CONSTRUCTO dévoile le pavillon nomade du Chili pour l’Expo 2025 d’Osaka

Le pavillon du Chili, récemment dévoilé par Constructo Architects pour l’Expo Osaka 2025, allie design industriel contemporain et art textile traditionnel mapuche. Construit en bois industrialisé (CLT) et composé de textiles tissés à la main, le pavillon met l’accent à la fois sur l’innovation et le patrimoine culturel. La structure est conçue pour être un « pavillon nomade », facile à monter et à démonter, ce qui lui permet de voyager du Chili au Japon et vice-versa.

Au cœur de la conception se trouve une structure en CLT, conçue avec des techniques modernes qui permettent une construction efficace et un impact environnemental minimal. Cette structure en bois constitue le cœur du pavillon, offrant un système polyvalent et léger qui peut être adapté à différents emplacements. Le bois sert à la fois d’élément structurel et de symbole de pratiques de construction durables.

Autour du noyau en bois, le pavillon est enveloppé de textiles tissés par des artisans mapuches de la région d’Araucanie au Chili. Ces textiles jouent un double rôle, à la fois décoratif et fonctionnel. Ils contribuent à l’acoustique du pavillon, en créant une atmosphère intérieure tactile et en interagissant avec la lumière naturelle pour améliorer l’expérience du visiteur. Les couleurs et les motifs des textiles s’inspirent du paysage naturel de la région, en intégrant des matériaux locaux et des techniques de teinture traditionnelles. En fait, ce lien avec le lieu et la culture confère au pavillon une identité spécifique tout en explorant le dialogue entre tradition et design contemporain.

La conception du Pavillon du Chili est profondément ancrée dans le concept de Makün, un mot mapuche qui signifie manteau ou couverture, symbolisant la protection et le lien avec la terre. Le pavillon met en valeur la collaboration de plus de 200 tisserands mapuches de la région d’Araucanie, dont les efforts collectifs ont permis de produire les textiles qui entourent la structure. Ces textiles visent à créer une expression puissante de l’environnement naturel de la région, en incorporant de la laine teinte avec des matériaux provenant de plantes, de sols et de flore locaux. Le processus de production lui-même est le reflet des pratiques traditionnelles qui relient le peuple mapuche à sa terre et à son patrimoine.

L’intérieur du pavillon est organisé autour d’un espace central qui sert de point de rencontre pour les visiteurs, avec un petit auditorium et des espaces pour les présentations audiovisuelles et les expositions. Ce noyau central est entouré d’éléments en bois adaptables qui peuvent être reconfigurés pour accueillir divers événements, ce qui rend l’espace dynamique et polyvalent. Le périmètre du pavillon offre un voyage audiovisuel immersif qui met en valeur la relation entre la nature et la culture au Chili, en présentant différentes perspectives sur la façon dont les paysages et les traditions du pays façonnent son identité.

Les textiles du pavillon sont également des éléments architecturaux à part entière. Exposés à la verticale ou pliés, ces éléments tissés définissent l’expérience spatiale du pavillon, brouillant la frontière entre l’art et l’architecture. Leur texture, leur géométrie et leurs couleurs vives créent un environnement sensoriel riche, influençant la façon dont les visiteurs perçoivent et interagissent avec l’espace. Grâce à la répétition des motifs et à l’utilisation de colorants naturels, les textiles évoquent un fort sentiment d’appartenance au lieu, reliant le pavillon aux paysages et aux communautés dont ils sont issus.

Les expositions universelles offrent aux pays une plateforme pour présenter leur patrimoine culturel, leurs dernières avancées technologiques et leurs visions du futur. Plusieurs autres pays ont également dévoilé leurs projets de pavillons nationaux. Conçu par le cabinet luxembourgeois STDM architectes urbanistes en collaboration avec le cabinet japonais MIKAN, le concept « Doki-Doki – The Luxembourg Heartbeat » a remporté le concours pour la conception du pavillon luxembourgeois à l’Exposition universelle d’Osaka 2025. De même, le Royaume des Pays-Bas a récemment dévoilé le thème et le design de son pavillon pour l’Expo 2025 d’Osaka, au Japon. Enfin, le pavillon national du Qatar pour l’Expo Osaka 2025, conçu par Kengo Kuma & Associates et Qatar Museums, combine l’artisanat traditionnel du Qatar et du Japon.

Architecture, commissariat d’exposition et conception d’expositions : CONSTRUCTION

Conservateur: Jeannette Plaut

Architecte en chef: Marcelo Sarovic

ÉQUIPE: Architectes associés : Fernanda Urquiza, Pedro Pablo Stevenson, Matias Qualitz Architecture`

Collaborateur: Elinor Neiman Ingénieur : Juan Acevedo

Conception graphique:Dany Berczeller (BERCZ)

Collaborateur en conception graphique : Isabel Sanhueza (CONSTRUCTION)

Coordonnateur du tissage : Marés Sandor (UCT)

Coordonnateur de l’Association de Tissage : Anita Paillamil

