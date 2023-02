Construisez votre propre pari PickYourPunt (3/1+) de 4+ jambes sur Tottenham v Man City dimanche et récupérez 50% de votre mise en paris gratuits s’il perd

Tottenham affronte Manchester City dans ce qui sera un affrontement passionnant en Premier League vers le haut du tableau au Tottenham Hotspur Stadium.

Betfred offre un remboursement spécial sur le match lorsque vous construisez votre propre Pick Your Punt.

Tottenham affronte Man City pour un énorme match nul en Premier League dimanche

Befred – 50 % de remise en jeu si votre PickYourPunt perd RÉCLAMER ICI*

PickYourPunt

Vous avez le contrôle avec PickYourPunt, créez et personnalisez vos propres paris uniques.

Accédez à n’importe quel événement de qualification et cliquez sur l’onglet #PickYourPunt, vous trouverez ici la sélection actuelle des paris disponibles. Si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez, tweetez simplement @Betfred avec votre pari avec #PickYourPunt.

Notre constructeur PickYourPunt couvre toutes les principales ligues de football du monde entier, vous permettant de construire votre pari et d’obtenir votre prix instantanément. Donc, si vous avez envie que Man City gagne, avec 10 corners ou plus, Erling Haaland pour marquer et Kevin De Bruyne pour aider, ouvrez le constructeur et construisez le pari vous-même pour saisir des cotes encore plus grandes.

Comment réclamer

Construisez un PickYourPunt pour la première fois sur le match Tottenham contre Man City le 05/02/23 avec 4+ jambes

Récupérez 50 % de votre mise sous forme de paris gratuits, jusqu’à 5 £ en cas de perte

* S’applique aux clients perdant pour la première fois le pari PickYourPunt Builder (3/1+) sur Tottenham contre Man City joué le 05/02/23. Min 4+ jambes. Récupérez 50 % de votre mise en paris gratuits jusqu’à 5 £ si vous perdez. Crédité à 12h00 le 06/02/23 et supprimé à 09h00 le 09/02/23. Les conditions générales complètes s’appliquent.

Cheltenham Festival 2023 meilleurs conseils aller-retour pour l’Arkle, la Gold Cup et plus encore! talkSPORT conseils de course du samedi de Leopardstown, Sandown et Wetherby Rangers v Ross County : Pariez 10 £ et obtenez 30 £ de paris gratuits avec SkyBet Dublin Racing Festival : Arkle, Gold Cup, Champion Hurdle conseils à Leopardstown Chelsea v Fulham 60/1 Betfred Pick Your Punt: Mudryk + Mitrovic marquent, Chalobah cardé Everton v Arsenal : Obtenez EVENS sur un but à marquer avec William Hill (était 1/33)





Avis de contenu commercial : La prise de l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les CGU s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est une personne qui :

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer

Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre

Ne poursuivez jamais leurs pertes

Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé

GamCare – www.gamcare.org.uk

Gamble Aware – www.begambleaware.org

Pour obtenir de l’aide en cas de problème de jeu, appelez la National Gambling Helpline au 0808 8020 133 ou rendez-vous sur www.gamstop.co.uk doit être exclu de tous les sites Web de jeu réglementés au Royaume-Uni.