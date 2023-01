Conte vise les Spurs à terminer 5e de la ligue

Le manager de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré que la cinquième place serait une bonne fin pour son équipe des Spurs dans cette campagne. Après la défaite 2-0 des Spurs aux mains d’Aston Villa, Tottenham a chuté à cette cinquième place du tableau. Manchester United, qui détient un match en moins sur le club londonien, a usurpé cette précieuse quatrième place aux côtés d’Antonio Conte.

Après cette perte, Conte a parlé aux membres des médias. Là, il a expliqué très clairement quels sont ses objectifs avec son équipe actuelle de joueurs des Spurs.

“Je veux être honnête, je veux être très clair”, a déclaré Conte. “J’ai dit cela au club, j’ai dit mes opinions. Les fans méritent le meilleur. Peut-être que rester cinquième est le mieux. Peut-être que sixième, septième, cinquième ou quatrième est le meilleur.

La saison dernière, les Spurs ont terminé quatrième avec une charge effrénée sous Conte. Lors de la 25e journée, les Spurs étaient huitièmes. Vingt-six points au cours des 11 derniers matchs ont permis aux Spurs de dominer une équipe d’Arsenal qui a perdu deux de ses trois derniers matchs.

Antonio Conte a qualifié la saison dernière de miracle, attribuant la performance de son club à sa seule apparition en Premier League et à l’absence de blessures dans son équipe.

Conte et Spurs n’ont pas ce luxe cette fois-ci, d’où la prédiction du cinquième.

Conte vise la cinquième place avec les Spurs

De plus, les Spurs font face à des blessures graves. Richarlison, Lucas Moura, Rodrigo Bentancur et Dejan Kulusevski sont tous aux prises avec des blessures graves.

En plus de cela, les Spurs sont en phase à élimination directe de l’UEFA Champions League, en FA Cup et en Coupe de la Ligue. C’est loin de l’époque où Conte ne supervisait que la Premier League comme la moitié arrière de la saison dernière. Ensuite, la saison ne devient pas plus facile. Fin février, Tottenham affronte Arsenal, Manchester City, Chelsea et a des liens de coupe avec Portsmouth et Milan.

En ce moment, Conte compte sur l’héroïsme de Harry Kane et de Son Heung-min pour renflouer son équipe des Spurs. À bien des égards, Tottenham est son propre fléau. Des erreurs individuelles, notamment du gardien Hugo Lloris lors de la dernière défaite, ont fait perdre des buts aux Spurs. Les 25 buts encaissés sont les pires des clubs actuellement dans le top six.

PHOTO : Images IMAGO / PA