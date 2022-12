Contempler un canon de films juifs américains

Gray n’est pas le seul cinéaste à raconter une histoire spécifiquement juive cette saison. Steven Spielberg aborde sa propre éducation juive dans « Les Fabelman. Co-écrit avec Tony Kushner, le film légèrement fictif suit le divorce des parents de Spielberg et son propre développement artistique.

En revanche, dans “Armageddon Time”, le judaïsme des Graffs est essentiel à l’histoire que Gray raconte sur son enfance dans le Queens. La famille se trouve dans un espace culturellement liminal : blanche mais pas assez blanche pour les Trump, la classe dirigeante de l’arrondissement au début des années 1980, et pourtant encore assez privilégiée pour perpétuer l’oppression anti-noire sur le chemin de l’assimilation.

“ Soldat Benjamin » (réalisé par Howard Zieff) n’est pas principalement considéré comme un film juif, mais les personnages de “Armageddon Time” identifiez-le immédiatement comme tel, marquant Judy Benjamin, qui s’est mariée lors d’une cérémonie avec un rabbin et un verre piétinant, comme une princesse juive américaine. “C’était une JAP, mais elle a grandi”, dit la matriarche Graff en quittant le théâtre. Pourtant, ce n’est pas comme si le “soldat Benjamin” était vraiment se débat avec ce que c’est que d’être un Juif en Amérique. Judy ne rencontre aucun antisémitisme dans l’armée. Sa foi est définie par son désir d’épouser un homme juif gentil.

En tant que juif américain laïc, j’ai ressenti un éclair de familiarité en regardant ces films, semblable à ce que les Graffs ont dû ressentir en voyant le mariage de Judy Benjamin. En grandissant, je m’attendais surtout à voir des Juifs à l’écran dans le film apparemment omniprésent sur l’Holocauste, des histoires importantes qui étaient néanmoins enracinées dans la souffrance juive, ou dans des films européens comme « Un violon sur le toit » ou « Yentl ». Les représentations de Juifs américains comme moi étaient beaucoup moins courantes.

“Armageddon Time” et “The Fabelmans” sont de nouvelles entrées dans ce que j’en suis venu à considérer comme un mince canon de films qui dépeignent et explorent la vie juive américaine. Dans ces films, la foi du personnage n’est pas accessoire mais en quelque sorte centrale dans le récit, que ce soit en matière de religion ou, plus communément, de l’espace culturel qu’il occupe.

C’est un canon imparfait qui suscite plus de questions qu’il n’apporte de réponses. Est-ce que “Dirty Dancing” de Catskills appartient, même si la famille de Baby n’est codée que comme juive ? Qu’en est-il des comédies de Mel Brooks où l’humour est spécifiquement juif, sinon le sujet ? Pour mes objectifs, qui ne sont en aucun cas exhaustifs, je m’intéresse davantage aux films explicitement juifs, ceux qui reconnaissent et dépeignent les origines et les traditions de leurs personnages tout en les plaçant dans le contexte du paysage américain.