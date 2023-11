Construire une technologie plus inclusive signifie créer des équipes inclusives

Pour développer les principales innovations de demain, nous devrons dès aujourd’hui constituer des équipes technologiques plus inclusives.

Des recherches ont montré que la diversité rapporte des dividendes aux entreprises. Des équipes diversifiées souvent mieux performer, prennent de meilleures décisions et sont plus rentables que des équipes moins inclusives. Ils sont aussi plus innovant. Mais pour parvenir à une plus grande inclusivité, l’industrie doit prendre des mesures significatives pour mieux représenter le monde dans lequel nous vivons.

Les femmes et de nombreuses communautés de couleur sont encore largement sous-représentées dans l’industrie technologique. Les professionnels noirs et latinos composent actuellement seulement 9 % et 8 %, respectivement, de la main-d’œuvre dans les professions scientifiques, d’ingénierie, de technologie et de mathématiques, bien en deçà de leur représentation dans l’ensemble de la population active. Les femmes représentent environ 25 % de la main-d’œuvre dans les métiers de l’informatique et de l’ingénieriemême s’ils constituent près de 51% de la main-d’œuvre américaine ayant fait des études universitaires.

Même s’il est important de demander pourquoi nous n’avons pas fait de progrès significatifs pour changer ces statistiques, il est encore plus important d’en parler comment nous pouvons déplacer l’aiguille. C’est une chose à laquelle je pense chaque jour dans mon rôle de dirigeant des sept pôles technologiques mondiaux de Mastercard, où nous créons et gérons les systèmes qui alimentent l’économie et construisons la technologie qui la remodèle constamment. Nous travaillons à favoriser une économie plus inclusive qui soutient mieux toutes les personnes que nous servons et crée des opportunités ouvertes à tous.

Une bonne technologie commence par des personnes talentueuses. Tout au long de ma carrière en créant des équipes à partir de zéro, j’ai appris que le développement de produits transformateurs n’est pas seulement une question de prouesses techniques, mais aussi d’expérience vécue. La créativité émerge souvent du désir d’un individu de résoudre un problème quotidien auquel lui-même ou sa communauté est confronté.

Mais l’innovation n’est presque jamais une entreprise solitaire. Nous devons créer davantage d’environnements où l’innovation peut prospérer et où diverses perspectives peuvent se mélanger pour créer quelque chose de nouveau qui rend la vie meilleure pour nous tous.

Apporter une représentation plus diversifiée à la technologie

Il n’existe pas de solution miracle pour l’inclusivité. Cela nécessitera une approche à multiples facettes et des espaces dédiés où les technologues et la communauté pourront se connecter et créer ensemble. Nos Tech Hubs reflètent cette philosophie.

Situés à Saint-Louis, à New York, à Arlington, en Virginie, à Dublin, en Inde, à Sydney et à Vancouver, au Canada, nos centres technologiques ne sont pas des bureaux typiques. Ces installations de pointe créent un écosystème connecté qui rassemble 40 % de nos effectifs et des experts issus d’horizons et de disciplines divers. Vous trouverez souvent des employés du développement de logiciels, de la finance, de l’architecture de données, de la cybersécurité et même des communications, collaborant étroitement. Le travail qu’ils produisent a non seulement un impact sur notre clientèle mondiale, mais aussi sur nos communautés de manière globale.

Mastercard s’engage et collabore constamment avec les communautés locales où se trouvent nos Tech Hubs. Nous avons travaillé avec notre ingénierie et Chemin de départ des équipes d’engagement de startups pour créer des concours de pitch commercial pour les groupes sous-représentés. Nous avons également uni nos forces avec des organisations telles que Point d’accès et Code de lancement développer des programmes d’apprentissage dans nos centres technologiques de Saint-Louis et de New York, respectivement, créant ainsi un pipeline de technologues diversifiés pour notre organisation. Les groupes de ressources commerciales dirigés par les employés de Mastercard continuent également de jouer un rôle essentiel dans l’établissement de nos liens avec la communauté, grâce à la participation d’employés à diverses activités, comme agir en tant que coachs de présentation commerciale ou faire du bénévolat.

L’échange d’idées et l’apprentissage mutuel sont essentiels pour créer des produits et des services plus inclusifs. Nos partenariats Tech Hub avec des collèges et universités locaux créent des opportunités de recherche et de collaboration pour nous permettre de faire progresser la conception centrée sur l’humain et de créer un écosystème de paiements numériques qui favorise une plus grande accessibilité et une plus grande inclusion financière.

Nous avons noué plusieurs partenariats avec des universités à travers le pays, y compris des collèges et universités historiquement noirs. L’un d’eux, un programme d’externat avec l’Université Howard, permet aux professeurs de Howard qui enseignent le génie logiciel et la conception du développement de produits et à leurs étudiants de passer l’été avec nos dirigeants, notre organisation de recherche et développement et nos équipes de produits et d’ingénierie.

Des partenariats comme ceux-ci nous aident à établir des liens authentiques avec la communauté et à impliquer la prochaine génération d’innovateurs. En mai, une douzaine d’étudiants ont obtenu leur diplôme d’associé en administration des réseaux et en sécurité de l’information à l’université. Collège communautaire LaGuardia dans le Queens a suivi un apprentissage de neuf mois au New York City Tech Hub et a commencé à travailler à temps plein dans l’entreprise.

Le travail que nous accomplissons pour construire ces ponts est encore plus puissant lorsque nous, en tant qu’équipe, pouvons nous engager personnellement dans ces efforts. Ce que j’aime dans mon travail chez Mastercard, c’est le soutien que les employés reçoivent pour apporter leur authenticité au travail – et pour nous soutenir lorsque nous partageons nos compétences, notre expertise et nos expériences avec la communauté dans son ensemble.

Se connecter aux communautés

Récemment, j’ai rejoint des collègues pour participer à notre programme Racial Justice Pro Bono qui met en relation les employés avec des organisations à but non lucratif travaillant pour promouvoir l’équité raciale. Nous étions en contact avec une organisation locale qui soutient Afriquetownune communauté noire historique d’Alabama fondée par le dernier groupe d’Africains de l’Ouest transportés aux États-Unis pour travailler comme esclaves en 1860, plus de 50 ans après que les États-Unis ont officiellement aboli la traite négrière.