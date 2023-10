Conte classique avec une touche Slasher

Le temps dehors est sur le point de devenir vraiment épouvantable avec plus de tueurs de vacances en liberté dans les films d’horreur cette année, y compris la figure fantomatique dans C’est un merveilleux couteau.

Comme vous pouvez le constater d’après le titre, c’est un envoyer-jusqu’à Période de Noël classique C’est une vie magnifiqueet réalisateur Tyler MacIntyre (Filles de la tragédie) et l’écrivain Michael Kennedy (Bizarre) sont sur le point de proposer davantage de leur tarif slasher sombre et comique. Fd’après l’apparence de ça bande-annonce délicieusement amusante, nous allons vivre une nuit pas si silencieuse cet hiver.

C’est un couteau merveilleux Bande-annonce officielle | HD | Films RLJE | Fort. Justin Long, Joel McHale

Mettant en vedette le porte-bonheur d’horreur toujours en danger Justin Long dans le rôle d’un maire infâme, le film est centré sur Winnie Carruthers (Jane Widdop), dont la vie est loin d’être merveilleuse, un an après avoir sauvé sa ville d’un tueur la veille de Noël. Donc bien sur, elle aurait aimé ne jamais être née…et sous une lumière mystérieuse dans le ciel, ce souhait se réalise avec des conséquences effrayantes. Parce que bien sûr, dans une chronologie où elle n’a jamais existé, le tueur n’a jamais été arrêté.

Voir C’est un merveilleux couteau Le 10 novembre en salles.

