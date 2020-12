CAGLIARI, Italie: l’entraîneur de l’Inter Milan, Antonio Conte, a félicité son équipe pour avoir rebondi pour battre Cagliari 3-1 dimanche, quatre jours après avoir été éliminé de la Ligue des champions en phase de groupes.

« On pouvait ressentir les séquelles du match de Ligue des champions dans la tête et les jambes des joueurs, mais l’équipe a donné une excellente réponse », a déclaré Conte, dont l’équipe a terminé en bas de son groupe après un 0-0 à domicile contre le Shakhtar. Donetsk mercredi.

«C’était une bonne performance par rapport à ce que nous avons produit et parce que nous avons trouvé la force de réagir malgré la déception en Ligue des champions.

Conte a ajouté qu’il n’était pas préoccupé par le gaspillage de son équipe devant le but après avoir raté une rafale d’occasions en première mi-temps.

« Un entraîneur devrait s’inquiéter lorsque l’équipe ne crée pas de situations de but, mais nous en créons beaucoup », a déclaré Conte, dont l’équipe est le meilleur buteur de la Serie A avec 29 buts en 11 matchs.

«Bien sûr, si vous créez des occasions et que vous ne marquez pas parce que vous êtes imprécis ou à cause de miracles des gardiens de but, comme Alessio Cragno aujourd’hui, vous êtes un peu anxieux.

Conte ne serait pas tiré sur une autre performance décalée du milieu de terrain Christian Eriksen, qui a été enlevé à la 58e minute.

«Je juge la performance de toute l’équipe, je n’aime pas isoler des individus. Ce ne serait pas juste », a-t-il dit.

