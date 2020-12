Justin Thomas et Viktor Hovland ont terminé le premier et le dernier tournois avec des birdies. En cours de route, le PGA Tour a organisé 37 événements qui ont permis à 91 joueurs de gagner 1 million de dollars ou plus.

On dirait seulement que c’était une année normale.

Loin de là.

Il n’y a pas eu de golf pendant trois mois. Il n’y a pas eu de rugissements au cours des neuf derniers mois. Personne n’a été annoncé comme le champion du golfeur de l’année pour la première fois depuis 1945.

À travers le COVID-19[feminine pandémie, le golf s’est arrêté et le golf est revenu et le golf est terminé. Et même avec l’arrêt, sur des terrains de golf tranquilles, il y avait encore beaucoup d’histoires de la tournée qui allaient au-delà des birdies et des bogeys et des résultats des tests de virus.

___

Tim Smith du département de police de San Diego fait partie du service de sécurité de Tiger Woods depuis plus d’une décennie à Torrey Pines. Il a vu beaucoup de choses, à commencer par sept victoires aux événements du PGA Tour et un titre à l’US Open qui a nécessité 91 trous.

Smith marchait le long des cordes de la galerie sur le huitième trou par 3 quand un homme a laissé échapper, Dollar que Tiger manque le green. Smith s’est arrêté et lui a dit: Faites-en 20 $.

Woods a frappé le fer 7 sur la partie avant du green, en toute sécurité sur la surface de putting.

Smith a récupéré le billet de 20 $, puis il a fait quelques pas vers la droite et a remis l’argent à un jeune garçon dans la foule.

Mouvement intelligent. Pari stupide.

___

Les plaques sur le terrain de golf concernent parfois plus le joueur que le moment.

Pour toutes ses victoires, Dustin Johnson se souvient de deux tirs au-dessus des autres. L’un était son fer 6 au 18e à Oakmont lorsqu’il a remporté l’US Open 2016. L’autre était une cale de sable du bord d’un bunker de fairway au 18e trou du championnat du Mexique qui a remporté la victoire en 2017 à ses débuts au n ° 1 mondial.

Johnson était de retour à Chapultepec cette année pour revoir les détails de cette photo. Je me tenais hors du bunker, la balle était bien en dessous de mes pieds et je frappe un coin de sable de trois quarts, que vous ne voulez jamais vraiment sortir d’un piège de sable, a-t-il déclaré. C’était l’un des meilleurs coups que j’ai eu sur 18 remportant un tournoi de golf.

Alors qu’il s’exprimait lors de sa conférence de presse, des images sont apparues sur les réseaux sociaux d’une plaque dévoilée près d’un bunker à Chapultepec. Mais c’était au neuvième trou, pas au 18e.

C’était pour Tiger Woods de l’année précédente.

Woods a frappé une tranche avec un fer 9 autour d’un arbre avec tellement de rotation latérale qu’il a zippé 10 pieds par le trou. Il a fait deux putts pour la normale au deuxième tour et était à six coups de la tête. Il a terminé la semaine à 13 coups derrière Johnson.

___

Jordan Spieth a perdu trop de coups de départ et a perdu sa capacité à combattre. Il n’a pas complètement perdu son sens de l’humour.

Spieth a été aussi dur que jamais sur le stand avant la dernière manche du championnat du Mexique. Quelques 15 pieds derrière lui, deux connaissances parlaient de golf. L’un d’eux a dû annuler une sortie le samedi matin et a demandé à l’autre comment cela s’était passé. Apparemment, pas très bien. L’un a dit à l’autre: c’est incroyable. Je n’ai pas joué au golf depuis 47 jours et je vais là-bas et je m’attends à ce que tout soit comme c’était le cas.

Spieth recula soudainement de son fer 7 et se dirigea vers eux.

Tu sais ce qui est bizarre? J’ai joué au golf 42 sur les 47 derniers jours et je ressens la même chose, dit-il.

Et puis il a montré un léger sourire et est retourné au travail.

___

Le commissaire Jay Monahan était à Colonial pour le retour de PGA Tours après l’arrêt causé par la pandémie. Il y a eu des réunions, comme d’habitude, ainsi que des rencontres avec quelques joueurs. Et puis il a fait une conférence de presse virtuelle. Les questions allaient du nombre de tests positifs qui forceraient un autre arrêt et de ce que la tournée avait prévu en réponse aux campagnes d’injustice sociale.

