Construire le gardien parfait : les duels d’Alisson, les passes d’Ederson, les réceptions de Raya

Définir les meilleurs gardiens de but du monde était autrefois simple, mais ce n’est plus le cas.

Il fut un temps où la seule responsabilité du gardien de but consistait à empêcher le ballon de rentrer dans les filets. Mais ces dernières années, son rôle a radicalement changé et est devenu irréversible. Aujourd’hui, le gardien est profondément intégré à la structure globale de l’équipe et joue un rôle actif dans presque toutes les phases du jeu.

Les arrêts de tir et les réflexes restent essentiels, mais d’autres compétences, notamment la distribution précise (courte et longue), le balayage derrière la défense et le positionnement agressif, sont devenues tout aussi importantes. Un gardien de but de haut niveau doit également être courageux, un excellent communicateur, concentré, déterminé et résilient.

Ici, en tant qu’entraîneur et ancien gardien de but professionnel, je souhaite mettre en avant les « gardiens qui excellent dans chaque domaine ». Bien que beaucoup possèdent des compétences diverses, je me suis concentré sur une force remarquable par joueur pour assembler le gardien de but « parfait » pour le jeu moderne.

La façon dont Ederson reste calme, passe le ballon dans les espaces les plus restreints avec la précision d’un milieu de terrain central, est sans doute son plus grand don. Son sang-froid et ses capacités techniques font de lui l’un des joueurs les plus importants d’une équipe de Manchester City remplie de talents.

Il excelle dans la précision des frappes sur différentes distances, aidant City à dominer la possession du ballon. Son rôle l’oblige souvent à conserver le ballon le plus longtemps possible et à inviter le pressing adverse à ouvrir des espaces.



Ederson garde son sang-froid sous pression (Mike Hewitt/Getty Images)

Je ne peux pas vous dire combien de fois j’ai retenu mon souffle pendant qu’Ederson attirait des joueurs vers lui, m’attendant au pire, pour ensuite m’exclamer : « Quelle balle ! » après avoir réussi une passe. Sa capacité à mettre ses adversaires hors jeu avec précision, transformant la défense en attaque, sur de courtes et très longues distances, est exceptionnelle.

C’est un niveau de calme et de confiance ridicule que peu d’autres gardiens pourraient atteindre. L’impact qu’il peut avoir sur un match avec le ballon dans ses pieds est énorme et tout simplement inégalé.

Un contre un : Alisson (Liverpool)

En un contre un, les meilleurs gardiens sont agressifs mais aussi très contrôlés. Se précipiter imprudemment vers le ballon peut sembler être un bon moyen de déstabiliser un attaquant, mais en réalité, cela cause plus de problèmes qu’il n’en résout. Il faut trouver un équilibre entre réagir rapidement et garder l’esprit clair. Dans ce domaine, peu de gardiens sont meilleurs qu’Alisson.

Le numéro 1 de Liverpool maintient son positionnement jusqu’à la toute dernière seconde. Puis, juste au moment où l’attaquant baisse la tête pour tirer, Alisson se déplace pour le bloquer. Il réagit rapidement et calcule ses décisions. Son athlétisme lui permet de bloquer l’attaquant et l’angle de tir si rapidement que, lorsque son adversaire lève les yeux, l’occasion de marquer est déjà passée.

L’anticipation et les qualités physiques d’Alisson lui permettent de réussir dans un type de gardien de but aussi agressif.



La capacité d’Alisson à arrêter les tirs en un contre un est inégalée (Denis Doyle/Getty Images)

Alisson peut paraître risqué lorsqu’on le voit pour la première fois s’élancer de sa ligne pour bloquer ses adversaires, mais son jeu est tout sauf téméraire. Oui, il quitte rapidement sa ligne, mais il est également très méthodique. On voit rarement Alisson rater une décision pour venir chercher le ballon.

Des mains sûres sont une attente pour chaque gardien de but, à n’importe quel niveau.

Mais l’une des choses qui distingue les meilleurs est la façon dont ils maîtrisent l’art d’attraper le ballon dans autant de situations que possible. C’est une chose d’arrêter un tir, c’en est une autre de le retenir.

La dernière chose qu’un gardien de but souhaite faire est de dévier une frappe dans une zone dangereuse, car c’est là que les attaquants peuvent bondir. Retenir les tirs neutralise les attaques adverses et personne n’est plus doué que Courtois pour attraper les ballons alors que d’autres pourraient les repousser avec leur poing ou leur paume.



