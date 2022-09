Contamination découverte sur l’ancien site de Kelowna Tolko – Kelowna Capital News

Les projets de réaménagement de l’ancienne usine de Tolko Industries dans le nord de Kelowna ont connu un certain ralentissement.

Le dernier rapport environnemental de la société, publié le 7 septembre et soumis au ministère de l’Environnement et de la Stratégie en matière de changement climatique de la Colombie-Britannique, indiquait qu’une contamination avait été découverte dans un trou d’essai à environ 150 mètres de la rive du lac. Les tests en laboratoire ont révélé qu’il est compatible avec l’huile de graissage.

Le rapport ajoute que le contaminant a été trouvé à l’état de traces autour de deux trous à proximité.

L’usine a fermé ses portes en janvier 2020, invoquant des raisons telles que les coûts d’exploitation forestière, les conditions du marché et les politiques.

Depuis sa fermeture, des travaux ont été menés pour déterminer l’avenir du site, le public ayant la possibilité de s’exprimer sur le réaménagement.

Certaines autres formes de contaminants ont également été trouvées dans des zones isolées, bien qu’elles aient été découvertes comme étant principalement des hydrocarbures et Tolko dit qu’elles ne présentent pas de risque pour l’environnement environnant.

Le rapport se termine en disant que pour un site aussi vaste et complexe, ces résultats sont souvent typiques.

