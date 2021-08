Conte inspirant d’Oksana Chusovitina, huit fois gymnaste olympique

Avant que Simone Biles ne devienne une renommée mondiale avec ses performances record et sa série de médailles olympiques, la gymnaste ouzbèke Oksana Chusovitina régnait sur le sport. À 46 ans, Chusovitina participe à ses huitièmes Jeux olympiques, ce qui est un exploit en soi, étant donné que la gymnastique est considérée comme un sport pour les corps plus jeunes.

Dimanche, Chusovitina a perdu la dernière place lors de ses derniers Jeux, mais a reçu une ovation debout de ses collègues athlètes qui l’ont admirée alors qu’elle s’inclinait pour la dernière fois de la plus grande scène. L’athlète espérait viser une place dans la finale du saut de cheval et n’a pas pu cacher sa déception lorsqu’elle a réalisé que son score n’était pas assez élevé pour la maintenir en lice. L’Ouzbek a pleuré en perdant la dernière place, mais a déclaré plus tard qu’elle pleurait « des larmes de bonheur », car tant de gens la soutiennent depuis si longtemps et elle est tellement reconnaissante, a rapporté l’AFP.

Chusovitina a fait ses débuts aux Jeux Olympiques de Barcelone 1992, où elle a remporté une médaille d’or pour l’équipe soviétique. Depuis ses débuts, Chusovitina a remporté 11 médailles lors de 17 championnats du monde et a eu cinq mouvements de gymnastique qui portent son nom parce qu’elle a été la première à les exécuter lors d’un championnat du monde ou des Jeux olympiques.

Sol des Jeux Olympiques d’Oksana Chusovitina 1992. C’est Oksana Chusovitina 8e Jeux Olympiques !! Pas de mots pour décrire à quel point c’est impressionnant. Une icône pour toujours. Je souhaite bonne chance à Oksana ! Je suis tellement excité de regarder. pic.twitter.com/bif8O8ZTna– Alexandra Raisman (@Aly_Raisman) 24 juillet 2021

Les Jeux de Sydney 2000 étaient censés être les derniers Jeux olympiques de Chusovitina. À l’époque, le gymnaste était considéré comme l’âge idéal pour la retraite. L’athlète était déjà entrée dans l’histoire en concourant à Sydney après avoir accouché. Chusovitina avait décidé de se retirer du sport et souhaitait consacrer du temps à sa famille, mais lorsque son fils Alisher a reçu un diagnostic de leucémie en 2002, elle a décidé de retourner au caveau pour couvrir les frais médicaux.

Elle a de nouveau participé à des compétitions internationales pour amasser des fonds pour son fils et a même remporté une médaille d’argent au saut de cheval, sa spécialité actuelle, aux Jeux olympiques de Pékin en 2008. Alisher a été déclarée sans cancer quelques mois seulement avant que Chusovitina ne remporte sa première médaille olympique individuelle à Pékin. Elle a terminé quatrième aux championnats du monde 2018 au saut à l’âge de 43 ans.

Chusovitina souhaite maintenant vivre sa vie de mère et d’épouse.

