Contentful Workplace / toi toi toi studio de création

2022



Description textuelle fournie par les architectes. toi toi toi creative studio (T3) recherche, conçoit et réalise des espaces de bien-être. Cette philosophie a été appliquée à l’intérieur de 8 215 m² de l’éditeur de logiciels berlinois Contentful. Le retour imminent des collaborateurs après la pandémie du coronavirus a nécessité de repenser l’environnement de travail. La vision de T3 était de concevoir des espaces agiles et centrés sur l’humain d’un nouveau standard. Dès le départ, un comité de conception a été mis en place avec des représentants de chaque département Contentful, permettant aux collaborateurs de participer pleinement à la transformation. Le résultat est un espace centré sur l’interaction humaine. Les « contentfulers » commencent leur journée avec des installations de fin de voyage telles qu’un parking souterrain pour vélos, des douches, une salle de fitness et des casiers intelligents conçus sur mesure situés dans tout l’intérieur. Pour un peu de plaisir, des haut-parleurs programmés individuellement dans les toilettes non sexistes conçues sur mesure font de chaque visite aux toilettes une expérience musicale différente.

Le lieu de travail abrite une variété d’espaces adaptables pour l’interaction sociale et la productivité. Une cafétéria et un espace événementiel à concept ouvert offrent de la diversité, ainsi que des salles de réunion flexibles variant en taille, en conception et en disposition. Une grande terrasse extérieure avec les jardins des employés apporte une continuité aux intérieurs organiques, intégrant la vie végétale à tous les niveaux. Pour vous aider à vous repérer, T3 a co-conçu et développé un système d’orientation entièrement personnalisé. Naviguer dans les cinq étages nécessitait des innovations telles que des icônes 3D personnalisées mettant en valeur les cuisines de thé, les toilettes, les casiers, les salles de réunion et les zones de collaboration. Le lieu de travail soutient la neurodiversité et l’inclusivité avec un éclairage multidirectionnel à intensité variable, des pare-soleil automatisés, des cabines téléphoniques, des postes de travail ergonomiques réglables en hauteur et des écrans interactifs Zoom dans toutes les salles d’équipe. Les zones calmes à bruyantes et l’application de traitements acoustiques aident à équilibrer la fonctionnalité avec les espaces de travail ouverts et fermés.

D’autres fonctionnalités de bien-être comprennent des modules de sieste de chromothérapie conçus sur mesure, des salles de prière/méditation (y compris une salle d’ablution dédiée), une bibliothèque et une station de création musicale pour la créativité. Une zone adaptée aux enfants avec une salle privée adjacente pour se nourrir et se changer offre également un temps de retraite aux parents. Le projet met avant tout l’accent sur la conscience économique en soutenant les fournisseurs locaux, les artisans et les startups engagées dans des pratiques durables. Le revêtement de sol du café est en biopolymère avec des filets de pêche recyclés provenant de la mer du Nord. Le spray acoustique du plafond de l’atelier est fabriqué à partir de denim recyclé certifié cradle-to-cradle. Les tissus sélectionnés sont fabriqués à partir de matières premières renouvelables, ou le polyester recyclé post-consommation et les panneaux muraux acoustiques proviennent de bouteilles en plastique 100 % recyclées. Le mobilier et l’éclairage de l’ancien lieu de travail Contentful sont réutilisés ; parfaitement intégré au nouvel environnement. Adopté par sa communauté de retour, Contentful est finalement une réussite ; conçu pour être flexible, facile à explorer et adaptable à la façon dont les gens souhaitent travailler.

