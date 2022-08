Construire une richesse générationnelle ? Évitez ces villes du Texas, Californie

Il est plus difficile de gravir les échelons sociaux et professionnels dans certaines villes que dans d’autres.

C’est selon une étude en deux parties publié plus tôt cette semaine dans la revue scientifique Nature, qui a analysé plus de 21 milliards d’amitiés sur Facebook et lié la mobilité socio-économique aux relations que les pauvres et les riches sont capables de construire entre eux lorsqu’ils sont enfants.

L’étude indique que les enfants gagnent en moyenne 20 % de revenus supplémentaires à l’âge adulte s’ils grandissent dans une ville où les ménages à faible et à haut revenu interagissent. Cela les rend plus susceptibles pour une raison potentielle, note-t-il : les enfants dont les parents sont riches ont souvent accès à des cours de préparation aux tests, à des conseillers universitaires et à des réseaux établis qui mènent à des emplois lucratifs – et ces enfants peuvent transmettre ces compétences à leurs amis moins fortunés.

Cette connaissance s’additionne. Les chercheurs ont découvert que l’effet de la “connexion sociale” – ou des interactions significatives entre les résidents riches et pauvres – était aussi profond que “la différence de résultats moyens entre un enfant qui grandit dans une famille qui gagne 47 000 dollars par an au lieu de 27 000 dollars par an”. “

Enseigner aux enfants comment générer ce type de « capital social » par le biais d’amitiés a un effet d’entraînement : ces compétences et ces relations « peuvent être particulièrement pertinentes » pour créer une richesse intergénérationnelle, note l’étude, car ils finiront par transmettre ces mêmes leçons à leurs enfants. propres enfants.

Voici le problème, disent les chercheurs : de telles amitiés n’existent pas dans tous les coins des États-Unis. Sur les 200 plus grands comtés du pays, ces sept villes ont les taux de connexion sociale les plus bas de l’étude, en commençant par le bas :

Cameron, Texas Hidalgo, Texas Shelby, Tennessee Tulare, Californie Mercier, New Jersey Mobile, Alabama Fresno, Californie

Notamment, le Texas et la Californie – deux des plus grands États du pays – ont chacun plusieurs participants sur la liste. Dans le comté de Cameron, le grand comté le moins bien classé dans l’étude, les habitants n’ont que 24% de chances de connaître même quelqu’un d’un ménage riche. Ils sont également 13 % moins susceptibles que les membres de communautés socialement connectées de se lier d’amitié avec une personne d’un milieu socio-économique différent.

Plusieurs facteurs pourraient expliquer pourquoi le phénomène est plus courant dans certaines villes, explique Matthew Jackson, professeur d’économie à Stanford et l’un des auteurs de l’étude. Il dit que cela dépend parfois des attitudes particulières de communautés spécifiques, ou même de la taille des écoles secondaires locales.

Les étudiants les plus riches ont souvent des tuteurs et ont accès à d’autres outils qui les aident éventuellement à les placer dans les classes d’honneur et AP. Dans les écoles avec des classes de finissants de plus de 500 enfants, ces étudiants riches pourraient ne jamais interagir avec les enfants sur la voie de l’éducation standard, dit Jackson.

“Ces personnes pourraient fréquenter l’école secondaire la plus diversifiée du pays, mais cela ne signifie pas qu’elles ne se verront jamais”, dit-il. “C’est comme deux lycées différents au même endroit.”

Jackson affirme que le revenu moyen des habitants d’une ville est l’un des prédicteurs les plus fiables. Par exemple, le revenu médian des ménages du comté de Cameron est de 41 200 dollars par an, selon le recensement américain. San Francisco, la ville la plus socialement connectée de l’étude, a un revenu médian des ménages de 119 000 dollars par an.

Le but de l’étude, dit Jackson, est de fournir aux administrateurs scolaires et aux dirigeants municipaux plus de données pour les aider à mettre en œuvre des politiques et des programmes qui encouragent les interactions entre les classes socio-économiques. Au niveau individuel, ajoute-t-il, tout le monde peut faire un meilleur travail pour sortir de sa zone de confort.

“Nous avons tous des réseaux vraiment insulaires”, déclare Jackson. “Nos propres réseaux sont probablement plus limités et peut-être plus divisés que nous ne le pensons. Passer du temps en dehors de notre communauté normale ou de nos cercles normaux peut contribuer à enrichir cela.”

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Au revoir, San Francisco : les 7 principales villes américaines que les acheteurs cherchent à quitter

Voici combien d’argent il faut pour être considéré comme “financièrement confortable” dans 12 grandes villes américaines