Construite avec intention : la voiture de la F1 Academy a été choisie en fonction des objectifs de la série

Restez informé de toutes les plus grandes histoires de la Formule 1. Inscrivez-vous ici pour recevoir la newsletter Prime Tire dans votre boîte de réception chaque lundi et vendredi.

L’une des plus grandes critiques que la F1 Academy doit affronter de la part des nouveaux fans est que les voitures sont, à leurs yeux, assez lentes.

Certains fans l’ont comparé à un tracteur. Même Max Verstappen a remis en question la vitesse, affirmant en partie Le Limbourgeois« Les voitures qu’ils conduisent sont beaucoup trop lentes. Si vous voulez les faire entrer en Formule 1, il faut vraiment passer à un niveau supérieur. » Mais si vous demandez à la F1 Academy, c’est la bonne voiture pour le bon niveau.

La F1 Academy, la série de courses entièrement féminine lancée en 2023, fait partie de la pyramide de la F1 et s’aligne sur le calendrier de la F1 pour sept week-ends de course par an : Arabie saoudite, Miami, Barcelone, Zandvoort, Singapour, Qatar et Abu Dhabi. Certaines pistes, comme le circuit de la corniche de Djeddah en Arabie saoudite, sont plus droites que d’autres, comme les virages relevés de Zandvoort. Cela peut donner l’impression que la F1 Academy est lente, a déclaré Delphine Biscaye, responsable de la compétition de la F1 Academy, en particulier par rapport aux vitesses élevées des voitures de F1.

Les voitures de la F1 Academy sont similaires à celles de la Formule 4, avec un niveau de compétition équivalent, mais avec une modification notable qui aligne davantage la F1 Academy sur la F1. C’est le bon choix pour cette série car cela aide à préparer les jeunes pilotes à une compétition et une croissance plus élevées.



Vue générale du paddock de la F1 Academy lors des avant-premières de la cinquième manche de la F1 Academy au Marina Bay Street Circuit le 19 septembre 2024 à Singapour. (Pauline Ballet/Formule 1 via Getty Images)

Tout est une question de perspective

La vitesse de la voiture n’est pas due à un manque de talent des pilotes. C’est la nature d’une F4 et la configuration des pistes. Le plus souvent, les fans regardent la F1 Academy après avoir suivi l’une des séries les plus importantes sur le même circuit, maintenant que la catégorie 100% féminine s’aligne sur le calendrier de la F1.

« Si vous nous voyez et que vous voyez la F1 juste après, vous pensez que nous sommes vraiment lents », a déclaré Biscaye. Elle a souligné que sur un circuit comme Djeddah, ces jeunes pilotes, dont certains sont adolescents, filent entre les murs à 200 km/h. Ce genre de conduite, dit-elle, est « déjà un énorme défi pour ces jeunes pilotes. Un homme ou une femme, c’est pareil. Mais avec l’âge et l’expérience qu’ils ont, ce n’est en fait pas si lent que ça. »

« Si nous mettions quelqu’un au défi de faire la même chose, il verrait ce qu’est la lenteur. »

Il faut toutefois mettre en balance ces avantages avec les avantages que procure la F4. Ce niveau permet aux pilotes de s’entraîner, de s’adapter et de gagner du temps de piste, ce qui leur permet d’acquérir de l’expérience sur les circuits de F1. Biscaye a ajouté : « Le fait que nous soyons sur des circuits de F1 donne l’impression que c’est lent, mais cela présente un avantage considérable pour les pilotes, car cela les prépare vraiment à l’étape suivante. »

Giovanni Delfino, PDG de Tatuus, a fait écho à des propos similaires. Il décrit la voiture comme étant « facile à conduire » et qui utilise les spécifications de sécurité des catégories supérieures, offrant un environnement sûr aux conducteurs pour apprendre à piloter des monoplaces.

