WASHINGTON (AP) – Contestant les affirmations persistantes et sans fondement du président Donald Trump, le procureur général William Barr a déclaré que le ministère américain de la Justice n’avait découvert aucune preuve de fraude électorale généralisée qui pourrait changer le résultat des élections de 2020.

Les commentaires de Barr, dans une interview accordée mardi à l’Associated Press, contredisent les efforts concertés de Trump, son patron, pour renverser les résultats du vote du mois dernier et empêcher le président élu Joe Biden de prendre sa place à la Maison Blanche.

Barr a déclaré à l’AP que les avocats américains et les agents du FBI travaillaient au suivi des plaintes et des informations spécifiques qu’ils ont reçues, mais « à ce jour, nous n’avons pas vu de fraude à une échelle qui aurait pu avoir un résultat différent lors de l’élection. »

Les commentaires, qui ont immédiatement suscité des critiques de la part des avocats de Trump, étaient particulièrement remarquables de la part de Barr, qui a été l’un des alliés les plus ardents du président. Avant les élections, il avait soulevé à plusieurs reprises l’idée que le vote par correspondance pourrait être particulièrement vulnérable à la fraude pendant la pandémie de coronavirus, car les Américains craignaient d’aller aux urnes et choisissaient plutôt de voter par courrier.

Plus au goût de Trump, Barr a révélé dans l’interview de l’AP qu’en octobre, il avait nommé le procureur américain John Durham comme avocat spécial, donnant au procureur le pouvoir de continuer à enquêter sur les origines de l’enquête Trump-Russie après que Biden ait pris le relais et y soit parvenu difficile de le virer. Biden n’a pas dit ce qu’il pourrait faire de l’enquête et son équipe de transition n’a pas commenté mardi.

Trump a longtemps dénoncé l’enquête sur la coordination de sa campagne de 2016 avec la Russie, mais lui et ses alliés républicains avaient espéré que les résultats seraient livrés avant les élections de 2020 et aideraient à influencer les électeurs. Jusqu’à présent, il n’y a eu qu’une seule affaire pénale, un plaidoyer de culpabilité d’un ancien avocat du FBI à une seule accusation de fausse déclaration.

En vertu de la réglementation fédérale, un avocat spécial ne peut être congédié que par le procureur général et pour des raisons spécifiques telles qu’une inconduite, un manquement au devoir ou un conflit d’intérêts. Un procureur général doit documenter ces raisons par écrit.

Barr s’est rendu mardi à la Maison Blanche pour une réunion préalablement programmée qui a duré environ trois heures.

Trump n’a pas commenté directement les remarques du procureur général sur l’élection. Mais son avocat personnel Rudy Giuliani et sa campagne politique ont publié une déclaration cinglante affirmant que, « avec tout le respect que je dois au procureur général, il n’y a eu aucun semblant » d’enquête sur les plaintes du président.

D’autres responsables de l’administration qui se sont prononcés avec force contre les allégations de Trump de preuves de fraude électorale ont été limogés. Mais il n’est pas clair si Barr pourrait subir le même sort. Il maintient une position élevée avec Trump et, malgré leurs différences, les deux sont d’accord.

Pourtant, le leader démocrate du Sénat Chuck Schumer a plaisanté: «Je suppose qu’il est le prochain à être licencié.»

Le mois dernier, Barr a publié une directive aux avocats américains à travers le pays leur permettant de poursuivre toute «allégation substantielle» d’irrégularités de vote avant que l’élection présidentielle de 2020 ne soit certifiée, malgré aucune preuve à l’époque de fraude généralisée.

Ce mémorandum a donné aux procureurs la possibilité de contourner la politique de longue date du ministère de la Justice qui normalement interdirait de telles actions manifestes avant que l’élection ne soit certifiée. Peu de temps après sa publication, le plus haut responsable de la criminalité électorale du département a annoncé qu’il se retirerait de ce poste en raison de la note de service.

L’équipe de campagne Trump dirigée par Giuliani a allégué une conspiration généralisée des démocrates pour déverser des millions de votes illégaux dans le système sans aucune preuve. Ils ont intenté plusieurs poursuites dans des États du champ de bataille, alléguant que les observateurs partisans du scrutin n’avaient pas une vue suffisamment claire des sites de vote dans certains endroits et que, par conséquent, quelque chose d’illégal a dû se produire. Les plaintes ont été rejetées à plusieurs reprises, notamment par des juges républicains qui ont jugé que les poursuites manquaient de preuves.

Mais les républicains locaux de certains États du champ de bataille ont suivi Trump en formulant des affirmations non étayées, suscitant de graves inquiétudes quant aux dommages potentiels à la démocratie américaine.

Trump lui-même continue de dénoncer les élections dans des tweets et des entretiens, bien que sa propre administration ait déclaré que les élections de 2020 étaient les plus sûres de tous les temps. Il a récemment autorisé son administration à entamer la transition vers Biden, mais il refuse toujours d’admettre qu’il a perdu.

Les problèmes qu’ils ont signalés sont typiques de chaque élection: des problèmes de signatures, d’enveloppes secrètes et de marques postales sur les bulletins de vote par la poste, ainsi que la possibilité d’un petit nombre de bulletins de vote erronés ou perdus.

Mais ils sont allés plus loin. L’avocat Sidney Powell a raconté des histoires fictives sur des systèmes électoraux inversant les votes, des serveurs allemands stockant des informations de vote américaines et des logiciels électoraux créés au Venezuela «sous la direction d’Hugo Chavez», le défunt président vénézuélien décédé en 2013. Powell a depuis été démis de ses fonctions. l’équipe juridique après une interview qu’elle a donnée où elle a menacé de «faire sauter» la Géorgie avec un dossier judiciaire «biblique».

Barr n’a pas nommé Powell spécifiquement, mais a déclaré: «Il y a eu une affirmation qui serait une fraude systémique et ce serait l’affirmation que les machines ont été programmées essentiellement pour fausser les résultats des élections. Et le DHS et le DOJ se sont penchés là-dessus, et jusqu’à présent, nous n’avons rien vu de corroborer cela.

Dans la déclaration de campagne, Giuliani a affirmé qu’il y avait «de nombreuses preuves de vote illégal dans au moins six États, qu’ils n’ont pas examinées».

«Nous avons de nombreux témoins qui jurent sous serment qu’ils ont vu des crimes commis en rapport avec la fraude électorale. À notre connaissance, pas un seul n’a été interrogé par le DOJ. Le ministère de la Justice n’a pas non plus vérifié les machines à voter ni utilisé ses pouvoirs d’assignation pour déterminer la vérité », a-t-il déclaré.

Cependant, Barr a déclaré plus tôt que les gens confondaient l’utilisation du système fédéral de justice pénale avec des allégations qui devraient être faites dans le cadre de poursuites civiles. Il a dit qu’un remède à de nombreuses plaintes serait un audit descendant par des fonctionnaires de l’État ou locaux, et non par le ministère américain de la Justice.

«Il y a une tendance croissante à utiliser le système de justice pénale comme une sorte de solution par défaut», a-t-il dit, mais il doit d’abord y avoir une base pour croire qu’il y a un crime sur lequel enquêter.

«La plupart des allégations de fraude sont très spécifiques à un ensemble particulier de circonstances, d’acteurs ou de comportements. … Et ceux-ci ont été délabrés; ils sont délabrés », a déclaré Barr. «Certains ont été larges et couvrent potentiellement quelques milliers de voix. Ils ont été suivis. «

Les rédacteurs de l’Associated Press Lisa Mascaro et Eric Tucker ont contribué à ce rapport.