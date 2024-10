Construire l’avenir avec le bambou : l’expérience d’ArchDaily au Bamboo U à Bali, en Indonésie

© ArchDaily

Motivés par l’objectif commun de créer un avenir meilleur et plus vert, des architectes, des designers et des passionnés de durabilité du monde entier se sont réunis pour échanger des idées et des compétences concernant l’avenir du bambou en tant que matériau de construction. Intitulé Bamboo U, le cours de 11 jours comprenait l’enseignement aux participants sur la culture du bambou, les méthodes de traitement, la conception et la fabrication de modèles en bambou, l’ingénierie, la menuiserie et la construction. L’équipe ArchDaily a participé à l’atelier, qui s’est déroulé du 16 au 27 août 2024, et a documenté l’intégralité du cours du début à la fin.

+ 7

Se déroulant à la ferme Kul Kul, le cours de conception et de construction Bamboo U de 11 jours a été une expérience immersive et pratique. Avec des yourtes en bambou, des douches à ciel ouvert et des repas de la ferme à la table, le cadre de l’atelier a permis aux participants de plonger en profondeur dans l’apprentissage du matériau lui-même et de la conception durable. Chaque journée était un mélange d’apprentissage pratique et de renforcement de la communauté, où les participants alternaient entre le travail avec le bambou et la connexion avec des personnes partageant les mêmes idées et venant du monde entier.





Le cours comprenait une compréhension complète du bambou, en commençant par sa récolte, suivie par les étapes de conception et de construction. Des artisans locaux, dont les compétences sont ancrées dans des générations de traditions, ont enseigné aux participants comment travailler le bambou en utilisant des techniques locales. En plus de l’atelier, les participants ont eu la chance de visiter des projets emblématiques en bambou comme la Green School et Bambu Indah, qui étaient des exemples inspirants de ce qu’il est possible de faire avec ce matériau.

Le cours a rappelé avec force que le bambou est plus qu’un simple matériau : c’est un symbole de résilience et de durabilité. À la fin du cours, les participants sont devenus membres d’une communauté mondiale engagée à avoir un impact sur l’amélioration de la pratique architecturale.

Basé à Bali, une ville connue comme le centre du mouvement mondial de construction en bambou, Bamboo U, en collaboration avec la célèbre société de design IBUKU, forme un institut éducatif pionnier de l’architecture en bambou depuis plus de 10 ans, partageant ses connaissances et ses techniques de construction sur le bambou. design et architecture durable. Plus tôt cette année, Bamboo U et IBUKU ont lancé le concours de conception d’aires de jeux en bambou, invitant les architectes, les designers et les esprits créatifs à soumettre des propositions innovantes pour un terrain de jeu durable et visuellement captivant pour les enfants, construit exclusivement en bambou. Le but de ce concours était d’explorer la polyvalence du bambou en tant que matériau de construction, mettant en valeur son potentiel pour des conceptions durables, esthétiques et fonctionnelles.

Le voyage chez Bamboo U est loin d’être terminé. Avec chaque cours, l’institut continue de favoriser un réseau croissant de concepteurs et de constructeurs engagés dans le bambou. Le prochain cours de 11 jours aura lieu du 29 novembre au 10 décembre 2024offrant une autre opportunité aux participants de s’intéresser au potentiel infini du bambou et de contribuer à un avenir plus vert.