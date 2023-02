Construire des brigades : le Canada et les alliés de l’OTAN luttent pour renforcer les défenses de la Baltique contre la menace russe

L’idée semble bonne sur le papier.

Mais la conversion des soi-disant forces « tripwire » de l’OTAN dans les trois pays baltes en brigades de combat entièrement renforcées – du genre qui pourrait résister à une invasion russe – s’avère être un défi pour les pays chefs de file impliqués : le Canada, le Royaume-Uni et Allemagne.

Lors du dernier sommet de l’OTAN à Madrid, les dirigeants de l’alliance militaire occidentale ont ordonné la conversion des groupements tactiques de Lettonie, de Lituanie et d’Estonie en brigades de combat complètes comptant chacune de 4 000 à 6 000 hommes, selon la disponibilité de l’équipement.

S’y rendre s’avère être une lutte, selon deux rapports récents – l’un de la Chambre des communes britannique, l’autre d’un groupe de réflexion sur les affaires internationales basé à Varsovie.

Depuis ce sommet de l’OTAN de juin, les journalistes ont demandé aux politiciens et aux responsables militaires canadiens quand la brigade dirigée par le Canada en Lettonie sera créée et à quoi elle ressemblera. Leurs réponses ont été vagues.

Dans une récente interview accordée à CBC News, le chef d’état-major de la Défense, le général Wayne Eyre, ne serait pas lié à un calendrier précis, mais a déclaré que “le premier exercice que nous envisageons est en 2024 … au niveau de la brigade”.

Ce qui signifie que l’achèvement de l’expansion au niveau de la brigade pourrait prendre deux ans au Canada du début à la fin.

Et il semble que le Canada ne soit pas le seul pays aux prises avec la création de brigades de combat – malgré les demandes des dirigeants baltes et l’urgence politique que les politiciens occidentaux ont attachée au projet.

Un briefing de recherche pour la Chambre des communes britannique a noté que le Royaume-Uni, qui dirige la mission de l’OTAN en Estonie, a deux groupements tactiques affectés au pays – l’un sous le drapeau de l’alliance, l’autre déployé bilatéralement par l’ancien Premier ministre Boris Johnson dans l’immédiat. après l’invasion complète de l’Ukraine par la Russie.

“Cependant, en octobre, le ministère de la Défense (MOD) a annoncé que le groupement tactique supplémentaire ne serait pas remplacé en 2023”, indique le document de recherche daté du 21 novembre 2022.

“Le Royaume-Uni continuera à diriger le groupement tactique de l’OTAN. Au lieu du groupement tactique supplémentaire, le Royaume-Uni maintiendra à haut niveau de préparation le” solde d’une brigade “au Royaume-Uni, disponible pour être déployé si nécessaire.”

Un soldat britannique vérifie l’équipement d’un char lors d’une pause dans un exercice de l’OTAN au Camp Adazi près de Riga, en Lettonie, le 17 novembre 2022. (Patrice Bergeron/La Presse canadienne)

Le Royaume-Uni a également promis de “faire monter en puissance” ses forces tout au long de l’année pour mener des exercices, renforcer son quartier général et apporter un soutien aux forces armées estoniennes.

Le problème – selon le Center for Eastern Studies, une organisation d’analyse basée à Varsovie – est que le Royaume-Uni, comme le Canada, n’a pas assez de troupes à déployer sans recourir à des mesures drastiques comme la mobilisation.

“À l’heure actuelle – et dans un avenir prévisible – l’armée britannique est incapable de maintenir une présence rotative continue d’une brigade blindée entière en dehors du Royaume-Uni sans annoncer sa mobilisation”, indique un rapport du Center for Eastern Studies intitulé Expectations vs. Reality: NATO Brigades in les États baltes.

La “3e division britannique, destinée aux opérations sur le théâtre européen, n’achèvera le processus de restructuration et de modernisation que d’ici 2030… C’est pourquoi Londres n’est pas en mesure d’affecter une brigade spécifique à l’Estonie, mais ne peut proposer que des sous-unités individuelles”, indique le rapport. .

De combien d’armée le Canada a-t-il besoin?

Le rapport poursuit en disant que “le Canada a également le problème de déployer une brigade entière sans mobilisation préalable, car ses forces armées en temps de paix ne se composent que de trois brigades mécanisées”.

