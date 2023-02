Construisez une table de jeu personnalisable à l’infini avec ces plans d’imprimante 3D

Fans de impression en 3D ont souvent tendance à être fans de choses comme jeux de table et Donjons & Dragons. Quand je trouve quelque chose qui combine ces passe-temps certes ringards, j’ai tendance à m’exciter. C’est ce qui m’a attiré vers un projet Kickstarter appelé le Table de jeu imprimable en 3D StageTop de Gut Shot Games.

Le StageTop est un bureau de jeu modulaire entièrement imprimable en 3D que vous pouvez construire à la maison. La façon dont cela fonctionne est que n’importe qui avec une imprimante 3D peut imprimer toutes les pièces nécessaires pour la table de jeu directement de chez lui avec une seule imprimante 3D (et beaucoup de filament). Les joueurs peuvent imprimer en 3D autant de pièces modulaires qu’ils en ont besoin, y compris des tuiles, des connecteurs, des pare-chocs et des pieds, puis construire une surface de jeu de presque toutes les tailles et formes.

Soutenir le projet à son niveau standard (actuellement 48 $) déverrouille tous les fichiers numériques nécessaires pour construire une table de jeu à n’importe quelle taille personnalisée. Récoltant plus de 300 000 $ via Kickstarter jusqu’à présent, le projet a ajouté des “objectifs extensibles”, y compris des tours de dés modulaires et des porte-cartes. J’ai joué avec certains de ces fichiers et je peux vous dire qu’ils sont vraiment bons.

James Bricknell/Crumpe



La table principale se compose de tuiles de 8 pouces qui s’adaptent parfaitement à la plupart des imprimantes 3D standard. Je les ai imprimés sur quatre machines différentes et tant que votre zone d’impression est d’environ 220x220mm, vous serez prêt à partir. La conception est excellente et chaque tuile s’emboîte parfaitement ensemble, verrouillée en place avec de simples contre-écrous. Aucun des modèles ne nécessite de support, ils sont donc rapides et faciles à imprimer.

J’ai imprimé 16 des contre-écrous sur le Snapmaker J1 à l’aide des doubles buses de cette imprimante, et ils ont pris 3 heures et 30 minutes pour imprimer, mais votre kilométrage peut varier. Vous n’avez pas non plus besoin d’imprimer les pièces sur une machine à 1 300 $ comme je l’ai fait. J’ai imprimé les plaques sur différentes imprimantes, y compris la plus économique , et vu très peu de différence de qualité. Les machines chères sont sans aucun doute plus rapides, mais si vous avez une imprimante à petit budget, tout ira bien.

James Bricknell/Crumpe



J’ai demandé au fondateur de Gut Shot, James Campbell, d’où venait l’idée de ce projet. “Pendant la pandémie, j’ai dû installer un poste de travail sur la table que j’utilise généralement pour les jeux afin de pouvoir travailler à domicile”, m’a-t-il dit par e-mail. “Bien que je puisse et que je joue encore à des jeux sur d’autres tables de notre maison, je ne pouvais pas laisser un jeu longtemps en place et ça devenait pénible.”

Son équipe travaille sur cette conception depuis environ 18 mois et vous pouvez voir à quel point elle a été réfléchie. Cela a été conçu avec l’impression 3D à l’esprit, de sorte que les problèmes tels que les porte-à-faux ou les angles droits durs ont été éliminés, ce qui facilite l’impression sur n’importe quelle imprimante. Même les trous dans les carreaux sont là pour réduire l’utilisation du filament. Chaque carreau que j’ai imprimé ne pesait que 100 grammes, j’ai donc réussi à en tirer 10 sur un seul rouleau de filament de 1 kilogramme.

Pour vous donner une idée de la taille, 10 tuiles suffisent pour construire une surface de jeu de 2 pieds sur 2 pieds – avec une tuile restante – parfaite pour la plupart des jeux de société, y compris , mon jeu préféré ce mois-ci. Mon objectif est d’avoir une surface beaucoup plus grande que cela – je veux qu’elle couvre ma table de billard en utilisant 55 tuiles. Selon mes calculs, j’aurai besoin d’environ six rouleaux de filament pour toutes les pièces. Même en utilisant le meilleur filament d’impression 3D, cela ne représente qu’environ 210 $ en coût de matériaux ; une fraction du coût d’une table de jeu préconstruite, dont la moins chère est d’environ 950 $ à cette taille.

Vous n’avez pas non plus besoin d’avoir un filament sophistiqué pour la plupart d’entre eux. est parfait pour cela et ne coûte que 110 $ pour six rouleaux de 1 kg. Vous voulez seulement un filament plus agréable pour les parties supérieures, pas ces pièces cachées. Même en ajoutant le coût d’une imprimante 3D si vous n’en avez pas déjà, le prix est toujours bon.

James Bricknell/Crumpe



L’une des promesses de l’impression 3D à domicile est la possibilité de créer des versions personnalisées de divers objets et de contourner la chaîne d’approvisionnement. Le StageTop est exactement cela, une surface entièrement personnalisable qui peut être imprimée à la maison, à la demande. Pas d’attente pour la livraison, pas de souci de rupture de pièces – vous pouvez simplement réimprimer n’importe quelle pièce dont vous avez besoin. Jouez comme vous le souhaitez.

Lorsque j’ai interrogé Campbell sur les options de personnalisation complète de toutes les pièces, en modifiant les fichiers de modèle, il s’est naturellement montré prudent. “Peu de temps après le début de la campagne, nous avons entendu des commentaires de la communauté selon lesquels ils souhaitaient créer leurs propres conceptions de surface de jeu et tuiles accessoires. Nous avons donc ajouté un objectif extensible non planifié de tuiles de jeu remixables. Cela permettra à la communauté de créer leur propre Play Des tuiles pour accompagner leurs jeux préférés.”

Cette “tuile de jeu remixable” sera le seul modèle avec une licence pour permettre l’édition, mais avec cela, les modélisateurs pourront créer des pièces personnalisées pouvant s’asseoir sur un StageTop. Il semble que Gut Shot Games gardera les rails, les jambes et les verrous propriétaires pour le moment.

Jeux de Tir Gutaux



J’ai suivi ce projet presque depuis le début et j’ai trouvé qu’il était à la hauteur de mes attentes. En plus de la base Version à 48 $, qui comprend tous les modèles 3D à usage personnel, il existe une version à 96 $ qui comprend une licence de deux ans pour imprimer et vendre la table dans le commerce si vous avez, par exemple, un magasin Etsy ou une table lors d’une convention de jeux. Vous pourrez également vous réabonner à la licence commerciale après deux ans.

Avant de contribuer à une campagne de financement participatif, lisez les politiques du site de financement participatif — dans ce cas, Démarreur — pour connaître vos droits (et les politiques de remboursement, ou leur absence) avant et après la fin d’une campagne. Cette campagne particulière utilise essentiellement Kickstarter comme magasin pour vendre des fichiers numériques qui existent déjà, donc votre risque est beaucoup plus faible qu’avec une campagne qui promet de vous expédier un objet physique.