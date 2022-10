Construire la prochaine version d’Internet

Kirin Sinha ’14 se souvient de la première fois où elle a travaillé avec la réalité augmentée (AR) en tant qu’étudiante au MIT. Avec un ami et collègue ingénieur, elle a construit le bureau Ironman, un système informatique et une technologie d’intelligence artificielle qui utilise des projections holographiques contrôlées par des mouvements de la main et des commandes vocales. Aujourd’hui, elle est fondatrice et PDG de Illumixune entreprise de technologie et de médias qui développe des expériences AR immersives pour les téléphones mobiles, les sites Web et les plateformes sociales.

La vision de Sinha pour l’entreprise est vaste : « construire une plate-forme qui permettrait à des expériences infinies d’exister », dit-elle. “Nous pensons que ce sera la prochaine version d’Internet, et cela va vraiment changer la façon dont nous regardons et interagissons avec chaque élément d’information à l’avenir.”

Lorsqu’elle a fondé l’entreprise en 2017, elle et son équipe ont choisi une industrie qui connaissait déjà la RA : le jeu vidéo. En novembre 2019, Illumix a lancé Five Nights at Freddy’s, une application mobile dans laquelle les utilisateurs passent plus de 70 % de leur temps en réalité augmentée. En un jour, le jeu a gagné organiquement plus de 30 000 utilisateurs et a atteint le numéro deux de l’App Store d’Apple, et il a atteint plus d’un million d’utilisateurs en un mois. Aujourd’hui, le jeu compte plus de 35 millions de téléchargements.

“Littéralement, la première nuit où le jeu était sur l’App Store, il est devenu viral, et c’était terrifiant et exaltant à la fois”, dit-elle en riant. “Cela nous a donné une validation incroyable de la vision de ce à quoi ces interactions et de ce à quoi l’avenir du divertissement – et je pense même du monde plus largement – pourrait ressembler.”

Depuis le succès initial du jeu, la société s’est développée en fournissant des outils AR pour le commerce électronique, avec des offres telles que des essais de vêtements virtuels. « Je pense que nous allons regarder en arrière et réaliser à quel point le processus d’achat était inefficace : en gros, commander beaucoup de choses, espérer que quelque chose a l’air bien, puis le renvoyer », dit-elle.

Au-delà de changer la façon dont nous consommons ou essayons des vêtements, dit Sinha, la technologie pourrait également changer l’engagement numérique à plus grande échelle. “Pensez au temps que nous passons devant nos écrans et dans notre monde numérique, et à quel point notre présence dans le monde numérique est différente de notre vie réelle”, dit-elle.

“Il était clair pour moi qu’à un moment donné, le monde devrait évoluer dans cette direction, loin d’un monde numérique passif. Et si tel est le cas, alors une entreprise technologique sous-jacente alimentant ce contenu deviendrait l’une des entreprises les plus pertinentes et les plus importantes de l’avenir. Et c’est ce que je voulais construire.