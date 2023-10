De notre envoyé spécial à Malakoff – Une équipe de travailleurs sociaux chargée de prévenir les troubles à l’ordre public à Malakoff, en banlieue parisienne, a effectué une tournée avant le 14 juillet après des semaines d’émeutes. Par une soirée ensoleillée de week-end, le modus operandi consistant à interagir avec la communauté semblait avoir fonctionné.

Les enfants se promenaient avec des paillettes sur les joues, agitant des ballons tandis que la chanteuse pop française Corine se produisait devant des dizaines de spectateurs.

Malgré les craintes d’émeutes qui ont secoué la France ces dernières semaines, les festivités à Malakoff, dans la banlieue sud-ouest de Paris, se sont déroulées sans accroc jeudi. Tandis qu’un important dispositif policier était présent, filtrant l’accès à la place où se déroulaient les festivités, cinq assistantes sociales ont surveillé la foule tout au long de la soirée.

La mission des cinq hommes portant des T-shirts violets arborant le mot «La médiation” est double. Leur objectif principal est d’essayer de prévenir les conflits et désamorcer les troubles publics par le dialogue. Ils travaillent également à créer des liens avec les habitants du quartier. “C’est un métier qui permet vraiment de se sentir utile”, sourit Samba Baye. “Nous pouvons aider les personnes sans abri à améliorer leur sort, sensibiliser les jeunes à certaines problématiques ou tenter de calmer le jeu lorsqu’une situation devient incontrôlable. Et parfois, comme ce soir, nous sommes là juste au cas où on aurait besoin de nous.”

Baye a été l’un des premiers travailleurs sociaux de Malakoff lors de la création du dispositif en 2020. Aujourd’hui, ils sont cinq à travailler cinq jours par semaine dans les quartiers de la ville. Ils sont tous salariés de Promévil, une association spécialisée dans le travail social travaillant en partenariat avec la municipalité et les services publics de l’habitat.

L’assistante sociale Samba Baye regarde le feu d’artifice du 14 juillet à Malakoff, dans la banlieue sud-ouest de Paris, en France, le 13 juillet 2023. © Cyrielle Cabot, FRANCE 24

« Alors, que penses-tu de la soirée ?

Jeudi en début de soirée, avant le feu d’artifice de 23 heures, Baye et ses collègues déambulaient parmi la foule. Certains les ont accueillis avec un sourire et un « bonsoir », tandis que d’autres leur ont serré la main et ont discuté un moment avec eux.

Soudain, Baba, un autre travailleur social, s’éclipse et se dirige vers un groupe d’hommes sans abri assis sur des bancs.

Les hommes sans abri sourirent largement lorsqu’ils virent Baba approcher. Ils discutèrent un moment, puis Baba recula de quelques pas tant la situation semblait calme. “Nous les connaissons bien. Ils se promènent souvent sur la place et malheureusement, ils boivent beaucoup. J’ai essayé de leur expliquer que ce soir, ils devaient être plus prudents parce que c’était une soirée spéciale”, a déclaré Baba.

A quelques mètres de là, juste derrière le cordon de sécurité mis en place par la police municipale, un groupe d’adolescents éclate de rire. Cette fois, Karim, travailleur social depuis 10 ans, a lancé la conversation. “Alors, que penses-tu de la soirée ?” leur a-t-il demandé. L’un d’eux a répondu : “C’est cool, ça met l’ambiance”, avant de s’exclamer en désignant le toit de l’immeuble derrière lui : “Mais je veux voir le feu d’artifice de là-haut !”

Karim a rapidement rejeté l’idée, soulignant que grimper sur un bâtiment est non seulement illégal mais aussi très dangereux. L’adolescent a fini par être d’accord avec lui et a abandonné cette idée farfelue. La conversation s’est ensuite poursuivie, avec des plaisanteries et des références à Mansour Barnaoui, un jeune homme de Malakoff, aujourd’hui champion d’arts martiaux mixtes et idole des adolescents locaux.

La conversation s’est tournée vers les émeutes de ces dernières semaines suite à la fusillade policière le mois dernier contre Nahel, un adolescent d’origine algérienne, dans la banlieue parisienne de Nanterre. Les enfants du quartier ont sorti leur téléphone pour montrer des images qui ont clairement marqué les esprits. L’un d’eux a déclaré avoir participé aux violences, tandis qu’un autre a reconnu, d’un air déçu, qu’il avait été contraint de rester chez lui. Mais ils sont tous arrivés à la même conclusion : “On s’identifie à Nahel, c’était injuste ce qui lui est arrivé !”

“Ce sont de bons enfants, ils écoutent”, dit Karim. Il a ajouté que c’était le résultat de trois années passées à nouer des relations avec eux.

En savoir plus“Il faut les écouter” : les associations de jeunesse en première ligne lors des émeutes de Nahel

« Conseiller, non ordonner, et construire des ponts »

Avant le début des festivités, Karim, Baye et Baba étaient convaincus que la soirée serait calme. Mais dans l’après-midi, l’anxiété était palpable dans la ville.

L’équipe a débuté sa tournée habituelle dans les rues de Malakoff vers 16h30. Ils ont vérifié tous les coins et recoins pour déceler tout dommage et ont pris des photos des décharges illégales pendant environ deux heures.

Samba Baye, assistant social à Malakoff, se rend dans une loge de gardien pour faire le point à quelques heures des festivités du 13 juillet 2023. © Cyrielle Cabot, FRANCE 24

Karim, Baye et Baba s’arrêtaient aussi régulièrement pour discuter avec les passants, et à chaque immeuble ils disaient “bonjour” au gardien, écoutant les commentaires et les plaintes.

Sur leur liste, ils ont noté une ou deux portes cassées et quelques soucis de voisinage. Cependant, une question revenait sans cesse : “Alors, est-ce que ça va être une soirée chargée ?”

Malakoff est resté relativement épargné par les émeutes qui ont suivi la mort de Nahel. “Quelques voitures et poubelles ont été incendiées et un magasin a été vandalisé”, a déclaré Baye. Il a attribué ce “bon bilan” en partie aux efforts des travailleurs sociaux sur le terrain.

“Nous avons parlé à ces jeunes pendant les émeutes. Ils ont pu exprimer leurs sentiments d’injustice et de colère”, a-t-il déclaré. « De notre côté, nous avons pu les sensibiliser et leur expliquer que non seulement la violence n’était pas la solution, mais qu’ils risquaient beaucoup s’ils participaient aux actes de vandalisme. Plusieurs jeunes nous ont dit qu’ils comprenaient et qu’ils allaient essayer d’en parler avec leurs amis.

Baye a également souligné : « Nous sommes ceux vers qui nous tourner pour les problèmes du quotidien. Il y a un manque de services publics ici le soir. La mairie ferme à 17 heures et après, il n’y a plus rien. Les assistantes sociales aident à maintenir le système social. créer des liens tout le temps. »

C’est particulièrement important, a ajouté Baba, “car les relations entre la police et le public ne sont pas au meilleur de nos jours”.

Baba a déclaré que leur travail consistait à « conseiller, non pas ordonner, et à construire des ponts. Et cela est maintenant plus utile que jamais ».

Samba Baye et Baba Diop, travailleurs sociaux à Malakoff, discutent avec un habitant du quartier quelques heures avant les festivités du 13 juillet 2023. © Cyrielle Cabot, FRANCE 24

C’est un sentiment partagé par de nombreux résidents locaux, qui ont souvent exprimé leur gratitude envers l’équipe avec un simple mais sincère : « Dieu merci, vous êtes là ».

Cet article est une traduction de l’original en français.