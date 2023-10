Consumer News : Le programme de cybersécurité du Rochester Institute of Technology reçoit un élan majeur

ROCHESTER, NY – Les cyberattaques ont augmenté de 38 % à l’échelle mondiale l’année dernière – et la plupart des consommateurs subissent un préjudice parce que leurs informations personnelles sont exposées.

Mais Google.org, la branche philanthropique de l’entreprise, espère former une génération d’experts en cybersécurité pour vous protéger. Il accorde au Rochester Institute of Technology une subvention de 500 000 $ – et ce sera un cadeau qui continuera à être offert.

Cet argent façonnera la prochaine génération d’experts en cybersécurité qui travaillent déjà ici même à Rochester.

Les étudiants comptent parmi les meilleurs et les plus brillants et se préparent à des carrières dans le domaine de la cybersécurité. Mais certains n’apprennent pas seulement le métier. Ils le font déjà dans le cadre d’une clinique RIT appelée ESL Global Cybersecurity Institute.

La subvention s’étalera sur trois ans, dans le cadre de la collaboration de 20 millions de dollars de Google avec des cliniques universitaires de cybersécurité.

(Photo : Johnny Nixon/WHEC)

Alors pourquoi RIT ?

« Je pense que le RIT était quelque part en tête de liste parce que nous avons en fait le programme d’études en cybersécurité le plus ancien du pays », a déclaré le président David Munson.

Et grâce à son institut, les étudiants du RIT mettent leurs compétences à profit, aidant les entreprises locales et les organisations à but non lucratif à renforcer leurs défenses contre les cyberattaques.

« Le programme du Rochester Institute of Technology existe depuis maintenant deux ans. Ils ont déjà travaillé avec un certain nombre de districts scolaires et de systèmes hospitaliers et continuent d’étendre leurs efforts », a déclaré Maab Ibrahim, responsable de la cybersécurité de Google.org.

La subvention de Google élargit cette expansion en offrant non seulement à ces étudiants la possibilité d’apprendre, mais aussi de servir. Les étudiants en cybersécurité du RIT offrent une aide gratuite aux entreprises et aux communautés à but non lucratif de Rochester pour tenir les pirates à distance. Et cela sert en fin de compte les consommateurs de Flower City.

« Les consommateurs s’inquiètent à juste titre, comme ils devraient l’être, des attaques qui pourraient rendre leurs données et informations accessibles. Et c’est pourquoi ces informations sont si importantes et c’est pourquoi nous sommes si enthousiasmés aujourd’hui par cette annonce de Google et le travail continu du RIT à cet égard », a déclaré le représentant Joe Morelle.

Après avoir obtenu leur diplôme, les esprits brillants du RIT mettront à profit leur éducation et leur formation ici même à Rochester, car ils ont vu les opportunités disponibles en tant qu’étudiants.

Cela représente beaucoup de matière grise – et peut-être que cet institut les aidera à décider de s’établir à Rochester.