Dirigez-vous vers le nord hors de la capitale suédoise, Stockholm, et il ne vous faudra pas longtemps (environ une heure et demie) avant d’entrer dans le Norrland, la vaste partie nord du pays qui, pendant que vous la traversez, peut sembler sans fin. . C’est aussi un endroit où la plupart des Stockholmois ne rêveraient jamais de vivre, malgré le marché immobilier brûlant et la pénurie de logements dans et autour de Stockholm qui a mis l’accession à la propriété hors de portée pour beaucoup. Pourtant, à quelques heures seulement de la ville, les prix peuvent être si bas qu’une jeune famille pourrait obtenir une maison spacieuse et un terrain sans hypothèque. Plus vous allez vers le nord, plus cela peut devenir extrême: les grandes propriétés anciennes dans les petits hameaux de la nature subarctique peuvent coûter bien moins de 50 000 $.

Cette région d’environ 100 000 miles carrés, qui s’étend au-delà du cercle polaire arctique, représente plus de la moitié de la masse terrestre de la Suède, mais n’abrite que 10% de sa population. Cela fait beaucoup de routes longues et solitaires. Il faut 15 heures de route et 830 milles de route de Stockholm au parc national d’Abisko dans l’extrême nord – souvent ponctué uniquement par l’observation occasionnelle de rennes ou d’orignaux. Ou, si vous connaissez un suédois, une collection de noms de lieux étranges marqués sur les panneaux routiers à travers la campagne peut également interrompre le voyage. Une ville, Njutanger, semble initialement se traduire par «prendre du plaisir dans les regrets et les remords», bien qu’il s’avère que la «colère» ici se réfère en fait à un plan d’eau. Il y en a encore d’autres, comme Gravbranna – «tombeau brûlant».

Norrland est l’une des trois «terres» historiques de la Suède. Il n’a pas de statut politique mais il conserve une place importante dans la culture et l’identité suédoises, et évoque un ensemble fort d’associations. Dans l’œil de l’esprit collectif, c’est un endroit isolé et désolé, avec seulement quelques points d’intérêt au milieu de kilomètres et de kilomètres de forêt monotone de pins et de bouleaux.

La notion de décamper vers l’Arctique et d’acheter une maison de rêve m’a frappé comme une notion romantique et même libératrice, en particulier pour ceux qui peuvent travailler de n’importe où, comme le peuvent aujourd’hui de nombreux habitants de villes comme Stockholm. Cela a soulevé la question: pourquoi n’y a-t-il pas plus de gens qui bougent?