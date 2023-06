Construire une stratégie d’IA qui survit au premier contact avec la réalité

Pour l’un de nos clients, l’un des principaux producteurs mondiaux de snacks, l’IA prend en charge des éléments de création de recettes, une tâche historiquement compliquée compte tenu des dizaines d’ingrédients possibles et des façons de les combiner. En associant des spécialistes produits à l’IA, l’organisation peut générer plus rapidement des recettes de meilleure qualité. Le système de l’organisation a réduit le nombre d’étapes nécessaires pour développer des recettes de nouveaux produits de 150 (en moyenne) à seulement 15. Désormais, il peut ravir plus rapidement les clients avec de nouveaux produits et de nouvelles expériences pour les garder connectés à la marque.

Notamment, l’IA ne fonctionne pas de manière isolée, mais renforce plutôt les équipes qualifiées, fournissant des conseils et des commentaires pour améliorer encore les résultats. C’est une caractéristique des solutions d’IA réussies : elles sont finalement conçues pour les personnes et une équipe multidisciplinaire qui comprend une expertise technique et de domaine ainsi qu’une orientation humaine, pour permettre aux organisations d’en tirer le meilleur parti.

Les garde-corps comptent

Lorsque vous réfléchissez à la manière de tirer le meilleur parti de l’IA, votre stratégie d’IA doit également prendre en compte les garde-corps appropriés.

À mesure que les solutions deviennent plus sophistiquées et intégrées plus fréquemment et plus profondément dans les logiciels, les produits et les opérations quotidiennes, leur potentiel à permettre aux gens de faire des erreurs augmente également. Un anti-modèle courant que nous voyons est lorsque les humains deviennent involontairement trop dépendants d’une IA assez stable – pensez au développeur qui ne vérifie pas le code généré par l’IA, ou au conducteur de Tesla bercé par un faux sentiment de sécurité par les fonctions de pilote automatique de la voiture.

Il doit y avoir des paramètres de gouvernance prudents autour de l’utilisation de l’IA pour éviter ce type de dépendance excessive et d’exposition aux risques.

Bien que bon nombre de vos expériences d’IA puissent produire des idées passionnantes à explorer, vous devez être conscient des outils qui les sous-tendent. Certaines solutions d’IA ne sont pas conçues selon le type de pratiques d’ingénierie robustes que vous exigeriez pour d’autres logiciels d’entreprise. Réfléchissez bien à ceux que vous seriez confiant de déployer en production.

Il est utile de tester les modèles d’IA de la même manière que vous le feriez pour n’importe quelle autre application, et ne laissez pas la ruée vers le marché obscurcir votre jugement. Les solutions d’IA doivent être soutenues par les mêmes principes de livraison continue qui sous-tendent un bon développement de produits, avec des progrès réalisés grâce à des changements incrémentiels qui peuvent être facilement inversés s’ils n’ont pas l’impact souhaité.

Vous constaterez qu’il est utile d’être franc sur ce que vous considérez comme un résultat « souhaité » – ce ne sont peut-être pas seulement les mesures financières qui définissent votre succès. Selon le contexte de votre organisation, la productivité et l’expérience client peuvent également être des considérations importantes. Vous pouvez examiner d’autres indicateurs avancés, tels que la sensibilisation de votre équipe au potentiel de l’IA et son niveau de confort dans l’exploration, l’adoption ou le déploiement de solutions d’IA. Ces facteurs peuvent vous donner l’assurance que votre équipe est sur la bonne voie pour améliorer tous les indicateurs retardés de l’expérience client, de la productivité et des revenus. Quelle que soit votre approche, vous avez plus de chances de réussir si vous avez identifié ces paramètres dès le départ.

Enfin, malgré toutes les fanfaronnades sur la menace que l’IA représente pour les emplois des gens, ou même pour l’humanité dans son ensemble, vous feriez bien de vous rappeler que ce sont vos employés qui utiliseront la technologie. Considérez le côté humain du changement, où vous trouvez un équilibre entre encourager les gens à adopter et à innover avec l’IA tout en restant sensible aux problèmes qu’elle peut présenter. Vous pourriez, par exemple, vouloir introduire des lignes directrices pour protéger la propriété intellectuelle dans les modèles qui s’appuient sur des sources externes ou sur la confidentialité, où vous pouvez utiliser des données clients sensibles. Nous trouvons souvent qu’il est préférable de donner à nos employés leur mot à dire sur l’endroit où l’IA augmente leur travail. Ils savent, mieux que quiconque, où cela peut avoir le plus d’impact.

