Consultations de l’OTAN possibles après la “frappe de missiles” de la Pologne — RT World News

La Pologne a mis son armée en état d’alerte et discute de l’opportunité d’invoquer l’article 4 de l’OTAN, ont déclaré mardi soir des responsables à Varsovie. Le gouvernement enquête toujours sur la cause des explosions dans un village près de la frontière avec l’Ukraine, que Kiev a imputées à la Russie.

L’article 4 est un mécanisme invoqué dans les cas où un membre de l’OTAN se sent menacé, ce qui nécessite des consultations avec les 29 autres États membres et une décision consensuelle sur la manière de procéder. Il est différent de l’article 5, qui oblige le bloc à défendre un membre attaqué de l’extérieur.

Le porte-parole du gouvernement polonais Piotr Mueller a appelé le public et les médias “ne pas publier d’informations non confirmées” et a déclaré qu’il ne répondrait plus aux questions sur l’incident jusqu’à nouvel ordre.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a déclaré que les 30 membres du bloc étaient “consultant” sur l’incident de Pologne et que tous les faits devaient être établis.















Les médias locaux ont rapporté que deux civils sont morts à Przewodow, dans la province polonaise de Lublin, juste de l’autre côté de la frontière avec l’Ukraine. Des photos et des vidéos du village, publiées par des médias polonais, prétendent montrer des fragments de missiles sans marquage. Plusieurs médias les ont identifiés comme des fragments d’un missile de défense aérienne S-300, en service dans l’armée ukrainienne, mais cela n’a pas encore été officiellement confirmé.

Alors que l’AP a rapporté que les missiles étaient “Russe,” citant un responsable du renseignement américain anonyme, le Pentagone a déclaré qu’il n’avait aucune information pour corroborer cette affirmation. Varsovie s’est également abstenue de blâmer Moscou.

Cela n’a cependant pas empêché le président ukrainien Vladimir Zelensky de le faire. Il a affirmé que l’incident de Przewodow était une frappe de missiles russes contre le territoire de l’OTAN et une attaque contre “sécurité collective,” exhortant le bloc à agir contre le “terroriste” Etat.

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que les fragments de missiles montrés par les médias polonais avaient “rien à voir avec les armes russes.” Aucune frappe de missile n’a été effectuée contre des cibles près de la frontière polono-ukrainienne, et tous les rapports disant le contraire ont été “une provocation délibérée dans le but d’aggraver la situation”, Moscou a ajouté.