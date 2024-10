Consultez notre prédiction Dream 11, nos conseils Fantasy Cricket, nos choix d’équipe pour le T20 Spring Challenge 2024, match 16 le 16 octobre

Les Sydney Thunder Women affronteront les Perth Scorchers Women mercredi lors du 16e match du T20 Spring Challenge 2024. Le Sydney Thunder est à la recherche de sa première victoire, après avoir perdu ses deux derniers matches contre les Melbourne Stars et le Brisbane Heat. D’un autre côté, les Perth Scorchers ont enregistré une seule victoire en 3 matches.

Désolé Bangers !!!💚 Félicitations pour avoir également été sélectionné dans l’équipe Aus A pour affronter 🇮🇳 pic.twitter.com/D9OSp9qkXz – Sydney Thunder (@ThunderBBL) 15 octobre 2024

Détails du match :

Tonnerre de Sydney Femmes contre les Scorchers de Perth Femmes, Match 16

Lieu: Centre de cricket, Sydney

Date et heure : 16 octobre à 9h00 IST et à 14h30 heure locale

Quel est le rapport de pitch pour ST-W vs PS-W, T20 Spring Challenge 2024, Match 16 ?

Cricket Central est le domicile des Sydney Thunder Women qui ont accueilli quelques matchs de la WBBL la saison dernière. À première vue, il s’agit d’un guichet lent où les quilleurs sont susceptibles de dominer le match ST-W contre PS-W. Tout score compris entre 130 et 140 semble compétitif.

Formulaire récent :

Tonnerre de Sydney Femmes: Perdu, perdu, perdu, perdu, perdu

Brûleurs de Perth Femmes: Perdu, gagné, perdu, perdu, perdu

ST-W vs PS-W, T20 Spring Challenge 2024, Match 16 Gagnants probables :

Les Sydney Thunder Women devraient remporter ce match.

Quels sont les XI de jeu attendus et probables pour ST-W vs PS-W, T20 Spring Challenge 2024, Match 16 ?

Sydney Thunder Femmes

Tahlia Wilson (c & sem), Claire Moore, Georgia Adams, Anika Learoyd, Georgia Voll, Jade Allen, Samantha Bates, Hannah Darlington, Sammy Jo Johnson, Ebony Hoskin, Taneale Peschel.

Perth Scorchers Femmes

Maddy Darke (semaine), Bhavi Devchand, Chloe Piparo (c), Mikayla Hinkley, Ines Mckeon, Morgan Pires, Lilly Mills, Chloe Bartholomew, Stella Campbell, Charis Bekker, Shay Manolini.

Défaite à Allan Border Oval. Merci au #NationTonnerre les fans qui sont sortis 💚#DéfiPrintemps pic.twitter.com/laFYzT6IrM

– Sydney Thunder (@ThunderBBL) 13 octobre 2024

Mises à jour sur les blessures :

Actuellement, les joueurs des deux équipes se portent bien et sont en forme. Il sera ajouté lors d’une mise à jour.

Quels sont les meilleurs choix de Fantasy Cricket, les joueurs pour ST-W vs PS-W, T20 Spring Challenge 2024, Match 16 ?

Premier choix – Pâte

Chloé Piparo a marqué le plus de points pour les Perth Scorchers dans le tournoi, réalisant 110 points en 3 matches avec un taux de frappe de 148,64 avec le meilleur score de 82*.

Premier choix – polyvalent

Géorgie Voll qui a marqué 42 points contre Brisbane Heat, a décroché un canard d’or lors du suivi contre les Melbourne Stars. Vous pouvez toujours compter sur elle pour marquer des points contre les Perth Scorchers.

Premier choix – Quilleur

Charis Bekker a ramassé 3 guichets en 3 matches du tournoi avec une économie de 7,25 avec les meilleurs chiffres de 2 pour 32.

Premier choix – Gardien de guichet

Maddy Darke envisage un gros score après avoir réalisé des scores décents de 24, 9 et 35 lors de ses 3 dernières manches.

Facteur X :

Anika Learoyd est le frappeur le plus fiable du Sydney Thunder qui a marqué 55 points en 2 matchs du tournoi avec un taux de frappe de 101,85 avec le meilleur score de 39.

Un changement de leadership pour l’équipe féminine d’Irlande 👀https://t.co/9B6w7b0Pq2

– CCI (@ICC) 15 octobre 2024

Quelles sont les équipes Fantasy suggérées pour ST-W vs PS-W, T20 Spring Challenge 2024, Match 16 ?

1. Maddy Darke, Chloé Piparo (c), Mikayla Hinkley, Anika Learoyd, Ines Mckeon, Sammy Jo Johnson, Georgia Adams, Bhavi Devchand, Georgia Voll, Samantha Bates, Charis Bekker (vc).

2. Maddy Darke, Chloé Piparo, Mikayla Hinkley, Anika Learoyd, Inès Mckeon (vc), Chloé Bartholomew, Sammy Jo Johnson, Bhavi Devchand, Géorgie Voll (c), Samantha Bates, Hannah Darlington.

Le Bangladesh a nommé un nouvel entraîneur-chef jusqu’au Trophée des Champions ICC 👀https://t.co/mmKbvBI9OX

– CCI (@ICC) 15 octobre 2024

Analyse d’avant-match :

Tonnerre de Sydney cherchent à se regrouper après un début de campagne désastreux. Leur voyage a commencé par une simple défaite de 9 guichets contre Brisbane Heat où ils étaient capricieux avec le ballon et n’ont pas réussi à défendre 151. Lors de leur deuxième match contre les Melbourne Stars, ils ont vu un autre résultat décevant où les frappeurs ont complètement échoué, affichant un modeste 103 pour 9. sur le tableau, et a finalement perdu le match par 7 guichets. Avec une place en demi-finale en danger, ils doivent gagner leurs deux matches restants pour se donner une chance extérieure de terminer dans le top 4. Le Thunder est actuellement placé en bas du classement sans aucun point.

Brûleurs de Perth jouera son dernier match de championnat et doit s’imposer avec une large marge pour rester en demi-finale et d’autres résultats devraient également jouer en sa faveur. Au total, les Scorchers ont participé à 3 matches jusqu’à présent et n’ont gagné que 2 points, grâce à une victoire passionnante d’un guichet contre les Renegades de Melbourne, tandis que les deux autres résultats sont allés complètement contre eux puisqu’ils ont perdu contre les Hurricanes de Hobart et les Adelaide Strikers par 8 guichets et 15 points. respectivement. Chloe Piparo est la meilleure frappeuse de l’équipe avec 110 points en 3 matchs et surveille de près les prochains quilleurs Chloe Bartholomew et Charis Bekker.