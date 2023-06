Construire un battage anti-âge et explorer l’univers avec le son

Ce n’est pas tous les jours que la police fait irruption dans les portes d’une session scientifique et expulse la moitié du public. Mais c’est ce qui s’est passé vendredi au Boston Convention and Exhibition Center lors d’une série de présentations scientifiques mettant en vedette Juan Carlos Izpisua Belmonte, un spécialiste de la technologie de « rajeunissement » dans une startup anti-âge secrète et riche appelée Altos Labs.

La police a ordonné à toute personne sans siège de partir, après qu’une foule débordante a commencé à se bousculer dans les allées pour trouver de l’espace et à violer le code de prévention des incendies du bâtiment. Le brouhaha montre à quel point l’excitation monte alors que les chercheurs découvrent les secrets de la vie. Certains, comme Belmonte, prétendent qu’ils finiront par le prolonger radicalement, de 40 ans ou plus. Lire l’histoire complète.

—Antonio Regalado

Comment les sons peuvent nous faire découvrir les merveilles de l’univers

L’astronomie devrait, en principe, être un domaine d’accueil pour les chercheurs aveugles. Mais dans tous les domaines, la science regorge de tableaux, de graphiques, de bases de données et d’images conçues pour être vues.

Ainsi, la chercheuse Sarah Kane, légalement aveugle, a été ravie il y a trois ans lorsqu’elle a découvert une technologie connue sous le nom de sonification, conçue pour transformer l’information en son. Depuis, elle travaille sur un projet appelé Astronify, qui présente des informations astronomiques sous forme audio.

Pour des millions de personnes aveugles et malvoyantes, la sonification pourrait être transformatrice, ouvrant l’accès à l’éducation, à des carrières autrefois inimaginables et même aux secrets de l’univers. Lire l’histoire complète.

—Corey S. Powell

L’histoire de Corey est tirée de la prochaine édition imprimée de MIT Technology Review, qui traite de l’accessibilité. Si vous ne l’avez pas déjà fait, s’abonner pour vous assurer de ne pas manquer les futures histoires – les abonnements commencent à partir de seulement 80 $ par an.