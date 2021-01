La rivalité entre Liverpool et Manchester United a été calme ces dernières années en raison de la domination de l’équipe de Jurgen Klopp, mais United est de retour à son meilleur cette saison et est en tête de la Premier League, à la recherche de son premier titre depuis 2013 et semble bien placé. pour le faire. Non seulement cela, mais si Man United gagne, ils pourraient faire quelque chose qui semblait impossible il n’y a pas si longtemps: avoir six points d’avance en haut du tableau sur le champion en titre Liverpool et sept points au-dessus des précédents vainqueurs du titre, Manchester City.

Oh, et si le match de championnat de dimanche ne suffisait pas, Man United accueillera Liverpool une semaine plus tard, le 24 janvier, au quatrième tour de la FA Cup. (Diffusez en direct sur ESPN +, États-Unis uniquement).

Cependant, toutes les routes vers la gloire passent par un voyage à Anfield, où Liverpool n’a perdu aucun match de championnat depuis mai 2017 – une série de 67 matchs sans défaite. (Dimanche marque également quatre ans jour pour jour depuis la dernière victoire de Man United là-bas.) Ole Gunnar Solskjaer cherche toujours sa première victoire contre Liverpool, après avoir fait match nul deux fois et perdu deux fois en quatre tentatives. Le choc de dimanche entre la deuxième et la première en Premier League sera-t-il la fin des deux séries?

Les journalistes d’ESPN vous préparent pour le match du week-end. Voici ce que vous devez savoir.

Tale of the Tape: Qui a l’avantage?

Gardien de but

Alisson est actuellement l’un des meilleurs gardiens de but au monde (classé n ° 2 du FC 100 2020), mais n’est pas aidé à Liverpool par la ligne arrière en constante évolution devant lui. Le Brésilien siège aux côtés de son compatriote Ederson en tant que meilleur stoppeur de la Premier League, et il n’a concédé que deux buts lors de ses quatre derniers matchs – les difficultés de Liverpool ont été à l’autre bout du terrain.

À United, la forme de David de Gea s’est stabilisée après sa nervosité de début de saison. Il a gardé une feuille blanche à Burnley la dernière fois et a résisté à une poussée tardive d’Aston Villa pour la victoire clé de United 2-1 le jour de l’An.

Bord: Liverpool. Pour le moment, Alisson est le gardien le plus fort, mais aucun n’est en pleine forme.

La défense

La ligne de fond de Liverpool est fragile. Sans le duo blessé Virgil van Dijk et Joe Gomez, Liverpool a admirablement fait face à l’arrière, avec des joueurs marginaux qui remplissent, des milieux de terrain hors de position et des jeunes joueurs apprenant sur le tas dans l’élite avant la date prévue. Mais Joel Matip reste un doute de blessure pour le haut du match de table de dimanche et a manqué l’entraînement de groupe mercredi; s’il n’est pas disponible, Liverpool alignera probablement un arrière quatre avec une paire de milieux de terrain jouant à la place.

Jordan Henderson et Fabinho y ont déjà occupé le poste, avec Trent Alexander-Arnold et Andy Robertson à l’arrière, mais cela laisse Liverpool à court plus loin sur le terrain – il s’agit simplement de résoudre un problème en en créant un autre. La forme physique de Matip est essentielle pour Liverpool ici, mais Jurgen Klopp pourrait encore donner à Nate Phillips ou à Rhys Williams une chance d’impressionner.

Les quatre arrières de United sont un peu plus installés. Eric Bailly est en superbe forme depuis son retour en équipe première et il travaille bien en tandem aux côtés du capitaine Harry Maguire. Victor Lindelof est aux prises avec un problème de dos, donc Bailly est susceptible de commencer tandis qu’Aaron Wan-Bissaka et Luke Shaw commenceront à l’arrière.

Bord: Manchester United. Avec les blessures de Liverpool, United offre une perspective plus stable à l’arrière.

