Dixon