Thibaut Courtois attrape les ballons repoussés par d’autres gardiens (Denis Doyle/Getty Images)

Attraper des tirs ou des centres dans le jeu d’aujourd’hui est parfois considéré comme un risque en raison du mouvement ridicule des ballons de football modernes, mais Courtois échappe rarement le ballon dans des zones dangereuses.

Il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu pour que Courtois puisse tenir le ballon aussi proprement : la taille de ses mains, sa force, sa technique, sa position, mais sa façon de manipuler le ballon est essentielle. Bien que les grandes paumes de Courtois soient importantes, son timing et la façon dont il étend ses mains vers le ballon expliquent pourquoi il en attrape autant.

Il fait paraître cela facile mais c’est une compétence Cela devrait être plus apprécié que cela ne l’est probablement.

Gérer les ballons dans la surface de réparation est l’un des aspects les plus difficiles du travail de gardien de but. Cela implique presque tous les attributs : le timing, la technique, la confiance et la prise de décision.

Vous n’avez qu’une fraction de seconde pour choisir de sortir ou de rester sur votre ligne. La taille et la portée offrent des avantages, mais le positionnement est plus important que n’importe quelle caractéristique physique – et aucun gardien de but n’a un meilleur positionnement que Raya.

Son positionnement agressif dans le jeu lui permet de s’adapter rapidement, d’évaluer les pourcentages et d’évaluer la destination de chaque ballon envoyé dans sa surface. Son caractère proactif ralentit le jeu et rend le tout plus fluide et prévisible, ce qui permet à Arsenal de jouer une ligne très haute dans le jeu ouvert et sur coups de pied arrêtés.



David Raya est agressif dans sa prise de décision (Henry Nicholls/AFP via Getty Images)

En étant courageux dans sa position, Raya peut étendre sa portée et minimiser la distance entre lui et ses défenseurs, clarifiant la décision de quand venir ou quand rester plus près de sa ligne. Son positionnement l’aide également à gérer son timing afin qu’il puisse attaquer le ballon à son point le plus élevé.

Raya a également de très bonnes mains, un jeu de jambes et un timing exceptionnels, ainsi qu’un courage sans faille. Ses capacités aériennes donnent confiance aux défenseurs de l’équipe, qui savent que toute passe dans la surface lui appartient. Ils peuvent se faire davantage confiance en sachant qu’il peut les sauver dans le pire des cas.

Raya est un gardien de but de petite taille (183 cm), il nous rappelle donc que ce n’est pas votre taille qui vous rend bon dans les airs, mais plutôt la façon dont vous attaquez le ballon.

Arrêt : Jan Oblak (Atlético Madrid)

Malgré tous les progrès, la tâche la plus importante d’un gardien de but reste la même : empêcher le ballon de rentrer dans les filets. Personne ne le fait mieux qu’Oblak.

À l’Atlético, l’entraîneur Diego Simeone a construit l’une des défenses les plus organisées et disciplinées du monde. Chaque joueur doit adhérer pleinement au système et exécuter son travail avec le moins de fautes possible. En tant que gardien de but numéro un pendant 10 saisons, Oblak fait cela et plus encore.

Nous pensons généralement aux gardiens de but comme étant réactifs, car ils répondent aux actions des attaquants adverses devant eux, mais un positionnement approprié vous aide à devenir un gardien proactif qui peut penser quelques pas en avant du jeu.

Le positionnement exceptionnel d’Oblak dans et près de son but est son plus grand atout, faisant paraître routiniers les arrêts compliqués.

Il existe de nombreux exemples où l’on voit un gardien de but s’étirer au maximum, en s’appuyant sur ses qualités athlétiques, mais il doit souvent le faire à cause d’un mauvais positionnement. Cela arrive très rarement à Oblak. Pourquoi ? Sa perception spatiale et sa capacité à être au bon endroit au bon moment, en anticipant la direction du tir.



Le positionnement de Jan Oblak est essentiel pour réaliser ses arrêts (Mike Hewitt/Getty Images)

Un excellent positionnement signifie que les gardiens de but ne sont pas prisonniers du moment, se démenant pour rester au courant de tout ce qu’ils doivent faire : vérifier le poteau, faire un pas vers la droite, se positionner, revenir sur leur ligne.

Pour les meilleurs d’entre eux, le positionnement devient tellement ancré qu’ils peuvent exécuter des tâches presque inconsciemment. Cela leur permet de déplacer leur attention deux ou trois étapes en avant et d’anticiper le jeu. Oblak est un maître en la matière.

