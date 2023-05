Construisez-le et ils s’inclineront pour le regarder – Shaw Local

Le Taj Mahal. La tour penchée de Pise. La grande muraille de Chine. Tous impressionnants, mais ils ne bougent pas. Vous les regardez et vous voyez les mêmes pierres, briques, peu importe, pendant des heures jusqu’à ce que votre guide touristique vous ramène dans le bus.

Batavia, Illinois, est en train de changer tout cela. Oui, notre Batavia, l’Aramis des Trois Mousquetaires, le Melchior des Trois Sages, le Harpo des Marx Brothers ! Enfin un édifice digne de son droit d’entrée.

Eh bien, en fait, c’est déjà en place. Mais l’intérieur fait peau neuve.

« Emagine Entertainment installe ce qui est présenté comme le plus grand écran CinemaScope de l’Illinois. Le théâtre repensé de 12 auditoriums fera ses débuts avec un écran de cinéma « Super EMX » – mesurant 96 pieds de large » (Kane County Chronicle, 16 février 2023).

« Mais Rick, » pensez-vous, « les salles de cinéma ne bougent pas! »

Je vais vous donner cela; sans tornade, les Cinema 24 restent à peu près au même endroit. Mais à l’intérieur, ce qui est sur les écrans bougera – et ils nous émouvront.

Je suis ravi qu’Emagine Entertainment parie contre la tendance – imposée par la pandémie – de sortir pour voir des films à rester à l’intérieur pour regarder des trucs sur les téléphones et les téléviseurs, à se gaver de canapés ou à attraper de simples extraits de films de deux heures avant déchiré loin par des frères et sœurs qui se battent pour savoir qui devient Waluigi.

J’adore les grands écrans. Lorsque mon père a finalement craqué et acheté une télévision, il a ramené à la maison un Zenith noir et blanc, son écran carré à peine plus grand que le dessous de verre que ma mère utilisait pour sa vodka on the rocks. Le plus jeune de quatre frères, j’étais posté à côté de la télévision tenant deux antennes argentées qui montraient le maréchal Dillon dessinant contre un hors-la-loi dans une ville désertique en ébullition dans ce qui ressemblait à une tempête de neige blanche.

Aujourd’hui, en commandant des billets de cinéma en ligne, je réserve des places au deuxième rang. Assis si près de « Avatar: The Way of Water », je suis rentré chez moi trempé. Et peut-être avez-vous raté la scène de « Top Gun : Maverick » lorsque Tom Cruise a crié : « Le meilleur ailier de tous les temps, Rick !

Les opposants soutiennent: « Pourquoi ne pas rester à la maison et regarder gratuitement? »

Ha! Rien n’est gratuit. Les entreprises paient des dizaines de milliers, voire des millions de dollars pour interrompre les rapports sur les invasions de domicile et les accidents de voiture afin de vous inciter à acheter SmoothLAX plutôt que Milk of Magnesia, ou, dans la file d’attente, à acheter par impulsion une Almond Joy.

« À la maison », soulignent les opposants, « vous pouvez courir jusqu’au réfrigérateur et regarder quelque chose quand vous le souhaitez. » Mon point exactement. Vous appréciez davantage le temps lorsque vous sortez, payez en espèces ou par carte de crédit pour un produit dans lequel vous vous plongez pendant les deux prochaines heures (ou plus, si c’est James Cameron). Vous partagez votre expérience avec les autres au théâtre, ceux avec qui vous vous liez parce que vous avez quelque chose en commun.

Vous éprouvez un sentiment communautaire et connecté apprécié depuis l’invention du langage, vous réunissant pour entendre (et voir) une histoire avec votre tribu. Une comédie à la maison peut susciter quelques sourires, mais appréciée avec d’autres dans un théâtre sombre suscite des rires après rires parce que vous êtes tous dans le même bateau.

Peut-être que je vous verrai à la soirée de célébration d’Emagine le 31 mai au profit de Batavia United Way. Les invités peuvent s’attendre à des hors-d’œuvre, un bar ouvert, des séances de photos, des concessions illimitées et des « films à gogo » lors de l’inauguration et de l’inauguration du théâtre. Trouvez plus d’informations sur bataviauunitedway.org.

Mieux qu’une soirée aux Oscars.

• Rick Holinger est titulaire d’un doctorat. en écriture créative de l’UIC. Son travail a été publié dans Catamaran, Chicago Quarterly Review, Ocotillo Review et ailleurs. Son livre de poésie, « North of Crivitz », et sa collection d’essais, « Kangaroo Rabbits and Galvanized Fences », sont disponibles dans les librairies locales, Amazon ou richardholinger.net. Contactez-le au é[email protected].