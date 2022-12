Conte de Tottenham savait que Harry Kane rebondirait après un échec au WC

Le manager de Tottenham Hotspur, Antonio Conte, a déclaré qu’il ne doutait pas que Harry Kane surmonterait la déception de son chagrin d’amour en Coupe du monde alors que la saison de Premier League reprenait lundi.

Kane a égalé le record de buts de Wayne Rooney en Angleterre en convertissant un penalty en quart de finale de la Coupe du monde contre la France, mais a ensuite raté le coup avec une chance d’égaliser lors de la défaite 2-1.

Il est revenu directement aux affaires lundi avec une tête majestueuse à la 65e minute pour déclencher une renaissance de Tottenham lors d’un match nul 2-2 à Brentford après que les Spurs aient mené 2-0.

“Personnellement, à propos de Harry, je n’ai aucun doute sur sa qualité, sur sa mentalité, sur la façon dont il a abordé chaque match et chaque séance d’entraînement”, a déclaré Conte aux journalistes.

“Bien sûr, pour Harry, il fait face à une situation étrange car il a joué une très bonne Coupe du monde. L’équipe a joué le quart de finale, puis il a raté ce penalty. C’était un penalty décisif. Mais vous savez très bien, le football c’est ça.

“Vous pouvez avoir des moments positifs ou négatifs. Si vous êtes fort mentalement, si vous êtes un joueur de haut niveau, il y a un moment où vous devez mettre de côté une situation négative et passer à autre chose. Je pense que Harry l’a fait.”

Les fans de Brentford avaient nargué Kane avec des chants de “vous avez laissé tomber votre pays”, mais Conte a déclaré que les fans devraient plutôt l’applaudir.

C’était le 13e but de Kane de la saison et six minutes plus tard, le but bien marqué de Pierre-Emile Hojbjerg a permis à Tottenham de prendre une part des points qui n’avait pas semblé probable après avoir mené 2-0 à la 54e minute.

C’était le sixième match consécutif de Premier League que Tottenham, quatrième, avait concédé le premier but, mais la façon dont ils ont répondu après l’intervalle a impressionné Conte.

“D’un côté, je dois être heureux de la manière, de la réaction, de la façon dont nous avons joué dans la seconde moitié du match”, a déclaré Conte. “Non seulement la façon dont nous avons marqué deux buts, mais l’énergie, le désir, l’intensité avec lesquels nous avons joué.

“Lorsque vous jouez de cette manière, vous créez certainement beaucoup de problèmes à votre adversaire.”