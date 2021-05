Conte de l’Inter salue l’un de ses «  succès les plus importants  » après son triomphe en Serie A

Antonio Conte a salué dimanche le premier triomphe de l’Inter Milan en Serie A depuis 2010 comme «l’un des succès les plus importants» de sa carrière.

L’Inter a décroché son 19e Scudetto après que son plus proche rival, Atalanta, ait fait match nul 1-1 à Sassuolo pour laisser les Nerazzurri avec 13 points d’avance à quatre matchs à jouer.

Conte a remporté le titre italien à trois reprises en tant qu’entraîneur de la Juventus et a remporté la Premier League en tant que patron de Chelsea en 2018.

« C’est l’un des succès les plus importants de ma carrière », a déclaré le joueur de 51 ans à la chaîne de télévision italienne Rai.

«Décider de rejoindre l’Inter n’a pas été facile, juste quand l’équipe n’était pas équipée pour gagner immédiatement.

«De plus, l’adversaire était la Juventus pour qui j’avais longtemps travaillé, qui avait dominé pendant neuf ans. Aujourd’hui, nous pouvons dire que nos sacrifices ont porté leurs fruits. «

L’ancien entraîneur italien a indiqué que la sortie humiliante de la phase de groupes de la Ligue des champions de l’Inter en décembre avait ouvert la voie à leur succès.

Depuis lors, ils sont passés à la vitesse supérieure dans la ligue et n’ont perdu qu’un match.

« Le moment clé de la saison a été lorsque nous sommes sortis de la Ligue des champions, lorsque nous avons été inondés d’une mer de critiques, trop excessives », a déclaré Conte.

« Nous avons su utiliser ces critiques, transformer le négatif en positif, aussi parce que ce groupe n’était pas habitué à gagner », a-t-il ajouté.

La confiance des joueurs

L’Inter a concédé un minimum de 29 buts en championnat jusqu’à présent cette saison sous Conte.

«Les gars m’ont fait confiance. Vous ne pouvez pas toujours attaquer, vous devez comprendre quand attaquer ou attendre », a-t-il déclaré.

«Quand il fallait attaquer, c’était fait, quand il fallait attendre, ils le faisaient, les solutions étaient toujours trouvées.

« Il faut comprendre les moments du match, nous avons été bons dans ce domaine », a-t-il ajouté.

L’Inter a quatre matches à jouer, dont un voyage à la Juve qui pourrait décider si son ancien club se qualifiera pour la Ligue des champions.

«Ce sera un match important pour eux, nous voulons faire notre part jusqu’au bout en essayant de tirer le meilleur parti de ces quatre dernières journées.

« Pour moi, retourner à l’Allianz Stadium est toujours un plaisir: avant d’y entrer en tant qu’hôte, j’apprends maintenant à le faire en tant qu’adversaire. »

Pendant ce temps, Conte a un an sur son contrat, mais a refusé d’être tiré sur son avenir.

«À la fin de la saison, nous procéderons à l’évaluation appropriée.

«Nous avons fait quelque chose d’extraordinaire et je veux profiter de ce moment.

« Le Scudetto est pour ma famille, et je ne peux pas oublier Lele Oriali, qui est très importante pour moi et qui m’a le plus influencé au fil des ans. »

En juillet 2019, l’ancien milieu de terrain de l’Italie et de l’Inter Oriali, 68 ans, a rejoint Conte dans l’équipe d’entraîneurs du club.