Les penaltys sont une bataille psychologique sur laquelle le gardien peut agir de plusieurs manières. Alors que certains misent sur une approche calme, posée, presque statuaire, d’autres préfèrent être plus agressifs.

Martinez fait partie de cette deuxième catégorie. Il se met face à face avec le tireur et lui parle (avant et pendant la tentative), lui faisant comprendre l’importance du penalty, qu’il sait qu’il est sur le point de rater ou qu’il va anticiper correctement l’endroit où il va tirer.



Les jeux psychologiques d’Emiliano Martinez ont porté leurs fruits pour l’Argentine lors de la finale de la Coupe du monde 2022 (Julian Finney/Getty Images)

Tout est conçu pour créer de la pression, créer une moment d’hésitation ou de doute et perturber le rythme et la routine du preneur. Et cela a fonctionné pour Martinez à maintes reprises.

La plupart des gardiens de but de haut niveau doivent être plus positifs dans leur position de départ et à l’aise pour sortir de leur ligne et prendre le contrôle du jeu.

Chaque fois que vous vous éloignez de votre objectif, vous essayez d’évaluer les paramètres risque/récompense de la situation. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez nécessairement enseigner – c’est un processus et vous devrez apprendre de vos erreurs, ce qui peut être embarrassant et douloureux.

Même si de plus en plus de gardiens de but ajoutent cette compétence à leur jeu, seul un petit groupe contrôle plus souvent le ballon qu’il ne le dégage. Parmi eux, Ter Stegen se démarque.



Marc-André ter Stegen est un excellent « gardien libéro » (Ronald Martinez/Getty Images)

Le numéro 1 du FC Barcelone est un gardien de but qui a le pied avant et qui n’a de cesse de sortir de sa ligne ou de sa surface. Il doit parfois envoyer le ballon vers l’avant, mais il a une incroyable capacité à le contrôler confortablement lorsqu’il intercepte ou balaie le jeu, même lorsque les adversaires le bloquent.

Ter Stegen est rapide, fort et puissant. C’est un athlète incroyable avec un timing impeccable. Sa capacité à détecter le danger des ballons joués dans le dos de ses défenseurs centraux a été essentielle pour Barcelone.

On peut dire que la compétence la plus impressionnante de Neuer est quelque chose que vous ne verrez jamais dans les résumés des moments forts.

Lorsque vous jouez pour l’une des plus grandes équipes du monde, vous êtes assuré d’un niveau de qualité et de performance plus élevé chaque semaine. Une mauvaise performance ou une erreur peut passer inaperçue dans un club moins important, mais pas au Bayern. Chaque action et chaque résultat qui en découle sont analysés dans les moindres détails, car le Bayern et ses supporters s’attendent à remporter tous les trophées possibles, chaque année.

Neuer a besoin de plus que de simples outils physiques pour réussir : il doit également être mentalement supérieur.



La mentalité de Manuel Neuer est suprême (Matthias Hangst/Getty Images)

Toutes les actions de Neuer (arrêts, centres, interceptions et passes) sont réalisées avec un niveau de concentration et d’attention aux détails dont peu de joueurs à son poste ont été capables. Est-ce qu’il commet des erreurs ? Bien sûr, tout le monde en fait, mais ses innombrables arrêts et interventions incroyables l’emportent sur les rares erreurs commises au cours de ses 13 années à Munich.

Il n’est peut-être plus le meilleur gardien de but de la planète à 38 ans, mais le fait qu’il soit toujours dans la discussion après presque deux décennies dans le jeu professionnel devrait être davantage apprécié.

Le gardien de but idéal : Alisson

L’ensemble des compétences du gardien de but de Liverpool correspond parfaitement aux exigences du jeu moderne, faisant de lui l’égérie du poste.

Sa distribution est de premier ordre, il reste calme sous pression et personne ne lui vaut un tel talent en un contre un. Alisson joue sans crainte et fait en sorte que les décisions les plus importantes d’un match paraissent naturelles et faciles, juste au moment où son équipe a le plus besoin de lui.

Il est le package complet et, tournant 32 ans début octobre, il est toujours dans sa meilleure forme. Étant donné que de nombreux gardiens continuent à jouer au plus haut niveau jusqu’à la fin de la trentaine ou même au début de la quarantaine, il pourrait dominer pendant des années.