Une question le troubla: avez-vous vu des clichés impressionnants?

Vous savez quoi, j’ai été tellement absorbé par les conversations que j’ai eues que je n’ai pas eu la chance de voir beaucoup de plans, même si le jeu du bunker de Bubbas m’a semblé particulièrement beau cet après-midi, a répondu Monahan.

Jouer au bunker de Bubbas?

Monahan a dit plus tard qu’il marchait à côté du green écaillé lorsqu’il a vu Bubba Watson percer un tir de bunker. Il a pensé que ce serait assez bien pour une question hors du champ gauche.

Samedi, Watson est venu à court avec une cale et est entré dans un bunker au deuxième trou. Il l’a ensuite troué pour birdie. Cela a été transmis à Monahan, qui a répondu dans un texte: «Je vous l’ai dit! Si amusant.

___

Le silence de ne pas avoir de fans a mis Steve Sands de NBC dans une position inconfortable pendant les derniers moments mouvementés du championnat BMW.

Jon Rahm a terminé avec un 64 à Olympia Fields et s’est dirigé vers le champ de tir pour rester lâche au cas où Dustin Johnson réussirait le 18e trou pour forcer les séries éliminatoires. Cela semblait peu probable avec Johnson face à un putt de 45 pieds sur la crête. Sands était également sur la plage se préparant pour l’interview des gagnants.

Johnson a fait le putt birdie. Sans grand rugissement, et parce que la plage est de l’autre côté du club-house du 18e green, Rahm n’avait aucun moyen de le savoir.

Sands savait et ne savait pas quoi faire.

Finalement, Rahm le regarda pour lui demander ce qui s’était passé.

Il l’a fait, dit Sands.

Quoi? Répondit Rahm.

Il l’a fait, répéta Sands.

Cela s’est démarqué comme un exemple de la façon dont l’environnement du golf a changé. Cela s’est bien terminé pour Rahm. Il a fait un putt birdie à partir de 65 pieds quelques instants plus tard pour la victoire.

___

Dustin Johnson a mis du temps à réaliser que la blague était sur lui. Mais il n’a jamais oublié.

Il y a quatre ans à Augusta National, lors d’une ronde d’entraînement mardi avec Phil Mickelson, le triple champion des Masters a demandé à Johnson quels plans il avait cette nuit-là. Johnson n’a pas immédiatement compris pourquoi il demandait.

Le dîner des champions du Masters Club était ce soir-là. Mickelson serait là. Johnson ne le ferait pas.

Lefty a partagé l’histoire avec les médias le lendemain et a suggéré qu’elle passait par-dessus la tête de Johnsons. Cela aurait pu être trop subtil, a déclaré Mickelson.

La réponse ce 15 novembre ne fut pas.

Johnson, qui a établi le record du Masters de 72 trous et a gagné par cinq, a déclaré qu’il avait envoyé un message à Mickelson avant de quitter Augusta National ce jour-là.

«Je sais ce que je fais mardi soir maintenant, a déclaré Johnson, terminant avec un juron et un grand sourire.

___

Ryan Palmer a frappé le premier coup de départ lorsque le PGA Tour est revenu le 11 juin à Colonial, où Palmer est membre. Il a raté la coupe cette semaine-là, mais a assez bien fait le reste de l’année pour se rendre au championnat du circuit pour la première fois en six ans.

Seuls quatre joueurs avaient un score de 72 trous plus élevé à East Lake que Palmer, qui a reçu un bonus de 466 000 $ pour avoir terminé 23e. Rien n’allait gâcher son humeur.

Avant de partir, il est allé au neuvième green alors que les dirigeants arrivaient et a cherché le commissaire Jay Monahan. Palmer lui a donné un coup de poing et un mot de remerciement. Le PGA Tour a réussi à terminer la saison et à en commencer une nouvelle. Il n’y a pas eu d’arrêt. Il n’y a pas eu de réduction des prix en argent.

Pendant tant d’années, le slogan du PGA Tour était: Ces gars sont bons. Palmer faisait partie de ceux qui étaient parfaitement conscients qu’en cette année perturbatrice, ces gars-là se sont bien débrouillés.