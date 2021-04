Alors que l’administration Biden insiste sur le double-masquage indéfiniment et le financement d’un design pour de nouveaux et meilleurs revêtements du visage, les Américains qui aspirent à respirer librement une fois la pandémie de coronavirus terminée peuvent avoir besoin de réfléchir à nouveau.

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (HHS) vient d’annoncer un concours pour «Des conceptions innovantes et efficaces de dispositifs de production en série et à faible coût par utilisation destinés au grand public afin de fournir une protection contre les pathogènes des maladies respiratoires», avec une cagnotte totale de 500 000 $.

«Avec ce défi de masques, nous voulons impliquer les gens de tout le pays dans le développement de nouveaux masques à la fois efficaces et confortables».a déclaré Nikki Bratcher-Bowman, la secrétaire adjointe par intérim pour la préparation et l’intervention. «Cela nous aidera à contrôler [Covid]-19 et être mieux préparé aux futures urgences de santé publique.

Aussi sur rt.com Biden appelle les États à arrêter les réouvertures alors que les cas de Covid-19 augmentent à l’échelle nationale, alors même que certains États sans mandat connaissent des baisses

Le défi est supervisé par la Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA) en coopération avec le National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) du CDC. Les soumissions initiales doivent être soumises avant le 21 avril et jusqu’à 10 idées gagnantes seront sélectionnées pour partager une cagnotte de 100 000 $.

Dans la deuxième phase, les participants soumettront des prototypes qui «Tirer parti de la recherche» sur l’efficacité de la filtration et répondent à d’autres critères qui incluent «L’ajustement, le confort et la facilité avec laquelle le design peut être fabriqué à grande échelle.» Jusqu’à cinq prototypes gagnants partageront les 400 000 $ restants et auront accès à l’expertise scientifique de BARDA pour terminer le développement – mais toute soumission deviendra la propriété intellectuelle du HHS. Le concours est ouvert aux citoyens américains, aux résidents légaux et aux entreprises américaines.

Le concours intervient alors que l’administration Biden a doublé la nécessité de porter des masques même lorsqu’elle était vaccinée contre Covid-19, et s’est opposée à la poussée des États à sortir des verrouillages en invoquant l’urgence sanitaire en cours. Selon le Dr Anthony Fauci, conseiller principal du président Joe Biden en matière de coronavirus, il pourrait être possible de cesser de porter des masques dans le courant de 2022 – à moins que les choses ne changent, c’est-à-dire.

Aussi sur rt.com Soyez un bon deux masques: les autorités sanitaires américaines modifient les directives pour exhorter le DOUBLE masquage contre Covid-19

Le mois dernier, le CDC a littéralement doublé ses directives sur les masques, exhortant les Américains à porter deux revêtements pour assurer un ajustement plus serré. Les autorités sanitaires américaines ont reconnu que cela pouvait entraîner des problèmes tels que des difficultés respiratoires. En annonçant le concours, le HHS a admis que les barrières à l’utilisation du masque comprennent «Dermatite de contact avec usure prolongée, inconfort physique, buée sur les lunettes et difficulté à communiquer», auquel les nouveaux modèles sont censés répondre.

Ce n’est pas le premier effort pour développer un meilleur revêtement du visage. L’année dernière, la fondation Xprize a dépensé 1 million de dollars pour financer un concours pour un design qui «Redéfinir la norme du comportement de port de masque.» Une équipe d’étudiants de premier cycle de l’Université Johns Hopkins de Baltimore a remporté un prix de 250 000 $ pour le développement d’un prototype de masque modulaire. On ne sait pas ce qu’il en est depuis.

félicitations à @TeamPolair en gagnant 250000 $ en @xprizeDéfi de masque de nouvelle génération. Leur prototype est reconnu comme reflétant "l’avenir de la technologie des masques."https://t.co/GyrtpJAIbD – Université Johns Hopkins (@JohnsHopkins) 22 décembre 2020

Le port du masque est une question très débattue depuis le début de la pandémie de Covid-19. Alors que les directives initiales de l’Organisation mondiale de la santé recommandaient leur utilisation par le personnel médical plutôt que par la population générale, les pays du monde entier ont continué à imposer leur utilisation généralisée, même à l’extérieur – ou dans le cas des États-Unis, en double couche – insistant sur le fait qu’ils étaient la mesure la plus efficace pour atténuer la propagation du virus.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!