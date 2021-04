Joe Biden a promis qu’il ne construirait pas «un pied de plus» du mur frontalier de Donald Trump, mais selon un nouveau rapport, son administration se prépare à faire exactement cela.

La position de Biden sur le mur frontalier lors de sa campagne l’année dernière était claire: il ne construirait pas « Un pied de plus » du mur de Trump, une politique de signature de l’ancien président. Après son investiture en janvier, Biden a suivi, interrompant immédiatement la construction du mur et déclenchant une série de décrets pour renverser les politiques d’immigration radicales de Trump.

Ces décisions ont directement précédé une vague de franchissements illégaux de frontières, que l’administration Biden était mal préparée à gérer. Nombre d’enfants détenus de façon improvisée «Semblable à une prison» les installations ont atteint des niveaux records et les passages illégaux cette année sont en passe d’atteindre un sommet de deux décennies, sans compter les innombrables migrants qui échappent aux agents frontaliers.





Dans ce contexte, Biden pourrait être sur le point de revenir sur sa promesse de campagne électorale. Lors d’une réunion avec des responsables de l’immigration et de l’application des douanes (ICE) la semaine dernière, le secrétaire à la Sécurité intérieure, Alejandro Mayorkas, a déclaré que son département pourrait redémarrer la construction, afin de «Des lacunes dans le mur.»

C’est selon une lecture de la réunion vue par le Washington Times, un site d’information à tendance conservatrice. Selon le rapport, Mayorkas a déclaré aux responsables de l’ICE que même si aucun nouveau mur ne sera construit, l’administration Biden peut toujours travailler sur «Lacunes», «portes» et zones «Où le mur a été achevé mais la technologie n’a pas été mise en œuvre.»

Les responsables de la patrouille frontalière américaine auraient présenté le plan à Mayorkas.

Celles-ci «Lacunes» sont apparemment des points chauds pour les tentatives de franchissement, selon récent rapports.

Les conservateurs se sont moqués de Biden lorsqu’ils ont appris la nouvelle, le raillant pour ses 180 apparents sur le mur.

Le mois dernier, un groupe de législateurs républicains a écrit au Government Accountability Office pour demander à l’agence d’enquêter sur le gel de Biden sur la construction de murs. Alors que 1,4 milliard de dollars de financement pour le mur avait été approuvé par le Congrès en décembre, les républicains ont fait valoir que ce n’était pas à Biden de l’empêcher d’être dépensé. Cependant, le décret de Biden indiquait que cet argent pourrait être redirigé vers d’autres projets de sécurité aux frontières, dont le plan de Mayorkas pourrait relever.

Stimulé par les batailles judiciaires et les blocages de financement du Congrès, Trump n’a pas réussi à clôturer la frontière américaine de 2000 milles avec le Mexique. Cependant, en retirant des fonds de l’armée et en persuadant le Congrès de se séparer d’un peu plus de 1,3 milliard de dollars par an au cours des quatre dernières années, son administration a réussi à construire 400 miles de mur d’acier. Une partie de cela, cependant, a remplacé des clôtures et des barrières plus anciennes.

Joe Biden n’a pas toujours été un opposant aussi infatigable au scellement de la frontière américaine, et le renforcement de la sécurité à la frontière était quelque chose sur lequel les deux parties étaient en grande partie d’accord avant l’entrée en fonction de Trump.





En tant que sénateur, Biden a voté en 2006 pour le Secure Fence Act, qui a financé 650 miles de clôtures en acier et de barrières de véhicules le long de la frontière. La loi a été adoptée par les deux chambres du Congrès avec un soutien bipartisan et a été promulguée par George W. Bush en octobre.

Biden a déclaré à l’époque que son vote avait eu lieu «N’a rien à voir avec l’immigration», mais visait à arrêter le flux de drogues à travers la frontière. Barack Obama et Hillary Clinton faisaient également partie des 26 démocrates du Sénat qui ont soutenu le projet de loi.

Même avant la réunion de Mayorkas, Trump lui-même harcelait Biden pour qu’il rétablisse sa politique d’immigration et reprenne là où il s’était arrêté. «La seule façon de mettre fin à la crise frontalière de Biden est pour eux d’admettre leur échec total et d’adopter les politiques de Trump profondément efficaces et éprouvées». il a écrit le mois dernier, ajoutant que «Ils doivent aussitôt achever le mur.»

Quoi qu’il se passe concernant la redirection des fonds pour combler les lacunes, la probabilité que Biden finisse le mur frontalier de Trump dans son intégralité est mince à zéro.

