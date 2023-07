Construire un héritage durable : Stratégies pour assurer l’avenir de votre famille financièrement et émotionnellement

L’approche de la retraite est sans aucun doute une période passionnante pour beaucoup, car leur parcours de plusieurs décennies d’épargne assidue et de travail acharné est récompensé par de nouvelles activités passionnantes. Cependant, au cours des dernières années, le sentiment d’excitation a été atténué par l’incertitude économique entourant les taux d’intérêt, l’inflation et les marchés de l’habitation. Cela est particulièrement vrai pour ceux qui cherchent à équilibrer le désir d’aider leurs enfants à progresser financièrement tout en veillant à ce qu’ils aient leurs plans de retraite bien en main.

« Beaucoup de mes membres qui approchent de l’âge de la retraite n’ont déménagé que récemment dans l’Okanagan, après avoir déménagé de Toronto ou de Vancouver. Ils ont une image financière confortable, mais en termes de relations professionnelles avec un comptable, un avocat ou d’autres conseillers, ils partent de zéro et donc la constitution de cette équipe d’experts peut être très utile, surtout à l’approche de la retraite », explique Lynette. Lindemann, directeur adjoint de succursale chez Valley First.

Avec une mine d’informations en ligne et des décennies de votre propre expérience en matière d’épargne-retraite, vous vous demandez peut-être pourquoi vous avez besoin d’un plan. Mais même si votre propre situation financière est sûre, il y a des avantages à planifier à l’avance.

« Si vous prévoyez avoir des fonds excédentaires à votre décès, votre succession devra peut-être payer des impôts importants. Il peut être judicieux de distribuer des cadeaux à des êtres chers de votre vivant pour les voir appréciés », déclare Lindemann.

Laisser un héritage à ceux que vous aimez

Si les parents qui approchent de l’âge de la retraite ne s’inquiètent pas pour leur propre avenir, ils s’inquiètent peut-être pour leurs enfants.

« Votre compte d’épargne est peut-être suffisant pour payer la mise de fonds sur la première maison de votre enfant, mais il est important de vous assurer que vous pouvez vous le permettre. Si vous faites face à une urgence sanitaire, rien ne garantit que vos enfants pourront vous rendre l’argent.

Lindemann a travaillé avec des membres qui pensaient pouvoir donner 200 000 $ à un membre de la famille, mais lorsqu’ils calculent les chiffres, il s’avère que leur maximum est bien inférieur.

Donner un bien

« Le don d’un bien a ses propres implications fiscales. Votre résidence principale est exonérée des gains en capital, mais vous devez toujours prendre en considération la juste valeur marchande et il peut y avoir des droits de mutation immobilière.

S’ils ont des droits de cotisation disponibles, donner à vos enfants ou petits-enfants le CELI, le REER ou le REEE peut être un excellent moyen de laisser un héritage durable – et d’éviter l’homologation à votre décès.

Communiquer

Peu importe ce que vous décidez, Lindemann affirme qu’une communication ouverte est la clé.

« Lorsque vous avez plusieurs enfants, la transparence est importante. Si vous avez un enfant qui a plus besoin d’un don financier qu’un autre, la dernière chose que vous voulez faire est de garder ses frères et sœurs dans l’ignorance et de le faire revenir plus tard, une fois que maman et papa sont décédés. Trop souvent, nous oublions de laisser derrière nous ce type d’héritage familial lorsque nous envisageons des dons financiers. »

Chaque personne est différente, ce qui signifie que chaque plan financier doit être unique. Un plan financier solide qui tient compte de vos revenus futurs et de vos dépenses projetées peut vous aider à décider si vous pouvez vous permettre de faire le don souhaité sans affecter votre style de vie souhaité.

don de biens – incidences fiscales – consulter un comptable fiscaliste et un avocat

Planification successoralePlanification financièreImpress Branded ContentInvestissement