Milieu de terrain

La composition du milieu de terrain de Liverpool dépend de qui remplacera à l’arrière, mais ils ont encore plusieurs options intéressantes avec Thiago, James Milner, Georginio Wijnaldum, Alex Oxlade-Chamberlain, Henderson et Curtis Jones tous disponibles. Naby Keita était également absent de l’entraînement plus tôt dans la semaine: si Henderson s’aligne aux côtés de Fabinho en défense, attendez-vous à ce que Liverpool aille avec Milner, Thiago et Wijnaldum comme troisième intermédiaire.





United surveille la condition physique de Nemanja Matic après qu’il a été contraint de quitter la fin de la victoire 1-0 de United à Burnley, mais Fred, Scott McTominay et un Paul Pogba rajeuni sont tous en forme. Ces trois-là pourraient commencer à Anfield malgré le fait que Solskjaer préfère jouer deux milieux de terrain centraux. Avec des doutes sur la forme physique de Martial, il pourrait pousser Pogba plus loin, ce qui a si bien fonctionné contre Burnley plus tôt dans la semaine: Pogba a marqué le vainqueur mardi et a réalisé sa meilleure performance pour United cette saison.

Bord. Liverpool … juste.

Les attaquants

Les trois premiers de Liverpool sont toujours les meilleurs de la Premier League avec Sadio Mane, Mohamed Salah et Roberto Firmino, le trio qui les a renvoyés au titre la saison dernière. Ils ont magnifiquement cliqué lors de leur démolition 7-0 de Crystal Palace le 19 décembre, mais Liverpool n’a marqué qu’un seul lors de ses trois derniers matchs de championnat, ce qui a permis à Mane de marquer lors de son match nul 1-1 à domicile contre West Brom le 27 décembre. Firmino a marqué deux fois contre Palace, mais n’en compte que cinq en 17 matchs cette saison et trois passes, donc il y a une inquiétude.

Sur le banc, ils se tourneront vers Takumi Minamino, Divock Origi et Xherdan Shaqiri pour l’impact, Diogo Jota étant blessé.

United a remporté des victoires d’un but pour se hisser en haut du tableau et transpire sur la forme physique d’Anthony Martial après avoir boité contre Burnley. Marcus Rashford reste une menace sur le flanc, tandis qu’Edison Cavani a bien intégré la vie à United aussi. Pourtant, leur homme principal reste Bruno Fernandes. Il a marqué le vainqueur contre Aston Villa lors de cette victoire clé 2-1 le jour de l’An et est sixième de la ligue sur xG avec 9,18 et deuxième sur xA avec 4,46.

Bord: Liverpool. Les Reds sont toujours en tête de la ligue en xG (objectifs attendus, qui mesure la qualité des chances de marquer) et xA (passes décisives attendues, qui est la probabilité qu’une passe devienne une passe décisive) et ont un front trois plus stable et mortel, bien que Fernandes ait transformé l’attaque de United l’année où il est à Old Trafford et causera des problèmes de défense à Liverpool.

Solskjaer n’a pas encore battu Klopp en quatre tentatives, toutes compétitions confondues. Peut-il enfin briser la crise dimanche lorsque Man United se rendra à Liverpool? OLI SCARFF / AFP via Getty Images

Directeur

Jurgen Klopp a remporté une Ligue des champions et une Premier League au cours des deux dernières saisons, tandis qu’Ole Gunnar Solskjaer n’a pas encore remporté d’argenterie à United. Mais Solskjaer a confondu les opposants en menant United en tête de la ligue pour la première fois aussi tard dans la saison depuis que Sir Alex Ferguson était aux commandes. L’entraîneur de United n’a pas encore enregistré de victoire sur Klopp avec deux nuls et deux défaites à son actif, il a donc tout à faire s’il veut guider son équipe de United vers une victoire clé dimanche.

Bord: Liverpool – Tom Hamilton

Bataille tactique

Manchester United et Solskjaer prendraient probablement un point dimanche compte tenu de leur position dans le tableau, mais il y a aussi une opportunité de gagner à Anfield pour la première fois depuis 2016. United n’a pas perdu à l’extérieur en Premier League depuis son dernier voyage à Anfield il y a presque un an et avant le week-end, Klopp a des problèmes de sélection à résoudre.

