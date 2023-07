Construire une plate-forme de classe mondiale pour les ingénieurs logiciels

Un sondage réalisé en 2021 par Haystack Analytics a révélé que 83 % des développeurs souffraient d’épuisement professionnel, en raison d’une demande croissante de temps et de processus inefficaces. Une enquête réalisée en 2022 par LaunchDarkly a montré des problèmes d’épuisement professionnel et de rétention continus pour les ingénieurs en logiciel, la lourdeur des processus étant une frustration clé. Les défis sont plus aigus dans les organisations aux prises avec une dette technique, des applications patrimoniales et une infrastructure héritée.

« Le travail de l’ingénieur est devenu extrêmement difficile, mais avec l’une des empreintes et des investissements technologiques les plus importants, JPMorgan Chase a une opportunité et une responsabilité uniques de diriger l’industrie dans un changement de paradigme visant à minimiser la charge cognitive des ingénieurs et à multiplier leur productivité pour accélérer le valeur que nous offrons à nos clients et à nos clients », déclare Sandhya Sridharan, responsable mondiale des plateformes d’ingénierie et de l’expérience chez JPMorgan Chase.

Construire une interface intuitive

Dans le cadre de son parcours de modernisation, JPMorgan Chase construit une plate-forme d’ingénieurs en libre-service hautement intégrée conçue pour autonomiser et permettre à la communauté d’ingénieurs de plus de 43 000 personnes de l’entreprise, dans le but d’amplifier l’expérience, l’engagement et la productivité.

L’approche du cabinet est guidée par quatre impératifs stratégiques. Le premier est une interface unifiée. Il s’agit d’une expérience personnalisée, basée sur les données, qui donne aux ingénieurs la propriété et a une dynamique de libre-service, ce qui change du statu quo. « Une plate-forme d’ingénieur doit simplifier les tâches quotidiennes d’un ingénieur en fournissant le bon niveau d’abstraction contextuelle ainsi que les outils et les ressources appropriés », explique Sridharan. « Cela doit se produire dans le contexte d’un environnement de développement intégré où les ingénieurs passent la plupart de leur temps à fournir une visualisation complète de leurs pipelines de construction et de déploiement. »

Le deuxième impératif est d’être axé sur le cloud. Le cloud public offre une évolutivité qui améliore la vitesse, l’agilité et les coûts. La majorité des outils de développement de logiciels sont principalement disponibles et conçus pour les plates-formes de cloud public, qui peuvent être plus fiables et résilientes que les infrastructures sur site. Les ingénieurs peuvent rapidement tirer parti des meilleures fonctionnalités, y compris des outils d’observabilité, tout en adoptant des stratégies telles que le déploiement Canary (d’abord à un petit sous-ensemble d’utilisateurs) qui permettent d’accélérer la mise sur le marché. « Si nous étions sur site, nous n’aurions pas la flexibilité d’une échelle élastique et cela ne serait pas rentable », note Sridharan.

Le troisième impératif est d’être axé sur les données, ce qui est au cœur d’un secteur aussi complexe et en évolution rapide que les services financiers. La plate-forme fournit aux ingénieurs les bonnes données, informations et recommandations pour permettre la détection et la résolution en temps réel, et pour suivre les progrès. Il fournit également la télémétrie, ce qui peut aider à personnaliser l’expérience de l’ingénieur en fonction des besoins individuels. « Les données alimenteront tout ce que nous faisons et éclaireront notre prise de décision alors que nous continuons à évoluer et à améliorer la plate-forme pour mieux répondre aux besoins de nos ingénieurs », explique Sridharan.

Cette plate-forme offre également un système plus robuste pour la gouvernance et la sécurité. Les pannes logicielles sont inévitables, mais ce qui compte, c’est de savoir si une plate-forme offre la capacité de détecter rapidement les pannes et de récupérer. La plate-forme de JPMorgan Chase comprend des outils d’observabilité qui peuvent détecter les problèmes et corriger automatiquement ou annuler le changement qui l’a causé, réduisant ainsi le temps d’indisponibilité pour les utilisateurs finaux. L’observabilité et l’automatisation sont particulièrement importantes dans les secteurs fortement réglementés, comme la finance, en termes de preuves d’audit. « Nous devons avoir une traçabilité complète de chaque transaction et des modifications qui entrent en production », note Sridharan. « Cela fournit non seulement à nos ingénieurs des informations et des tendances détaillées, mais cela leur évite également plusieurs jours et semaines d’efforts chaque fois que nous sommes audités, car la plate-forme fournit un rapport d’audit complet en un clic. »

Expérience d’ingénieur et compétition pour les talents

La mise à niveau de JPMorgan Chase de sa plate-forme d’ingénierie améliore la productivité, l’efficacité et la sécurité. Il est tout aussi important d’aider l’entreprise à attirer les talents en ingénierie en offrant un environnement de travail beaucoup plus efficace que celui que les ingénieurs en logiciel pourraient trouver ailleurs. L’objectif de l’entreprise est d’être la destination d’ingénierie la plus attrayante, et compte tenu de la concurrence constante pour les bons talents, il est plus important que jamais d’offrir aux ingénieurs un environnement de travail de classe mondiale avec un minimum de friction. « L’excellence en ingénierie et une plate-forme hautement intuitive sont essentielles pour nous non seulement pour retenir nos meilleurs talents, mais aussi pour continuer à attirer les meilleurs talents de l’industrie », déclare Sridharan.