Consumé par les meurtres – The New York Times

Quel impact les tueries ont-elles eu sur la ville plus largement ?

Moscou est une belle ville universitaire. Les étudiants sont employés dans des cafés. Il y a des services au volant avec des sandwichs nommés d’après le collège. Il y a un château d’eau avec le logo de l’Université de l’Idaho qui domine la ville.

Maintenant, il y a des rappels des meurtres un peu partout. Il y a des monuments commémoratifs à l’extérieur de la scène du crime et sur le campus. À l’extérieur d’un restaurant grec où certaines des victimes travaillaient, il y a des fleurs dans la neige. Les entreprises ont des pancartes qui disent “Vandal strong”, un clin d’œil à la mascotte de l’université.

Vous avez signalé après Thanksgiving que certains étudiants ne sont pas revenus sur le campus par peur. Est-ce toujours le cas maintenant que la trêve hivernale touche à sa fin ?

Les étudiants commencent à revenir. L’Université de l’Idaho a mis en place plus de sécurité, comme plus de patrouilles à l’intérieur et autour du campus. L’école propose également des cours d’autodéfense et met en avant un programme qui donne aux élèves quelqu’un avec qui marcher la nuit, afin qu’ils n’aient pas à être seuls dans le noir. Mais les gens sont toujours inquiets.

Il y a un profond désir de savoir pourquoi la police pense que cet homme a fait ça. Le suspect a clamé son innocence et a déclaré par l’intermédiaire d’un avocat qu’il attendait avec impatience d’être disculpé.