Construire l’épine dorsale de l’innovation, de la vitesse et de l’humanité florissante

“Normalement, nous ne considérerions pas les tablettes comme des équipements vitaux, mais lorsque des hôpitaux d’urgence ont dû être construits pendant l’épidémie de Covid-19, ces appareils et infrastructures innovantes ont joué un rôle essentiel”, explique Yuanqing.

“Dans les moments difficiles, comme la pandémie, ce sont les nouvelles technologies de l’information qui nous ont permis de rester connectés, productifs et engagés.” Il poursuit : “Le cloud public est devenu plus populaire en offrant la flexibilité, l’évolutivité et l’accessibilité à la demande dont nous avions besoin à le temps. Cependant, de nombreuses applications et données d’entreprise sont toujours en cours d’exécution et stockées dans un cloud privé ou des centres de données sur site. En fait, nous continuerons à voir la coexistence de cloud privé, public et hybride pour les besoins de calcul, de stockage et de réseau.

La même étude de Lenovo a révélé que le cloud, les logiciels et l’informatique sont des composants clés pour l’avenir d’un environnement de travail hybride, avec 84 % des personnes interrogées optimistes quant à l’avenir du cloud hybride.

Les réseaux 5G permettent innovation et flexibilité : La connexion des composants essentiels d’une nouvelle architecture informatique nécessite une mise en réseau rapide, efficace et personnalisable. La réponse : la 5G, la prochaine génération de technologie de communication voix et données sans fil mobile. L’étude Lenovo de 2022 a également révélé que 72 % des CTO voient des opportunités pour leurs entreprises d’utiliser encore plus l’informatique de périphérie multi-accès (MEC) 5G avec la demande d’options hybrides qui domine le lieu de travail. “Le modèle de travail hybride populaire que de nombreuses entreprises ont adopté au cours des trois dernières années n’est possible qu’avec un réseau à haut débit”, déclare Yuanqing.

Les outils d’IA imitent l’intelligence humaine pour résoudre des problèmes : En combinant données, puissance de calcul et algorithmes sophistiqués, l’IA peut gérer beaucoup plus de données beaucoup plus rapidement qu’un travailleur humain, peut être ajustée par les utilisateurs pour s’adapter au changement, peut aider les utilisateurs à apprendre de meilleurs processus et peut aider à anticiper les risques tels que les dépassements de coûts, les accidents et les besoins d’entretien. À l’aide de plusieurs technologies d’intelligence artificielle et d’algorithmes optimisés, Lenovo Research a créé de nouveaux processus pour son usine de fabrication qui ont considérablement amélioré les processus de planification de la production, avec des processus de six heures réduits à 90 secondes. Lenovo estime que la solution d’intelligence artificielle a amélioré le traitement des commandes de 20 % et la productivité de 18 %.

Considérez qu’une seule commande de PC lancera une série de tâches complexes sur plusieurs lignes de production et nécessitera l’alignement de milliers de paramètres, tels que les horaires des employés, les matériaux, les processus de production et l’état des équipements. La plus grande base de fabrication de PC de Lenovo, LCFC Electronics, traite jusqu’à 690 000 commandes par an. Bien que la comptabilisation de ces calculs à grande échelle soit un défi pour les gens, un moteur d’IA peut facilement les effectuer et peut effectuer de manière flexible des ajustements en temps réel pour des objectifs larges ou granulaires. La capacité d’apprentissage autonome de la solution d’IA signifie également que plus elle fonctionne, plus elle devient intelligente. « Cette solution intelligente a également amélioré l’efficacité énergétique et réduit les émissions de gaz à effet de serre de milliers de tonnes par an », déclare Yuanqing.

Un regard vers l’avenir

Des technologies telles que les appareils intelligents, l’informatique de pointe, l’informatique en nuage, la 5G et l’IA facilitent le passage des technologies de l’information à la transformation intelligente. “La nouvelle informatique façonne l’avenir de nombreuses manières innovantes”, déclare Yuanqing. “À l’avenir, les objets sur lesquels vous travaillez, les collègues avec lesquels vous travaillez, l’environnement dans lequel vous travaillez et le résultat que vous obtenez pourraient tous être réels ou virtuels, allant des assistants IA et des jumeaux numériques au métaverse.”

Comme toujours, alors que le changement s’accélère, les responsables technologiques doivent examiner attentivement les résultats concrets du déploiement d’une nouvelle infrastructure informatique. Les normes de sécurité, de conformité et de convivialité doivent toujours être respectées. “Les objectifs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) doivent être une considération majeure”, déclare Yuanqing. « À l’avenir, chaque élément de la nouvelle architecture informatique devra intégrer l’ESG. Lorsque vous évaluez les rendements de l’innovation, il ne s’agit pas seulement de retombées financières, mais aussi d’impact social. »