Même avec son équipe volant au cours des deux dernières années, Klopp a semblé assez prudent lors d’un face à face avec Solskjaer United. Il y a eu des occasions où United a semblé destiné à une défaite humiliante, uniquement pour que le match soit serré et attritionnel. Klopp, comme Pep Guardiola en décembre, sera préoccupé par la capacité de United à contre-attaquer rapidement, et cela peut signifier qu’ils se tiennent plus debout que dans n’importe quel autre match.

Solskjaer a choisi une défense à cinq lors de ses deux dernières rencontres avec Liverpool, et il pourrait le faire à nouveau. Il a le personnel pour le faire avec Maguire, Lindelof, Bailly, Axel Tuanzebe et même Shaw disponible pour remplir les trois rôles au centre de la défense; Shaw, Wan-Bissaka et Alex Telles sont tous capables de jouer les arrières.

Solskjaer saura tout sur la menace des trois premiers de Liverpool, mais il se méfiera également des arrières latéraux Robertson et Alexander-Arnold qui passent devant ses hommes larges et trouvent de l’espace pour avancer. Cependant, l’un des inconvénients de Henderson utilisé comme défenseur central de fortune est qu’il ne peut pas aider les arrières latéraux à attaquer autant qu’ils le souhaiteraient, car il n’est pas au milieu de terrain pour couvrir l’espace derrière.

jouer 1h30 Craig Burley dit que Manchester United l’a surpris jusqu’à présent, mais ne les considère pas comme les favoris du titre.

Solskjaer, quant à lui, devra faire attention à Alexander-Arnold qui balancerait tôt les centres vers Wan-Bissaka car il ne défend pas toujours son poteau arrière aussi bien qu’il le pourrait. La livraison de Trent-Alexander dans ces situations est précise et Wan-Bissaka devra faire attention de ne pas s’éteindre et de perdre des coureurs qui cherchent à exploiter l’espace derrière lui.

Malgré leurs problèmes de blessures, Liverpool a de nombreuses raisons d’être confiant, en particulier parce que Salah, Mane et Firmino sont en forme et parce qu’ils ne perdent plus de matches de championnat à Anfield. United, cependant, a fait beaucoup de progrès depuis sa défaite 2-0 là-bas en février 2020 et cela dit tout que des partants ce jour-là, seuls six sont garantis de recommencer dimanche.

Liverpool contre Manchester United à l’ère Klopp / Solskjaer a souvent semblé être un match que personne ne veut perdre, plutôt qu’un match qu’ils veulent désespérément gagner. Aucun des deux entraîneurs ne le dira dans la préparation, mais étant donné les blessures de Liverpool et le récent record de United à Anfield, un match nul peut convenir à tout le monde.

Prédictions

Liverpool 2, Manchester United 2. Croisons les doigts pour un jeu plein d’action et fluide, mais ceux-ci sont généralement des affaires prudentes. Attendez-vous à ce que Liverpool ait la majeure partie de la possession, mais United les frappera lors de la contre-attaque et obtiendra un point précieux à Anfield.– Tom Hamilton

Liverpool 1, Manchester United 1. Un autre match serré que personne ne veut perdre. – Rob Dawson

Liverpool 1, Manchester United 2. La série invaincue de 67 matchs de Liverpool à Anfield en Premier League doit se terminer un jour, et United s’y rend dimanche en forme et en pleine confiance. Avec des défenseurs clés manquants, Liverpool aura du mal à contenir les joueurs offensifs de United, alors attendez que les leaders de la ligue remportent une grande victoire. – Mark Ogden

Liverpool 1, Manchester United 1. Liverpool est la meilleure équipe, mais United est en meilleure forme. Les points seront partagés. – James Olley

Liverpool 1, Manchester United 0. Man United est en bonne forme, mais les jours de congé supplémentaires de Liverpool depuis leur dernier match (il y a une semaine contre Aston Villa en FA Cup) devraient faire la différence. – Gab Marcotti

Liverpool 2, Manchester United 1. À un moment donné dans un avenir proche ou lointain, United perdra à nouveau un match serré. Peut-être aussi bien être à Anfield contre une équipe qui a eu le temps de mijoter ses résultats décevants pendant la période des fêtes (et qui a déjà éliminé une certaine frustration sur Villa). – Bill Connelly