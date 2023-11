Construire de nouveaux antibiotiques à partir de l’ADN de Néandertal

John Carpenter La chose démontre avec des détails époustouflants pourquoi les organismes anciens doivent être accueillis avec une certaine prudence. Les êtres humains, exposés à des organismes perdus dans le temps, pourraient se transformer en monstres homicides métamorphes ou développer les prochaines armes dans la guerre contre les bactéries, du moins selon une étude publiée dans la revue Hôte cellulaire et microbe.

La découverte de la pénicilline nous a permis pour la première fois de traiter efficacement les infections bactériennes, sauvant ainsi d’innombrables vies. Toutefois, les bactéries ne sont pas des choses statiques. Ce sont des cibles mobiles, vivantes et réagissant au monde qui les entoure. Dès que nous avons commencé à les attaquer, ils ont commencé à riposter en muté et en changeant, évoluant de nouvelles manières pour survivre. Ce qui a suivi a été une course aux armements biologiques entre les scientifiques médicaux de l’humanité et le monde naturel microscopique.

Aujourd’hui, on s’inquiète de plus en plus du bactéries résistantes aux antibiotiques et que pouvons-nous faire, le cas échéant, pour continuer à gagner la guerre contre les agents pathogènes. Fabriquer un nouveau type d’antibiotiques n’est pas une tâche facile et les scientifiques ont besoin d’une feuille de route, d’une base biologique sur laquelle s’appuyer. À cette fin, une équipe de scientifiques de l’Université de Pennsylvanie a construit un algorithme d’apprentissage automatique conçu pour rechercher dans le génome humain des protéines potentiellement utiles.

L’algorithme a passé au crible les protéines humaines à la recherche de peptides utilisés dans la réponse immunitaire du corps. L’idée étant que tous les peptides utilisés pour combattre les infections dans le corps pourraient constituer une base intéressante pour la création de nouveaux antibiotiques. Ils ont identifié environ 2 500 peptides qui semblent avoir des propriétés anti-infectieuses potentiellement utiles. Après avoir constaté le succès du système dans l’exploration du génome humain et du protéome (le nom collectif de toutes les protéines produites par un organisme), ils se sont demandés s’ils pourraient trouver des peptides utiles chez d’autres espèces étroitement apparentées.

Dans cet esprit, les chercheurs ont développé un nouvel algorithme conçu pour rechercher dans le génome et le protéome des Néandertaliens et des Dénisoviens, deux espèces humaines anciennes mais étroitement liées. L’idée étant d’identifier des peptides potentiellement utiles dans les génomes de nos cousins ​​perdus et de les utiliser de la même manière pour créer des antibiotiques que nos adversaires bactériens ne verront pas venir.

Après avoir identifié des protéines potentiellement utiles, l’équipe a construit des peptides néandertaliens à partir de zéro en utilisant un processus appelé synthèse chimique en phase solide. Le processus relie les acides aminés individuels dans une chaîne jusqu’à ce qu’un peptide soit construit. Ils ont ensuite utilisé leur peptide ressuscité, connu sous le nom de néanderthaline-1, pour combattre une infection cutanée chez la souris… et cela a fonctionné ! En fait, il a fonctionné aussi bien qu’un antibiotique standard appelé Polymyxine B.

Ne vous attendez pas à voir Néanderthaline-1 apparaître chez votre médecin de sitôt, mais les chercheurs espèrent que ce n’est que le premier d’une longue liste de peptides ressuscités qui pourraient conduire à une nouvelle classe d’antibiotiques puissants. C’est un dernier cadeau de nos frères et sœurs humains perdus, nous prêtant leurs peptides provenant des temps les plus profonds.

Avec un peu de chance, ces anciens biomatériaux nous permettront de mieux lutter contre les envahisseurs, qu’il s’agisse d’extraterrestres ou de passagers clandestins microscopiques. Attrape la chose, disponible chez Universal Pictures.