Une nouvelle souche plus infectieuse du coronavirus Covid-19 s’est propagée dans plus de pays à travers le monde. Mais en quoi ce nouvel agent pathogène est-il différent? Et les gens devraient-ils encore se préparer à une apocalypse totale?

L’Irlande a confirmé vendredi la présence d’une nouvelle souche de coronavirus hautement infectieuse, tandis que les autorités libanaises et japonaises ont également enregistré les premiers cas attribués à cette variante. En Europe continentale, l’Allemagne et le Danemark ont ​​confirmé la présence de la souche plus tôt cette semaine, rejoignant les Pays-Bas et l’Italie.

On sait encore peu de choses sur la nouvelle souche – qui porte le nom accrocheur «SARS-CoV-2 VOC 202012/01». Mais s’il pose certainement un problème, il n’apparaît pas aussi apocalyptique que certains médias l’ont présenté.

D’où vient-il?

On pense que la nouvelle souche est originaire du Royaume-Uni et y a été détectée pour la première fois en septembre. Il s’est répandu rapidement et les données de tests des laboratoires britanniques montrent que dans certaines régions, il représente désormais plus des deux tiers de tous les cas de Covid-19.

La propagation rapide de la nouvelle souche a poussé le Premier ministre britannique Boris Johnson à réimposer des restrictions sévères sur de larges pans du pays, annulant ainsi Noël pour des millions de Londoniens et d’autres dans le sud-est. Plus de 50 pays ont interdit les voyages à destination et en provenance du Royaume-Uni, mais les virologues prévoyant une recrudescence des découvertes dans de nouveaux pays dans les prochains jours, l’UE a appelé ses membres à lever leurs restrictions sur les voyages au Royaume-Uni.

Quoi de neuf à ce sujet?

Le principal facteur qui distingue la nouvelle souche de son prédécesseur est son caractère infectieux. Bien qu’il soit difficile de déterminer exactement à quel point il est plus transmissible, le PM Johnson a affirmé à plusieurs reprises que la souche était 70% plus infectieuse que la souche existante, citant apparemment des médecins de l’Imperial College de Londres et du groupe consultatif du gouvernement sur les menaces de virus respiratoires nouveaux et émergents (NERVTAG). .

Avec le gouvernement flottant des chiffres aussi inquiétants, les médias sont allés à la vitesse supérieure. Le soleil a décrit la nouvelle souche comme un « cauchemar avant Noël, » alors que Metro l’appelait «Mutant Covid.» Même le Financial Times, plus restreint, a déclaré que les scientifiques « Alarmé » à la propagation de la «Mutant Covid.»

Cependant, la preuve d’une transmissibilité accrue est toujours maigre, et certains médecins dissidents estiment qu’il n’y a aucune preuve que la nouvelle souche se propage plus rapidement du tout. « Nous n’avons vu aucune preuve pour étayer cette affirmation, » Le professeur de microbiologie Hugh Pennington a déclaré au Scottish Sun cette semaine. D’autres, dont le virologue allemand Christian Drosten, ont déclaré qu’il n’y avait toujours pas suffisamment de données pour conclure si la nouvelle souche est effectivement plus transmissible.

Certaines affirmations spécifiques concernant la nouvelle souche ont également émergé, par exemple qu’elle se transmet plus facilement entre enfants. Le professeur Neil Ferguson du NERVTAG a fait cette affirmation plus tôt cette semaine, mais a ajouté que « Il faudrait faire plus de recherches sur la question avant de tirer des conclusions. »

Quelle menace cela représente-t-il?

En surface, l’idée d’un virus muté peut déclencher l’alarme. Cependant, la variante de coronavirus prévalant avant cette nouvelle souche était elle-même une mutation du pathogène d’origine qui a émergé à Wuhan, en Chine, il y a un an. En arrivant en Europe en février, le virus s’est transformé en une souche connue sous le nom de «D614G», qui est ensuite devenue la souche dominante dans le monde. Une autre souche, A222V, a éclaté en Espagne peu de temps après et représente maintenant jusqu’à sept pour cent des échantillons en Europe.

Lorsque le ‘D614G’ est apparu, les scientifiques ont averti qu’il pourrait être neuf fois plus contagieux que la souche de Wuhan. Heureusement, cet avertissement n’a jamais été prouvé.

Tous les virus mutent, devenant généralement plus doux comme ils le font. Le chef des urgences de l’Organisation mondiale de la santé, Mike Ryan, a déclaré cette semaine lors d’un briefing virtuel que de telles mutations sont « Une partie normale de l’évolution du virus. »

À l’heure actuelle, il n’y a aucune preuve que la nouvelle variante soit plus meurtrière que la variante existante. Le Royaume-Uni, par exemple, a signalé un peu plus de 39 000 nouveaux cas de Covid-19 jeudi, plus de cinq fois plus que lors du pire jour de la première vague d’avril. Cependant, 574 décès ont été enregistrés, soit environ la moitié moins que sur plusieurs jours d’avril.

Les vaccins en protégeront-ils?

Pour le moment, le consensus dit oui. Cependant, si le virus continue de muter, il y a un risque qu’il apprenne à se soustraire aux trois vaccins actuellement disponibles dans l’ouest. Le virus de la grippe mute si régulièrement que de nouveaux vaccins contre la grippe sont publiés chaque année pour contrer les dernières adaptations du virus.

Jusqu’à présent, le coronavirus n’a pas muté assez rapidement pour susciter des inquiétudes quant à l’efficacité du vaccin. Les fabricants de médicaments Pfizer et Moderna testent actuellement leurs vaccins contre la nouvelle souche, tandis que la société allemande BioNTech, qui a développé un vaccin avec Pfizer, a déclaré cette semaine qu’une nouvelle formule pourrait être préparée en six semaines si nécessaire.

Cependant, le virus pourrait théoriquement continuer à muter et garder une longueur d’avance sur les développeurs de vaccins. «Ce virus est potentiellement sur une voie pour échapper au vaccin, il a franchi les deux premières étapes vers cela», Le professeur Ravi Gupta de l’Université de Cambridge a déclaré à la BBC. «Si nous la laissons ajouter d’autres mutations, alors vous commencez à vous inquiéter.»

Même avec la menace de nouvelles mutations, cependant, des scientifiques britanniques testent un cocktail expérimental d’anticorps qui, selon eux, pourrait empêcher toute personne exposée au coronavirus de développer Covid-19. Développé par les hôpitaux de l’University College London et la société pharmaceutique anglo-suédoise AstraZeneca, le traitement promet de conférer une immunité instantanée à toute personne exposée au pathogène. Les vaccins, en revanche, peuvent prendre jusqu’à un mois pour conférer une immunité totale.

