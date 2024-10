Consultez la liste proposée des nouvelles taxes de vente en Louisiane pour les lave-autos, les GPS et bien d’autres.

La proposition du gouverneur de la Louisiane, Jeff Landry, visant une transformation radicale du code fiscal de l’État comprend des réductions significatives de l’impôt sur le revenu pour tous les salariés, mais des revenus qui seraient remplacés principalement par l’ajout de taxes de vente sur les services qui ne sont pas taxés actuellement et par une réduction temporaire de 0,45. cent de taxe de vente permanente.

« Ce plan entraînera une augmentation immédiate du salaire net de chaque contribuable de Louisiane », a déclaré Landry lorsqu’il a annoncé le plan la semaine dernière, vantant spécifiquement les réductions d’impôt sur le revenu.

Mais les consommateurs seraient confrontés à des augmentations considérables des taxes de vente qu’ils paient dans le cadre de ce concept.

Le secrétaire aux recettes fiscales de Landry, Richard Nelson, a déclaré mardi au comité des voies et moyens de la Chambre des représentants que le plan est une tentative de « moderniser notre code fiscal et d’élargir notre base » d’une manière qui, selon lui, rendra la Louisiane plus compétitive par rapport à ses voisins du sud comme le Texas. Floride, Tennessee et Caroline du Nord.

« Je n’ai jamais entendu parler de quelqu’un qui ne déménagerait pas en Caroline du Nord parce qu’il y a une (taxe de vente) sur les lave-autos, mais j’entends parler de personnes déménageant au Texas parce qu’il n’y a pas d’impôt sur le revenu là-bas », a déclaré Nelson.

La majeure partie des changements nécessiterait l’approbation à la fois du législateur et des électeurs. Landry a déclaré qu’il convoquerait les législateurs à une session extraordinaire en novembre.

Voici une liste de services potentiels pour lesquels la taxe de vente serait ajoutée dans un projet de loi inclus dans un package fourni aux législateurs et obtenu par USA Today Network :

∎ Remplacement ou installation d’une unité de chauffage ou de climatisation; remplacement ou installation de routes, allées, stationnements, patios, terrasses et trottoirs ; services de lobbying; services d’enquêtes privées; services de rénovation;

∎ Services de sécurité, de protection et de garde du corps ; appareils de divertissement à pièces comme des fauteuils de massage, des jeux vidéo, des jeux de flipper, des jeux de table comme le billard et le air hockey, ainsi que des jeux de rédemption comme le claw et le skeet ball qui peuvent attribuer des prix sous forme de biens personnels corporels ;

∎ Stationnement, stockage ou détention de véhicules automobiles ; services de blanchisserie, de nettoyage, de repassage, de retouche, de réparation et de teinture ; stockage prévu pour les bateaux et navires de moins de 50 tonnes ; services et frais de club automobile ;

∎ Services de lavage de voiture, y compris, sans s’y limiter, le lavage, le cirage, le polissage, l’aspiration et l’entretien des véhicules automobiles ; installation, réparation et maintenance de logiciels informatiques imposables; services de partage de temps et d’échange de copropriétés; services de rencontres et de rencontres sociales et agences matrimoniales ;

∎ Livraison, expédition, fret et transport associés à une vente taxable de biens meubles corporels ou de services ; services non médicaux de régime et de perte de poids, y compris les services commerciaux de perte de poids non prescrits par un fournisseur de soins de santé ;

∎ Services d’information fournissant des bulletins d’information, des guides fiscaux, des publications de recherche, des rapports financiers, d’investissement, de circulation, de crédit, de bourse ou d’obligations, des listes de diffusion, des résumés de titres, des services de coupures de presse, des services de presse, des rapports de reconnaissance, des enquêtes ; listes de contrôle erronées et services de classification des émissions ; abonnements à des bases de données généalogiques, financières ou similaires.

∎ Services de système de positionnement mondial ; services de décoration et de design d’intérieur; services de transport intra-étatique de limousines, d’autobus et de fourgonnettes ainsi que services de taxi et de covoiturage ; services d’aménagement paysager, d’entretien des pelouses et d’horticulture;

∎ Services de fourniture de linge ; services de courrier; services de marinas; services d’entraînement physique personnel; services de toilettage, de garde, de garde, de dressage et d’obéissance d’animaux de compagnie; services de photographie et de studio photographique;

∎ Finition photo et développement de films ; services de serveurs de processus privés ; services de sondages d’opinion publique et de recherche; services de courtepointe, de broderie et de monogrammes ; services de reprise de possession; exploitation de toilettes et services de postes de confort ; services de magasinage personnel pour particuliers

∎ Services de planification et de coordination d’événements sociaux et services de restauration ; services de spa, massages par salons de massage et bains de vapeur ; location d’espace pour des réunions, des congrès, des utilisations commerciales à court terme, des événements de divertissement, des mariages, des banquets, des fêtes et d’autres événements sociaux à court terme ;

∎ Services de bronzage de la peau ; services de modification corporelle, y compris tatouage, perçage, scarification et marquage ; services de voyages et de voyages à forfait, y compris agents de voyages et clubs de voyages ; contrats de garantie, d’extension de garantie et de service ; services de collecte et d’élimination des déchets.