Le gouvernement fédéral du Canada réexamine actuellement la politique de défense du pays. L’un des sujets de discussion dans le cadre de ce processus est la taille appropriée de l’armée canadienne, compte tenu de l’évolution du climat de sécurité mondiale au cours des dernières années.

Les Allemands, qui dirigent le groupement tactique de l’OTAN en Lituanie, sont confrontés à leur propre défi, à savoir l’engagement de troupes dans la force de crise permanente de l’alliance.

“L’armée allemande n’aura pas de brigade entièrement équipée disponible avant 2023, lorsqu’elle sera en service avec la Force opérationnelle interarmées à très haut niveau de préparation (VJTF) de l’OTAN”, indique l’analyse du Center for Eastern Studies.

“La Bundeswehr n’aura qu’une seule division entièrement modernisée disponible d’ici 2027, et deux autres d’ici 2031. Elle ne pourrait donc déployer en permanence qu’une brigade en Lituanie par rotation d’ici 2026 environ.”

Tous les groupements tactiques actuels dans la région sont des formations multinationales. La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a déclaré que d’autres pays soutenant l’opération dirigée par le Canada en Lettonie étaient consultés sur ce qu’ils pourraient apporter.

Le premier ministre Justin Trudeau et la ministre de la Défense Anita Anand s’entretiennent avec les troupes canadiennes déployées dans le cadre de l’opération Reassurance alors qu’il visite la base militaire d’Adazi à Adazi, en Lettonie, le 8 mars 2022. (Adrian Wyld/La Presse canadienne)

Le commandant opérationnel de l’armée canadienne, le vice-amiral Bob Auchterlonie, a déclaré que le Canada tentait de renforcer la force en Lettonie en collaboration avec ses alliés.

“Nous travaillons avec le Royaume-Uni et les Allemands dans les délais, et nous travaillons avec la Lettonie sur un certain nombre de choses nécessaires pour y arriver”, a déclaré Auchterlonie dans une récente interview avec CBC News.

Ces derniers mois, la Lituanie et l’Estonie notamment se sont plaintes du plan adopté au sommet de l’OTAN à Madrid. Ils disent qu’ils ne veulent pas que leurs nations qui les soutiennent (l’Allemagne et le Royaume-Uni) se contentent de précipiter des troupes dans les pays en cas d’urgence. Ils veulent de vraies brigades stationnées sur leur sol, pas des brigades de papier.

Auchterloine a déclaré que le Canada tentait également de décider combien de soldats devraient être stationnés en Lettonie par rotation – et combien pourraient être précipités à travers ce qui pourrait être des eaux et un espace aérien contestés en cas de conflit avec la Russie.

Et il y a un autre problème, selon le rapport du Center for Eastern Studies.

“Malgré les efforts diplomatiques en cours, aucun des États baltes n’est en mesure de fournir l’infrastructure nécessaire pour stationner de telles forces dans un avenir proche”, indique le rapport. “Les infrastructures des terrains d’entraînement et des casernes sont insuffisantes et doivent être considérablement développées.”

Les alliés ont le temps de se préparer : Auchterlonie

La Lituanie a déclaré qu’elle réaliserait tous les investissements nécessaires d’ici 2026. L’Estonie vient de terminer les négociations à Londres l’automne dernier pour y parvenir.

Auchterlonie a déclaré que le Canada faisait face au même manque d’espace en Lettonie. Le camp Adazi à l’extérieur de Riga, où le groupement tactique est hébergé, est “plein à craquer”, ajouter plus de chars et de troupes est impossible pour le moment et une brigade “ne conviendra tout simplement pas”, a-t-il déclaré.

Les alliés, a-t-il ajouté, ont un peu de temps.

“Les Russes sont pleinement engagés envers l’Ukraine. En termes de menace immédiate, y a-t-il une menace immédiate que la Russie se dirige dans cette direction ? Je dirais que, vous savez, nos alliés dans la Baltique conviennent que cette menace est probablement légèrement diminuée maintenant, », a déclaré Auchterlonie.

Si la crise dans la région s’aggrave, a-t-il dit, les alliés voudront s’assurer que des forces sont disponibles.

“Mais cela n’arrivera pas aujourd’hui”, a-t-il ajouté. “Ça n’arrivera pas demain.”