Conte ne voit “aucun problème” avec son fils sans but

Londres (AFP) – L’entraîneur de Tottenham, Antonio Conte, a déclaré vendredi qu’il soutenait Son Heung-min pour mettre fin à sa sécheresse de buts après que l’attaquant sud-coréen n’ait pas réussi à marquer lors des trois premiers matchs de la saison de Premier League.

Son a fait un blanc dans les matchs de Tottenham contre Southampton, Chelsea et les Wolves dans une rare période stérile pour la star prolifique.

Alors que l’attaquant brésilien Richarlison fait pression pour une place dans l’équipe après son transfert de 60 millions de livres sterling (71 millions de dollars) d’Everton à la fin de la saison, Son pourrait être sous pression s’il ne parvient pas à revenir sur la feuille de match.

Mais Conte est convaincu que le joueur de 30 ans sera bon le plus tôt possible.

“Vous savez très bien que nous parlons d’un joueur très important pour moi, pour le club”, a déclaré Conte aux journalistes.

“Sonny lors des trois derniers matchs a eu des chances de marquer mais il y a un moment où vous êtes un peu chanceux ou malchanceux.

“Il n’y a aucun problème avec Sonny, avec ses performances, car l’effort et l’engagement sont toujours très élevés. Je suis content de sa performance et je ne vois aucun problème avec lui.

“Quand tu es attaquant, tu aimes marquer. Lorsque vous marquez et gagnez, vous êtes heureux. Mais nous devons toujours faire passer le club, la victoire, avant chaque intérêt d’un seul joueur.

“C’est un joueur important et la saison dernière, il a marqué 23 buts (en Premier League).

“Aucun problème. Je suis sûr que quand il ira marquer, il gagnera la bonne confiance.

Conte voudra que Son tire à plein régime au moment où Tottenham lancera sa campagne en Ligue des champions début septembre.

Le tirage au sort a eu lieu jeudi et Tottenham a été opposé à l’Eintracht Francfort, au Sporting Lisbonne et à Marseille dans le groupe D.

Alors que certains fans l’ont qualifié de groupe facile pour Tottenham, Conte a refusé d’être d’accord.

“Nous parlons de la compétition la plus importante et la plus difficile d’Europe, peut-être du monde parce que vous trouvez les meilleures équipes du monde dans cette compétition”, a-t-il déclaré.

«Je pense que le tirage au sort et notre groupe, je vois l’équilibre. Bien sûr, notre objectif est d’essayer d’aller au tour suivant, cela doit être clair.

“Je pense que nous avons gagné la possibilité de jouer cette compétition importante et nous voulons en profiter, jouer un bon football et avoir la possibilité d’aller loin.”