Consultez le programme complet des huitièmes de finale

La phase de groupes de la Coupe du monde de football 2022 est enfin terminée. Pas moins de 48 matches ont été disputés en phase de groupes. La plupart des matchs étaient des compétitions passionnantes et comportaient beaucoup de drames. En fait, cette Coupe du monde ne ressemble à aucune autre compte tenu du nombre de bouleversements stupéfiants que nous avons vus au cours des deux dernières semaines. Des équipes comme l’Arabie saoudite et le Cameroun ont dépassé leur poids pour vaincre des géants comme l’Argentine et le Brésil.

Maintenant, la Coupe du monde entre dans sa fin commerciale. Les huitièmes de finale commencent le 3 décembre et les choses vont devenir encore plus excitantes. Aucune équipe n’a remporté les trois matches de la phase de groupes.

Même les champions en titre, la France, ont été humiliés par la Tunisie. Il n’y aura pas de marge d’erreur dans les huitièmes de finale et une défaite signifiera l’élimination de l’événement phare. L’Angleterre de Harry Kane, l’Argentine de Lionel Messi et le Portugal de Cristiano Ronaldo se sont qualifiés pour les huitièmes de finale et semblent être les équipes à battre. Des équipes comme la Corée du Sud, l’Australie et la Croatie viseront également à se délecter de la gloire de la Coupe du monde. Il reste à voir quelle équipe parvient à performer sous une pression extrême et à se qualifier pour les quarts de finale.

Calendrier complet des huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 (IST)

3 décembre : Pays-Bas vs États-Unis – 20h30 IST

4 décembre : Argentine vs Australie – 00h30 IST, France vs Pologne – 20h30 IST

5 décembre : Angleterre vs Sénégal – 00h30 IST, Japon vs Croatie – 20h30 IST

6 décembre : Brésil vs Corée du Sud – 00h30 IST, Maroc vs Espagne – 20h30 IST

7 décembre : Portugal vs Suisse – 00h30 IST

9 décembre : Quart de finale 1 – 20h30 IST

10 décembre : Quart de finale 2 – 00h30 IST, Quart de finale 3 – 20h30 IST

11 décembre : Quart de finale 4 – 00h30 IST

14 décembre : Demi-finale 1 – 00h30 IST

15 décembre : Demi-finale 2 – 00h30 IST

18 décembre : Match pour la médaille de bronze – 00h30 IST

19 décembre : Finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 – 00h30 IST

Détails sur la diffusion en direct et la télédiffusion

Les huitièmes de finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2022 seront diffusés en direct gratuitement sur l’application et le site Web Jio Cinema. Les matchs seront également diffusés en direct sur les chaînes de télévision Sports18 et Sports18 HD en Inde.