« La puissance de la voiture est suffisante pour obtenir les performances que nous souhaitons, mais elle n’est pas assez importante pour rendre la voiture inutilisable », a-t-il déclaré. « Toutes les caractéristiques de la voiture sont exactement celles que l’on retrouve en Formule Régionale et dans une voiture de F3. Mais ce qui change par rapport à la catégorie supérieure, c’est le rapport poids/puissance. »

La F1 Academy n’est peut-être pas un championnat de la FIA, mais elle respecte les réglementations, comme le rapport puissance/poids imposé par l’instance dirigeante pour chaque niveau. L’étape la plus importante est le passage du karting à la monoplace, mais à partir de là, chaque étape du parcours d’un pilote dans le sport automobile est à peu près la même. Delfino a déclaré que les pilotes restent généralement en F4 pendant un ou deux ans, ajoutant qu’« après deux ans de Formule 4, il est facile de passer à une voiture régionale ».

« Donc en réalité, ce genre de voiture vous aide à vous habituer à la dimension d’une monoplace, à vous habituer à la façon de conduire une monoplace, à vous habituer au mode course d’une monoplace. »

Les écrous et les boulons

La voiture est relativement similaire à une Formule 4, a déclaré Biscaye. Par exemple, le châssis, conçu par Tatuus Automobili, est le même que celui des F4 britanniques, italiennes et espagnoles. Biscaye a déclaré : « Seul l’aérodynamisme change. »

Delfino a expliqué que les ailes avant et arrière avaient été modifiées par rapport à une F4, à la demande de Liberty Media et de la directrice générale de la F1 Academy, Susie Wolff. Du début à la fin, le processus a pris environ trois mois, de l’identification de la meilleure forme et de la création du premier prototype aux tests. La production, en revanche, prend un mois à six semaines supplémentaires, a précisé Delfino.

« Nous avons trouvé que c’était un bon compromis entre ce que nous pouvions faire et ce que nous ne pouvions pas faire sur une Formule 4, car l’aileron arrière n’est pas homologué », a déclaré Delfino. « On peut donc faire plus ou moins ce que l’on veut en termes d’homologation, même s’il n’est pas reconnu comme un aileron de Formule 4. Dans le cas de l’aileron avant, nous avons dû conserver une partie du design de la Formule 4, car il est lié aux nez. »

« Il y a donc également un test d’homologation de crash que nous devons effectuer avant l’homologation actuelle, mais la forme des parties latérales de l’aile avant était libre d’être déplacée comme le souhaitait Liberty Media. »

L’homologation est le processus d’approbation au cours duquel la voiture est vérifiée par rapport aux réglementations techniques et la spécification est gelée pour le cycle défini dans les règles, selon la FIA. Ce changement sur les ailes permet à la voiture de la F1 Academy de ressembler aux voitures de F1 et optimise l’aérodynamisme, selon Biscaye. « L’aérodynamisme amélioré nous permet de faire plus de dépassements, ce qui était aussi quelque chose que nous voulions pour créer une course plus active. »

Techniquement, la F1 Academy n’est pas un championnat FIA. Cependant, certaines pièces de la voiture (comme le châssis, le moteur et la boîte de vitesses) sont homologuées par la FIA. Mis à part les pourcentages, le processus d’homologation est quasiment le même pour Tatuus que pour la F1. « Nous devons homologuer la voiture avec 100 % des tests, 100 % des charges. En Formule 1, on peut s’arrêter à 80 % », a déclaré Delfino.

Selon Delfino, les modifications apportées aux ailerons n’ont eu « aucun » impact sur les performances de la voiture « car elles n’affectent pas l’appui de la voiture, ni le kit aérodynamique ni l’équilibre aérodynamique de la voiture ».

Bonne voiture, bonne série

Biscaye a déclaré que la voiture n’avait pratiquement pas changé à l’approche de la saison 2024, à l’exception de l’ajout d’une caméra embarquée. Aucun changement majeur n’est prévu pour l’année prochaine non plus. Ce n’est pas qu’ils ne changeront jamais la voiture ; plutôt, la voiture remplit actuellement son rôle.

