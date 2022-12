Construit pour disparaître : le stade de la Coupe du monde 974

DOHA, Qatar (AP) – Sur les sept stades construits par le Qatar pour le Coupe du mondel’un disparaîtra après le tournoi.

C’est ce que les organisateurs des jeux ont dit à propos du stade 974 de Doha – une structure côté port avec plus de 40 000 sièges partiellement construits à partir de conteneurs d’expédition recyclés et d’acier.

Le Qatar affirme que le stade sera entièrement démantelé après la Coupe du monde et pourrait être expédié vers des pays qui ont besoin de l’infrastructure. Des experts extérieurs ont fait l’éloge de la conception, mais disent qu’il faut en savoir plus sur ce qui arrive au stade après l’événement.

“Concevoir pour le démontage est l’un des grands principes de la construction durable”, a déclaré Karim Elgendy, membre associé du groupe de réflexion Chatham House basé à Londres, qui a précédemment travaillé comme consultant en climat pour la Coupe du monde.

“Il permet la restauration naturelle d’un site de construction ou sa réutilisation pour une autre fonction”, a-t-il déclaré, ajoutant qu’un certain nombre de facteurs doivent être pris en compte “avant d’appeler un bâtiment durable”.

Les bâtiments sont responsables de près de 40 % des émissions mondiales de carbone liées à l’énergie. De ce montant, environ 10 % proviennent du carbone « incarné » ou des émissions de gaz à effet de serre liées à la construction, à l’entretien et à la démolition des bâtiments.

Le Qatar a fait l’objet de critiques internationales pour son traitement des travailleurs migrants mal rémunérés qui ont construit pour plus de 200 milliards de dollars de stades, de lignes de métro et d’autres infrastructures pour la Coupe du monde. Le Qatar affirme que les critiques ignorent les réformes du travail adoptées ces dernières années.

Le stade 974, nommé d’après l’indicatif téléphonique international du Qatar et le nombre de conteneurs utilisés pour construire le stade, est le seul site que le Qatar a construit pour la Coupe du monde qui n’est pas climatisé. Lors d’un match vendredi au cours duquel la Suisse a battu la Serbie, l’air était nettement plus humide et chaud que dans d’autres lieux.

Le stade n’accueille que des matchs en soirée, lorsque les températures sont plus fraîches.

Fenwick Iribarren Architects, qui a conçu le stade 974 et deux autres stades de la Coupe du monde, explique que l’idée était d’éviter de construire un “éléphant blanc”, un stade qui reste inutilisé ou sous-utilisé après la fin du tournoi, comme cela s’est produit après les précédentes Coupes du monde en Afrique du Sud. , Brésil et Russie.

Le Qatar a déclaré avoir élaboré des plans pour les six autres stades après la fin des matchs. Beaucoup auront un certain nombre de sièges supprimés.

Les conteneurs d’expédition multicolores sont utilisés comme blocs de construction pour le stade 974 et également pour abriter des installations telles que des toilettes à l’intérieur de la structure. Comme des blocs Lego géants, les boîtes en acier ondulé rouge, jaune et bleu vif semblent suspendues entre des couches d’acier. La conception donne au stade une atmosphère industrielle.

Le Qatar n’a pas précisé où ira le stade démonté après le tournoi ni même quand il sera démonté. Les organisateurs ont déclaré que le stade pourrait être réaffecté pour construire un site de la même taille ailleurs ou plusieurs stades plus petits.

La destination de ses composants est importante en raison des émissions impliquées par leur expédition à des milliers de kilomètres.

Carbon Market Watch, un groupe de surveillance de l’environnement qui a enquêté sur les plans de durabilité de la Coupe du monde du Qatar, a déclaré que si le stade 974 avait une empreinte carbone inférieure à celle d’un stade permanent, cela se résumait au “nombre de fois et à quelle distance le stade est transporté et remonté”.

La FIFA et le Qatar le reconnaissent dans un rapport estimant les émissions du stade. Si le stade n’est réutilisé qu’une seule fois, ils estiment que ses émissions seraient inférieures à celles d’un stade permanent tant qu’il est expédié à moins de 7 000 kilomètres (environ 4 350 miles).

S’il est réutilisé plus d’une fois, il pourrait être expédié plus loin et être toujours moins polluant qu’un site permanent, ont-ils déclaré, en raison de la consommation d’énergie de la construction de plusieurs nouveaux stades.

Le Comité suprême du Qatar pour la livraison et l’héritage, le comité d’organisation de la Coupe du monde, n’a pas répondu à une demande d’informations supplémentaires sur les plans après le tournoi.

Le rapport n’a pas non plus pris en compte les émissions opérationnelles – ou celles produites par l’exploitation d’un bâtiment – ​​une fois que le stade est réaménagé, car les normes varient selon les pays, ont déclaré la FIFA et le Qatar.

“L’énergie nécessaire au démantèlement et à l’expédition des composants du bâtiment devra évidemment être estimée”, a déclaré Elgendy, “mais il est peu probable qu’elle dépasse le carbone incorporé dans les matériaux de construction”.

Pour l’instant, la conception du stade n’échappe pas aux spectateurs. Chaque soir de match, les fans qui entrent et sortent du stade prennent des selfies devant sa façade industrielle moderne. Le stade temporaire accueille sept matchs au total, dont le dernier lundi entre le Brésil et la Corée du Sud.

Jhonarel Miñoza, une résidente qatarie de 42 ans originaire des Philippines, a déclaré qu’elle et sa sœur voulaient voir un match dans chacun des sept stades.

Miñoza, une responsable administrative qui vit au Qatar depuis cinq ans, a déclaré avoir entendu parler de la conception non conventionnelle du stade 974 avant le match auquel elle a assisté vendredi.

“J’étais vraiment impatient de savoir comment ils l’avaient construit”, a déclaré Miñoza. “Quand je suis entré ici, je vérifiais juste comment ils avaient fait ça.”

Suman Naishadham, Associated Press