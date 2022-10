Construire le monde de demain en mots

À première vue, l’écriture et l’ingénierie ne semblent pas avoir grand-chose en commun. Mais le lien entre les deux est plus qu’évident pour Suzanne Lane ’85, qui est directrice du programme d’écriture, de rhétorique et de communication professionnelle (WRAP) du MIT depuis 2013.

« J’ai créé la devise de notre programme « Construire le monde de demain avec des mots » », dit-elle. « Écrire et communiquer est une invention, et cela façonne nos relations. Il façonne notre monde matériel. Presque tout ce qui se passe dans le monde est d’abord un plan qui doit ensuite être articulé.

WRAP, qui fait partie de Comparative Media Studies/Writing (CMS/W), améliore les compétences de communication des étudiants grâce à quatre exigences de premier cycle à forte intensité de communication. « Nous aidons les étudiants à comprendre les genres centraux de leur discipline », dit-elle. « Comment faites-vous pour que ces genres, disons, un livre blanc ou une présentation, fonctionnent efficacement ? Comment concevez-vous votre écriture pour votre public ? »

Formé à la fois en tant qu’ingénieur et écrivain, Lane aime depuis longtemps les deux activités. “J’ai beaucoup entendu dire, quand j’étais enfant, que je devrais être ingénieur, parce que j’étais très bonne en maths et que je modélisais et inventais souvent des choses”, dit-elle. « Et j’ai toujours aimé lire. L’été, tout le monde serait dehors. Je dirais ‘Génial. Je peux simplement m’asseoir à l’intérieur et lire toute la journée.

Au MIT, où elle s’est spécialisée en génie chimique avec une concentration en littérature, elle a trouvé une communauté énergique de personnes partageant les mêmes idées. “C’était créatif et excitant et incroyablement social, et très amusant”, déclare Lane. “J’ai eu le plus merveilleux instructeur [for expository writing]Kate Burnett… ce fut une grande joie pour moi que lorsque je suis revenue des années plus tard, j’ai pu enseigner à cette même classe.

Lane a travaillé dans l’ingénierie pendant quelques années, puis a obtenu une maîtrise en écriture créative de l’Université du Colorado, à Boulder, et un doctorat en anglais avec un accent sur la rhétorique de l’UMass Amherst. La rhétorique, ou comprendre comment l’écriture et la narration peuvent être améliorées, est “une question très technique mais appliquée à la communication”, dit-elle.

Après avoir enseigné dans le programme d’écriture explicative de Harvard, elle est retournée au MIT en 2008 pour rejoindre WRAP. Lorsqu’elle n’enseigne pas, elle étudie comment améliorer l’éducation à la communication grâce à Archimedia, la branche de recherche de WRAP. Les efforts globaux de WRAP ont récemment obtenu un certificat d’excellence de la Conférence sur la composition et la communication des collèges.

« Pour que les gens travaillent ensemble, ils doivent pouvoir communiquer », dit-elle. “Ils doivent littéralement être sur la même page.”