« Notre objectif est vraiment de préparer les pilotes physiquement, mentalement et de leur donner toutes les compétences et le temps de piste dont ils ont besoin pour progresser », a déclaré Biscaye, soulignant que les voitures sont sûres et fiables. Le facteur fiabilité est crucial car il a un impact sur le temps de piste dont disposent les pilotes. En tant que série de soutien lors d’un week-end de F1, les équipes n’ont qu’une ou deux séances d’essais avant de passer aux qualifications et aux deux courses.

Biscaye a déclaré : « Si vous avez des problèmes de fiabilité, cela empêche les pilotes de rouler pendant les essais libres ; ils perdent en fait un temps de piste très important, un temps très important pour connaître la piste et vérifier les conditions et certaines pistes que nous ne pouvons pas tester auparavant. »

Miami et Singapour sont deux pistes sur lesquelles les pilotes ne peuvent pas effectuer de tests préalables, car ce sont des circuits temporaires. Jusqu’à présent, du point de vue de la fiabilité, la F1 Academy a eu très peu de problèmes – presque aucun en 2024, a déclaré Biscaye. Et elle est relativement facile à entretenir, ce qui contribue à réduire les coûts pour les équipes. Le personnel opérationnel de piste qui peut travailler sur les voitures est également limité. Biscaye a déclaré : « Donc, si vous optez pour une voiture plus compliquée, vous aurez besoin de plus de personnel. Vous augmenterez donc non seulement le coût de la voiture, mais aussi le coût global des opérations de l’équipe. »

Cette série est plus simple que la F1, permettant aux équipes de se concentrer sur les changements de suspension et de réglage des ailerons et sur un seul composé de pneus. L’objectif est de se concentrer sur la préparation et l’entraînement des pilotes, comme apprendre à gérer leurs freins, leur embrayage et leurs pneus.



Les voitures de la F1 Academy attendent dans la voie des stands lors de la 4e manche, course 2 de la F1 Academy sur le circuit de Zandvoort le 25 août. (Joe Portlock/Getty Images)

« On ne s’en rend pas compte, mais quand on fait du karting et qu’on passe aux monoplaces, on découvre l’embrayage », explique Biscaye. « Si vous avez 16 ans et que vous n’avez jamais conduit une autre voiture, comme celle que vos parents ont, vous n’avez pas de leçons de conduite dans la vraie vie. C’est donc la première fois que vous aurez un embrayage et que vous devrez faire un vrai départ, et c’est déjà un grand pas. »

L’entraînement mental et physique est également un moment d’apprentissage important à ce niveau. Biscaye se souvient d’une conversation avec Courtney Crone, la wild card de Miami, lors des essais à Zandvoort plus tôt cette année. Elle a une bonne expérience en monoplace, mais c’était sa première fois au volant d’une F4. Zandvoort est un circuit plus délicat en raison du banking, que Biscaye décrit comme « très rigide et qui demande beaucoup de force ».

« Courtney est sortie de la voiture et m’a dit : « Je n’étais pas préparée à ça. C’est en fait très exigeant par rapport à certains circuits et voitures que j’ai pilotés », se souvient Biscaye. « Donc si vous mettez tout cela ensemble, ou si vous prenez Djeddah où c’est plus le mental et la concentration (est plus élevée) à cause des murs et de la technique, après trois jours d’essais, les pilotes sont vraiment fatigués.

« Je pense que cela montre aussi que la F4 est la bonne étape. Si vous voulez la rendre sûre et en même temps suffisamment intéressante pour vraiment les entraîner et leur permettre de passer du karting à la Formule Régionale, à l’Euro Cup ou à la F3, vous avez besoin de cet intermédiaire. La F1 Academy leur offre une formation intensive sur la piste mais aussi en dehors de la piste avec tout le soutien qu’ils reçoivent de l’équipe de F1 ou de leur équipe de F1 Academy également.

« Ils obtiennent cela, et c’est vraiment le package dont ils ont besoin pour pouvoir progresser après. »

Photo du haut : Joe Portlock/Getty Images ; Conception : Eamonn Dalton/L’Athlétique