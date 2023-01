Construire une maison est stressant, même si vous êtes Sanjay Gupta

Peu importe. Il est très content du résultat : les nombreuses arcades qui permettent à ses parents et beaux-parents âgés de se déplacer plus facilement d’une pièce à l’autre lors de leurs visites ; la véranda qui semble faire entrer l’extérieur; et, plus particulièrement, son bureau ovale à deux étages à une extrémité de la maison.

Une photographie d’un ancien théâtre cubain, un cadeau de Mme Gupta, est suspendue au-dessus de la cheminée en état de marche au niveau supérieur. (“J’ai toujours été fasciné par Cuba”, a déclaré le Dr Gupta.) La silhouette d’un homme-médecine se dresse juste à l’extérieur de l’entourage. Sur les étagères : des modèles de rachis cervical, de rachis lombaire, de rachis thoracique, un modèle de crâne et de nombreux textes de neurochirurgie. Un escalier caché présente un défi pour ceux qui ne connaissent pas l’expression “ne pas déranger”.

Le Dr Gupta tire également du plaisir de ce qui manque à la maison – en particulier, une salle à manger. “C’était une décision consciente”, a-t-il déclaré. “Rebecca et moi n’avons pas grandi de manière super formelle. Les choses étaient plus décontractées et axées sur la famille. C’est une métaphore de la maison dans son ensemble.

Trois architectes d’intérieur sont passés depuis l’achèvement de la maison il y a 13 ans. Lorsque la famille a emménagé pour la première fois, la palette était des tons de terre. Ceux-ci ont été remplacés par des tons neutres et des couleurs douces comme la lavande pâle. (Le Dr Gupta a un faible pour le violet.) Le designer le plus récent a fait pression pour des murs blancs et des touches de couleur audacieuses. Des saris de rebut appartenant à la mère née au Pakistan du Dr Gupta ont été découpés et transformés en coussins pour ajouter une touche personnelle.